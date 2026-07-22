Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Магҳнес Аклиоуче учун кураш бошланди

·0·Спорт
Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Магҳнес Аклиоуче учун кураш бошланди

Англиянинг Ливерпул клуби жамоани тарк этган Муҳаммад Салахнинг ўрнини тўлдириш мақсадида трансфер бозорида фаол қадамлар ташламоқда. Мерсисайдликлар Монако клубининг иқтидорли вингери Магҳнес Аклиоуче учун курашга қўшилди. Sky Sports нашрининг хабар беришича, инглиз клуби футболчининг трансфер имкониятларини ўрганиш учун дастлабки алоқаларни ўрнатган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франция ёшлар терма жамоаси аъзоси бўлган Аклиоуче сўнгги вақтларда Пари Сен-Жермен эътиборини ҳам ўзига тортган эди. Бироқ Париж клубининг бир неча бор қилган таклифлари Монако раҳбарияти томонидан рад этилди. Бу ҳолат Ливерпул учун қулай имконият яратиб, трансфер пойгасида етакчиликни қўлга олишга йўл очди.

Магҳнес Аклиоуче Монако академияси тарбияланувчиси ҳисобланади ва 2021-йилдан буён асосий жамоада барқарор ўйин кўрсатиб келмоқда. Ўтган давр мобайнида у 139 та учрашувда майдонга тушиб, 23 та гол уришга муваффақ бўлди. Айниқса, ўтган мавсум у учун жуда муваффақиятли кечди: барча мусобақаларда 43 та ўйинда 7 та гол ва 10 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйди.

PSJнинг рад этилган таклифлари ва рақобат

Пари Сен-Жермен ушбу трансфер ойнасида Аклиоучени сотиб олиш учун бир неча бор уриниш қилди. Маълумотларга кўра, Франция чемпионларининг сўнгги таклифи 34 миллион фунт стерлингни ташкил этган, аммо Монако бу суммани ўйинчи учун етарли эмас деб ҳисоблаган. Монако клубининг қатъий позицияси Ливерпулни янада фаолроқ ҳаракат қилишга ундамоқда.

Ливерпул жамоасининг янги бош мураббийи Андони Ираола жамоага янги вингер кераклигини очиқчасига таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, таркибни кучайтириш ва жароҳатланган футболчилар ўрнини тўлдириш учун янги номлар зарур. "Бизга албатта вингер керак. Таркибни яхшилаш учун ҳар доим янги вариантларга очиқ бўлишимиз лозим", — дея қайд этди мураббий матбуот анжуманида.

Эслатиб ўтамиз, Ливерпул аввалроқ Осасуна клубидан Виктор Мунёсни 34,5 миллион фунтга сотиб олган эди. Шунингдек, клуб РБ Лейпциг вингери Ян Диоманде билан ҳам музокаралар олиб борган, бироқ немис клуби талаб қилган 112 миллион фунт ўрнига мерсисайдликлар фақат 86 миллион фунт тўлашга тайёр эканликларини билдиришган. Шу сабабли, Аклиоуче варианти ҳозирда клуб учун энг устувор йўналиш бўлиб турибди.

ЛиверпулМонакоТрансферМуҳаммад СалахФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ямал ва Ҳоланд тарихий чегарани забт этди: улар 220 млн еврога етди...Ямал ва Ҳоланд тарихий чегарани забт этди: улар 220 млн еврога етди...Кеча, 23:55FIFA 2026-йилги жаҳон чемпионатининг рамзий терма жамоасини эълон қилдиFIFA 2026-йилги жаҳон чемпионатининг рамзий терма жамоасини эълон қилдиКеча, 23:51ЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафдаЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафдаКеча, 23:39Лука Модрич фаолиятини якунламайди: Хорватиялик афсона Милан билан шартномани узайтирмоқдаЛука Модрич фаолиятини якунламайди: Хорватиялик афсона Милан билан шартномани узайтирмоқдаКеча, 23:39Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиш арафасида: Испания терма жамоаси юлдузи PSJга ўтиши мумкинФерран Торрес Барселона билан хайрлашиш арафасида: Испания терма жамоаси юлдузи PSJга ўтиши мумкинКеча, 23:00Андерсон барчани ортда қолдирди: Энг кўп қимматлашган футболчилар...Андерсон барчани ортда қолдирди: Энг кўп қимматлашган футболчилар...Кеча, 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"