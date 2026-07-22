Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Магҳнес Аклиоуче учун кураш бошланди
Англиянинг Ливерпул клуби жамоани тарк этган Муҳаммад Салахнинг ўрнини тўлдириш мақсадида трансфер бозорида фаол қадамлар ташламоқда. Мерсисайдликлар Монако клубининг иқтидорли вингери Магҳнес Аклиоуче учун курашга қўшилди. Sky Sports нашрининг хабар беришича, инглиз клуби футболчининг трансфер имкониятларини ўрганиш учун дастлабки алоқаларни ўрнатган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франция ёшлар терма жамоаси аъзоси бўлган Аклиоуче сўнгги вақтларда Пари Сен-Жермен эътиборини ҳам ўзига тортган эди. Бироқ Париж клубининг бир неча бор қилган таклифлари Монако раҳбарияти томонидан рад этилди. Бу ҳолат Ливерпул учун қулай имконият яратиб, трансфер пойгасида етакчиликни қўлга олишга йўл очди.
Магҳнес Аклиоуче Монако академияси тарбияланувчиси ҳисобланади ва 2021-йилдан буён асосий жамоада барқарор ўйин кўрсатиб келмоқда. Ўтган давр мобайнида у 139 та учрашувда майдонга тушиб, 23 та гол уришга муваффақ бўлди. Айниқса, ўтган мавсум у учун жуда муваффақиятли кечди: барча мусобақаларда 43 та ўйинда 7 та гол ва 10 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйди.
PSJнинг рад этилган таклифлари ва рақобатПари Сен-Жермен ушбу трансфер ойнасида Аклиоучени сотиб олиш учун бир неча бор уриниш қилди. Маълумотларга кўра, Франция чемпионларининг сўнгги таклифи 34 миллион фунт стерлингни ташкил этган, аммо Монако бу суммани ўйинчи учун етарли эмас деб ҳисоблаган. Монако клубининг қатъий позицияси Ливерпулни янада фаолроқ ҳаракат қилишга ундамоқда.
Ливерпул жамоасининг янги бош мураббийи Андони Ираола жамоага янги вингер кераклигини очиқчасига таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, таркибни кучайтириш ва жароҳатланган футболчилар ўрнини тўлдириш учун янги номлар зарур. "Бизга албатта вингер керак. Таркибни яхшилаш учун ҳар доим янги вариантларга очиқ бўлишимиз лозим", — дея қайд этди мураббий матбуот анжуманида.
Эслатиб ўтамиз, Ливерпул аввалроқ Осасуна клубидан Виктор Мунёсни 34,5 миллион фунтга сотиб олган эди. Шунингдек, клуб РБ Лейпциг вингери Ян Диоманде билан ҳам музокаралар олиб борган, бироқ немис клуби талаб қилган 112 миллион фунт ўрнига мерсисайдликлар фақат 86 миллион фунт тўлашга тайёр эканликларини билдиришган. Шу сабабли, Аклиоуче варианти ҳозирда клуб учун энг устувор йўналиш бўлиб турибди.
…