Ҳаётдан завқ оладиган аёл нега барчани ўзига тортади?

·0·Фойдали
Ҳаётдан завқ оладиган аёл нега барчани ўзига тортади?

Ҳаётдан завқ олиш — фақат яхши кайфият ёки ташқи жозиба эмас. Ўзини қадрлайдиган, дам олишни биладиган ва кундалик майда қувончларни пайқайдиган аёл атрофидагиларга ҳам хотиржамлик ва енгиллик ҳиссини улашади.

Бундай ҳолат сирли «оҳанрабо» эмас, балки инсоннинг ўзини тутиши, ишончи ва ички барқарорлигида намоён бўлади. Энг муҳими, бу туйғуни катта ўзгаришларсиз ҳам шакллантириш мумкин.

Завқланиш учун алоҳида шароит керак эмас

Кўпчилик бахтни кейинга қолдиради: иш камайганда, пул кўпайганда, муносиб инсон учраганда ёки барча муаммолар ҳал бўлганда ҳаётдан завқланишни бошлашни режалаштиради.

Аммо кундалик ҳаёт доимо янги вазифаларни олиб келади. Шу сабаб қувончни фақат келажакка боғлаш инсонни узоқ вақт ўз эҳтиёжларидан маҳрум қилиши мумкин.

Ҳаётдан завқланиш баъзан жуда оддий нарсалардан бошланади: етарлича ухлаш, шошмасдан нонушта қилиш, ёқимли мусиқа тинглаш ёки бир неча дақиқа тинчликда ўтириш.

Ўзини севиш амалда қандай кўринади?

Ўзини севиш — фақат ташқи кўринишга эътибор бериш ёки қиммат парвариш воситаларини харид қилиш эмас.

Бу чарчаган пайтда дам олиш, ўзига зарарли муносабатларга чегара қўйиш ва ҳар бир қарорда шахсий эҳтиёжларни ҳам ҳисобга олиш қобилиятидир.

Айрим аёллар барчага вақт топади, аммо ўзини доимо охирги ўринга қўяди. Улар уйқу, дам олиш ва шахсий қизиқишларини «кейин»га суриб, кундалик вазифаларни бажаришда давом этади.

Вақт ўтиши билан бу ҳолат чарчоқ, асабийлик ва ҳаётга қизиқишнинг сусайишига олиб келиши мумкин. Шунинг учун ўзини қадрлашни катта қадамлардан эмас, оддий танловлардан бошлаш муҳим.

Дам олиш дангасалик эмас

Ҳеч нарса қилмасдан ўтириш ёки бекор ётиш кўпинча айбдек қабул қилинади. Гўё инсон ҳар бир дақиқада фойдали иш билан машғул бўлиши шартдек.

Аслида эса дам олиш организм ва руҳий ҳолат учун табиий эҳтиёждир. Инсон доимо ҳаракатда бўлса, у қувончни ҳис қилиш қобилиятини ҳам аста-секин йўқотиши мумкин.

Оқилона дам олиш — ўзини ташлаб қўйиш эмас. Бу кучни тиклаш, фикрларни тартибга солиш ва янги вазифаларга тайёрланиш имкониятидир.

Қувонч майда тафсилотларда яширин

Ҳаётдан завқ олиш учун доимо саёҳат, қиммат совға ёки катта воқеа керак эмас. Майда ҳиссиётлар ҳам кунни бутунлай ўзгартириши мумкин.

Таомнинг таъмини шошмасдан ҳис қилиш, севимли кийимни кийиш, хонага ёқимли ҳид тарқатиш ёки қуёшли ҳавода сайр қилиш — буларнинг барчаси инсонни ҳозирги лаҳзага қайтаришга ёрдам беради.

Кундалик гўзалликни пайқайдиган одам ҳаётни фақат мажбуриятлар йиғиндиси сифатида қабул қилмайди. У чарчоқ орасида ҳам ўзи учун кичик қувончли лаҳзалар яратишни ўрганади.

Ҳамма нарсага чидаш шарт эмас

Ўзини қадрлашнинг яна бир муҳим белгиси — доимо норозилик ёки ноқулайлик келтирадиган нарсалардан аста-секин воз кечиш.

Бу ҳар қандай муаммодан қочиш дегани эмас. Аммо инсонга зарар етказадиган одатлар, доимий камситишга асосланган муносабатлар ёки ҳеч қандай маъно бермайдиган вазифалар қайта кўриб чиқилиши мумкин.

Баъзан ҳаётни яхшилаш учун янги нарса қўшишдан кўра, ортиқча юкни камайтириш самаралироқ бўлади.

Аёллик муносабатларга боғлиқ эмас

Аёлнинг ўзига ишончи ва ҳаётдан завқ олиш қобилияти унинг муносабатда экани ёки ёлғиз яшаётганига боғлиқ бўлмаслиги керак.

Бошқа инсон бахтни бойитиши мумкин, аммо унинг ягона манбаи бўла олмайди. Ўзини яхши ҳис қилишни фақат шерик, оила ёки атрофдагиларнинг муносабатига боғлаб қўйиш ички беқарорликни кучайтиради.

Ўз қувончи учун масъулиятни қабул қилган аёл эса муносабатларда ҳам эркинроқ ва самимийроқ бўлади. У муҳаббатни талаб қилишдан кўра, уни онгли равишда қабул қилиш ва улашишни ўрганади.

Ўзгаришни бугундан бошлаш мумкин

Ҳаётни ўзгартириш учун катта қарорларни кутиш шарт эмас. Баъзан бир кеча телефонни эртароқ четга қўйиш, севимли машғулотга вақт ажратиш ёки ўзини айбламасдан дам олишнинг ўзи биринчи қадам бўлади.

Ҳаётдан завқ олиш тайёр шароитнинг натижаси эмас. У ҳар куни ўзингизга қандай муносабатда бўлишингиз, нималарга эътибор беришингиз ва нимадан воз кечишингиз орқали шаклланади.

Ўзини қадрлайдиган инсонда табиий хотиржамлик пайдо бўлади. Одамларни ўзига тортадиган асосий куч ҳам айнан шу — сохта мукаммаллик эмас, балки ўз ҳаёти билан келишиб яшай олишдир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нима учун мен бойиб кетмоқчиман?Нима учун мен бойиб кетмоқчиман?Бугун, 18:41Пул оёқ остидами? Бойлар имкониятни бошқача кўрадиПул оёқ остидами? Бойлар имкониятни бошқача кўради20.07, 18:23Аёлнинг ички зиддияти қачон кучаяди? Сабаб фақат ташқи эмасАёлнинг ички зиддияти қачон кучаяди? Сабаб фақат ташқи эмас19.07, 22:06Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?19.07, 20:46Электрни тежашнинг сири: кондиционерни тўғри ишлатяпсизми?Электрни тежашнинг сири: кондиционерни тўғри ишлатяпсизми?19.07, 00:13Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади 14.07, 17:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади
Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади