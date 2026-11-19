Футбол майдонидаги оғир жароҳат фожиа билан тугади: Абель Нуньес ҳақида нималар маълум?
Жаҳон футболи яна бир оғир ва қайғули йўқотишга юз тутди. Аргентинанинг «Эсейса» клуби ёшлар жамоаси аъзоси Абель Нуньес учрашув чоғида бошидан олган оғир жароҳат оқибатида шифохонада вафот этди. 2026 йил 12 ноябрь куни майдонда юз берган бахтсиз ҳодисадан сўнг шифокорлар уч кун давомида унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун кураш олиб боришди, бироқ 15 ноябрь куни ёш иқтидор эгаси ҳаётдан кўз юмди.
Майдондаги бахтсиз ҳодиса қандай содир бўлди?
Маълумотларга кўра, фожиа Буэнос-Айрес вилоятининг Хосе К. Пас шаҳрида Аргентина футбол ассоциацияси (AFA) шафелигидаги ёшлар мусобақаси (AFA Juveniles C — бешинчи дивизион) доирасидаги баҳсда юз берган. Айрим оммавий ахборот воситаларида марҳум футболчининг ёши 16 да экани қайд этилган бўлса, бошқа манбаларда 18 ёшда бўлгани кўрсатилган.
Учрашувнинг кескин лаҳзаларидан бирида рақиб футболчисининг тўпга берган кучли зарбаси Абель Нуньеснинг бошига келиб теккан. Зарба кучидан футболчи ўша заҳоти майдонда ҳушини йўқотиб йиқилган.
Фожиа хронологияси
Асосий тафсилотлар
Жароҳат олинган сана ва жой
2026 йил 12 ноябрь, Хосе К. Пас шаҳри (Буэнос-Айрес вилояти)
Мусобақа ва рақиб
AFA Juveniles C мусобақаси, «Депортиво Мунис» жамоасига қарши ўйин
Тиббий ёрдам ва оқибат
Зудлик билан жарроҳлик амалиёти ўтказилди; 15 ноябрь куни вафот этди
Шифохонадаги ҳолат ва расмий муносабатлар
Ҳодиса содир бўлиши биланоқ майдондаги тиббиёт ходимлари Нуньесга биринчи тез тиббий ёрдамни кўрсатиб, уни зудлик билан яқин орадаги шифохонага етказишган. Тиббиёт муассасасида футболчида мураккаб жарроҳлик амалиёти ўтказилган бўлса-да, олинган жароҳат ҳаёт учун ўта хавфли бўлиб чиқди ва якшанба куни унинг вафот этгани расман тасдиқланди.
Ушбу оғир жудолик муносабати билан «Эсейса» футбол клуби раҳбарияти ҳамда Аргентина футбол ассоциацияси (AFA) президенти Клаудио Тапиа баёнот бериб, марҳум футболчининг оила аъзолари, жамоадошлари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдиришди.
Сизнингча, ёшлар ва болалар футболида ўйинчиларнинг бош қисмини оғир жароҳатлардан ҳимоя қилиш ҳамда тиббий назоратни кучайтириш бўйича қандай қўшимча чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…