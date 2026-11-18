Богдан Гуськов бўлажак рақиби Роберт Уиттакерга мурожаат йўллади
UFC'нинг ярим оғир вазн тоифасида муваффақиятли иштирок этаётган ўзбекистонлик таниқли жангчи Богдан Гуськов бўлажак рақиби, ўрта вазн собиқ чемпиони Роберт Уиттакерга ижтимоий тармоқлар орқали кинояли ва ўзига хос руҳда мурожаат қилди.
«Сен мен билан жанг қилишни танладинг»
Ҳамюртимиз ўзининг Instagram саҳифасида австралиялик собиқ чемпионга юзланиб, қуйидаги қисқа, аммо ўткир жумлани ёзиб қолдирди:
«Роберт, биз сен билан дўст бўлишимиз мумкин эди, бироқ сен мен билан жанг қилишни танладинг.»
— Богдан Гуськов
Сиднейдаги катта тўқнашув тафсилотлари
Эслатиб ўтамиз, Богдан Гуськов ва Роберт Уиттакер ўртасидаги ушбу принципиал қарама-қаршилик 2027 йилнинг 7 февраль куни Австралиянинг Сидней шаҳрида бўлиб ўтадиган UFC Fight Night 298 турнири доирасида ташкил этилади. Беллашув ярим оғир вазн тоифасида ўтказилади.
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва маълумотлар
Жангчилар
Богдан Гуськов (Ўзбекистон) vs Роберт Уиттакер (Австралия)
Жанг санаси
2027 йил 7 февраль
Манзил
Сидней, Австралия
Турнир
UFC Fight Night 298
Вазн тоифаси
Ярим оғир вазн (93 кг гача)
Аввалроқ Уиттакер нима деган эди?
Аввалроқ Роберт Уиттакер ўз подкастида 10 йилдан ортиқ вақтдан сўнг илк бор ўз шаҳри Сиднейда жанг ўтказаётганини таъкидлаб, Гуськовни бўйи баланд, қўллари узун ва ярим оғир вазн учун жуда кучли, оғир зарбага эга хавфли рақиб сифатида эътироф этган эди. Энди эса ўзбекистонлик нокаутчининг ўзи октагонга чиқиш олдидан рақибига психологик босим ўтказишни бошлади.
Сизнингча, Богдан Гуськовнинг ушбу баёнотидан сўнг Сиднейдаги жанг янада шиддатли тус оладими ва ҳамюртимиз Уиттакерни нокаутга учрата оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ўзбекистонлик ММА мухлисларига ушбу қайноқ хабарни дарҳол улашинг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…