Ҳаётдан завқ оладиган аёл нега барчани ўзига тортади?
Ҳаётдан завқ олиш — фақат яхши кайфият ёки ташқи жозиба эмас. Ўзини қадрлайдиган, дам олишни биладиган ва кундалик майда қувончларни пайқайдиган аёл атрофидагиларга ҳам хотиржамлик ва енгиллик ҳиссини улашади.
Бундай ҳолат сирли «оҳанрабо» эмас, балки инсоннинг ўзини тутиши, ишончи ва ички барқарорлигида намоён бўлади. Энг муҳими, бу туйғуни катта ўзгаришларсиз ҳам шакллантириш мумкин.
Завқланиш учун алоҳида шароит керак эмас
Кўпчилик бахтни кейинга қолдиради: иш камайганда, пул кўпайганда, муносиб инсон учраганда ёки барча муаммолар ҳал бўлганда ҳаётдан завқланишни бошлашни режалаштиради.
Аммо кундалик ҳаёт доимо янги вазифаларни олиб келади. Шу сабаб қувончни фақат келажакка боғлаш инсонни узоқ вақт ўз эҳтиёжларидан маҳрум қилиши мумкин.
Ҳаётдан завқланиш баъзан жуда оддий нарсалардан бошланади: етарлича ухлаш, шошмасдан нонушта қилиш, ёқимли мусиқа тинглаш ёки бир неча дақиқа тинчликда ўтириш.
Ўзини севиш амалда қандай кўринади?
Ўзини севиш — фақат ташқи кўринишга эътибор бериш ёки қиммат парвариш воситаларини харид қилиш эмас.
Бу чарчаган пайтда дам олиш, ўзига зарарли муносабатларга чегара қўйиш ва ҳар бир қарорда шахсий эҳтиёжларни ҳам ҳисобга олиш қобилиятидир.
Айрим аёллар барчага вақт топади, аммо ўзини доимо охирги ўринга қўяди. Улар уйқу, дам олиш ва шахсий қизиқишларини «кейин»га суриб, кундалик вазифаларни бажаришда давом этади.
Вақт ўтиши билан бу ҳолат чарчоқ, асабийлик ва ҳаётга қизиқишнинг сусайишига олиб келиши мумкин. Шунинг учун ўзини қадрлашни катта қадамлардан эмас, оддий танловлардан бошлаш муҳим.
Дам олиш дангасалик эмас
Ҳеч нарса қилмасдан ўтириш ёки бекор ётиш кўпинча айбдек қабул қилинади. Гўё инсон ҳар бир дақиқада фойдали иш билан машғул бўлиши шартдек.
Аслида эса дам олиш организм ва руҳий ҳолат учун табиий эҳтиёждир. Инсон доимо ҳаракатда бўлса, у қувончни ҳис қилиш қобилиятини ҳам аста-секин йўқотиши мумкин.
Оқилона дам олиш — ўзини ташлаб қўйиш эмас. Бу кучни тиклаш, фикрларни тартибга солиш ва янги вазифаларга тайёрланиш имкониятидир.
Қувонч майда тафсилотларда яширин
Ҳаётдан завқ олиш учун доимо саёҳат, қиммат совға ёки катта воқеа керак эмас. Майда ҳиссиётлар ҳам кунни бутунлай ўзгартириши мумкин.
Таомнинг таъмини шошмасдан ҳис қилиш, севимли кийимни кийиш, хонага ёқимли ҳид тарқатиш ёки қуёшли ҳавода сайр қилиш — буларнинг барчаси инсонни ҳозирги лаҳзага қайтаришга ёрдам беради.
Кундалик гўзалликни пайқайдиган одам ҳаётни фақат мажбуриятлар йиғиндиси сифатида қабул қилмайди. У чарчоқ орасида ҳам ўзи учун кичик қувончли лаҳзалар яратишни ўрганади.
Ҳамма нарсага чидаш шарт эмас
Ўзини қадрлашнинг яна бир муҳим белгиси — доимо норозилик ёки ноқулайлик келтирадиган нарсалардан аста-секин воз кечиш.
Бу ҳар қандай муаммодан қочиш дегани эмас. Аммо инсонга зарар етказадиган одатлар, доимий камситишга асосланган муносабатлар ёки ҳеч қандай маъно бермайдиган вазифалар қайта кўриб чиқилиши мумкин.
Баъзан ҳаётни яхшилаш учун янги нарса қўшишдан кўра, ортиқча юкни камайтириш самаралироқ бўлади.
Аёллик муносабатларга боғлиқ эмас
Аёлнинг ўзига ишончи ва ҳаётдан завқ олиш қобилияти унинг муносабатда экани ёки ёлғиз яшаётганига боғлиқ бўлмаслиги керак.
Бошқа инсон бахтни бойитиши мумкин, аммо унинг ягона манбаи бўла олмайди. Ўзини яхши ҳис қилишни фақат шерик, оила ёки атрофдагиларнинг муносабатига боғлаб қўйиш ички беқарорликни кучайтиради.
Ўз қувончи учун масъулиятни қабул қилган аёл эса муносабатларда ҳам эркинроқ ва самимийроқ бўлади. У муҳаббатни талаб қилишдан кўра, уни онгли равишда қабул қилиш ва улашишни ўрганади.
Ўзгаришни бугундан бошлаш мумкин
Ҳаётни ўзгартириш учун катта қарорларни кутиш шарт эмас. Баъзан бир кеча телефонни эртароқ четга қўйиш, севимли машғулотга вақт ажратиш ёки ўзини айбламасдан дам олишнинг ўзи биринчи қадам бўлади.
Ҳаётдан завқ олиш тайёр шароитнинг натижаси эмас. У ҳар куни ўзингизга қандай муносабатда бўлишингиз, нималарга эътибор беришингиз ва нимадан воз кечишингиз орқали шаклланади.
Ўзини қадрлайдиган инсонда табиий хотиржамлик пайдо бўлади. Одамларни ўзига тортадиган асосий куч ҳам айнан шу — сохта мукаммаллик эмас, балки ўз ҳаёти билан келишиб яшай олишдир.
…