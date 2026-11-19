Қашқадарёда ҳайдовчилик гувоҳномаси олиб беришни ваъда қилган аёл 1800 доллар билан ушланди
Қашқадарё вилоятининг Шаҳрисабз туманида ҳайдовчилик гувоҳномасини танишлари орқали олиб беришни ваъда қилиб, бунинг учун 2000 доллар талаб қилган аёл қўлга олинди. У келишилган пулнинг бир қисмини олаётган вақтида тезкор тадбир иштирокчилари томонидан ушланган.
Қашқадарё вилояти Ички ишлар бошқармаси маълумотига кўра, ҳолат «Хавфсиз ва соғлом юрт» тезкор-профилактик тадбирлари доирасида аниқланган.
Гувоҳнома учун 2000 доллар талаб қилинган
Тезкор тадбир давомида Шаҳрисабз туманида яшовчи Д. Аманова фуқарога «B» тоифали ҳайдовчилик гувоҳномасини танишлари орқали олиб беришни ваъда қилгани маълум бўлган.
Бу хизмат эвазига у 2000 АҚШ доллари талаб қилган. Бироқ келишилган маблағнинг 1800 долларини олаётган пайтида ашёвий далиллар билан ушланган.
Аёл муқаддам ҳам судланган
Ички ишлар бошқармаси хабарида қайд этилишича, Д. Аманова муқаддам Жиноят кодексининг 168-моддаси (фирибгарлик) ва 211-моддаси (пора бериш) билан судланган.
Мазкур ҳолат юзасидан унга нисбатан Жиноят кодексининг 168-моддаси билан жиноят иши қўзғатилган.
Ҳайдовчилик гувоҳномасини ваъда қилганларга ишониш хавфли
Бу воқеа ҳайдовчилик гувоҳномасини имтиҳон ва белгиланган тартибларсиз, таниш-билиш орқали олиб беришни ваъда қиладиган шахсларга ишониш қандай оқибатларга олиб келиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатади.
Ҳайдовчилик гувоҳномаси қонуний тартибда, белгиланган талаблар асосида олиниши керак. Уни пул эвазига «битириб бериш» ваъдаси эса фуқароларни нафақат молиявий зарарга, балки ҳуқуқий муаммоларга ҳам дучор қилиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…