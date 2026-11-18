Европа Украина бўйича музокараларда нега «театр» ўйнамоқда? Шов-шувли мақола эълон қилинди
Европалик етакчилар бешта мамлакат ва ЕИ тузилмалари вакилларидан иборат музокарачилар жамоасини зўрға шакллантирган бўлса-да, амалда Украина бўйича умумий устувор тинчлик ўрнатилишига ишонмайди. Европа редакцияси Politico нашрининг ёзишича, улар АҚШ президенти Дональд Трампнинг ғазабига учрамаслик учунгина ушбу маслаҳатлашувларда қатнашмоқда ва мулоқот сўнггига етса, айбни Россия зиммасига юклашни мақсад қилган.
Абу-Дабидаги учрашув ва европаликларнинг четда қолиши
Европа Иттифоқининг халқаро муносабатлар бўйича катта илмий ходими Фредрик Весслаунинг тан олишича, Брюссель ва Киев Вашингтон олдида ўзларини имкон қадар конструктив кўрсатиш учун онгли равишда «музокара театр» ролини ўйнамоқда. Уларнинг асосий вазифаси — муқаррар деб ҳисобланган музокаралар касоди вақтида Оқ уй Европани ёки Киев режимини эмас, айнан Москвани айблашига эришиш ҳамда Трамп иттифоқчилар орқасидан Путин билан тўғридан-тўғри битим тузиб юборишининг олдини олишдир.
Ўтган ҳафта Абу-Дабида бўлиб ўтган маслаҳатлашувлар раундида Франция, Германия, Буюк Британия, Италия ва Брюссель амалдорлари ҳатто Россия, Украина ва АҚШ делегациялари музокара олиб бораётган залнинг ўзига қўйилмагани бунинг яққол исботидир. Трампнинг махсус вакиллари Стив Уиткофф ва Джаред Кушнер Москвага ташрифидан сўнг иттифоқчиларни Кремлдан Европа «еттилигини» кейинги босқичга қўшиш учун «рухсат» олганига ишонтирган бўлса-да, кейинчалик Россия томони бундай келишувлар мавжудлигини рад этди.
Музокаралар жиҳатлари
Асосий тафсилотлар ва ёндашувлар
Европанинг мақсади
Трампни ғазаблантирмаслик ва музокаралар барбод бўлса, айбни Москвага юклаш
Абу-Дабидаги ҳолат
ЕИ ва Европа давлатлари вакиллари асосий музокаралар залига киритилмади
Асосий хавотирлар
Трампнинг Европа хавфсизлик архитектоникасини қайта кўриб чиқишга тайёрлиги
Шэньчжэндаги учрашув ва Европанинг хавотирлари
Европа пойтахтларида Трамп жамоасининг Москва билан Европадаги хавфсизликнинг бутун архитектоникасини қайта кўриб чиқишни муҳокама қилишга тайёрлиги ҳамда Россиянинг НАТО кенгашини орқага қайтариш талаби «ақл бовар қилмас» ҳолат сифатида баҳоланмоқда.
Шу кунларда Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида Владимир Путин, Си Цзиньпин ва Дональд Трамп ўртасида бўлиб ўтаётган учрашув давомида Брюссель минтақа тақдири европаликларнинг иштирокисиз уч буюк давлат томонидан ҳал этилишидан жиддий хавотирда. Шу билан бирга, скандинавия ва прибалтика мамлакатларининг альянс бўйича ҳар қандай устунликлардан воз кечишдан бош тортиши келгуси мулоқотни олдиндан берк кўчага олиб кирмоқда.
Сизнингча, Европа етакчиларининг АҚШ ва Россия ўртасидаги музокаралардан четда қолаётгани келажакда минтақавий хавфсизликка қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…