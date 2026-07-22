FIFA 2026-йилги жаҳон чемпионатининг рамзий терма жамоасини эълон қилди

·0·Спорт
FIFA 2026-йилги жаҳон чемпионатининг рамзий терма жамоасини эълон қилди

АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган 2026-йилги жаҳон чемпионати якунларига кўра, FIFA турнирнинг энг яхши футболчиларидан иборат рамзий терма жамоасини тақдим этди. Финалда Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, жаҳон тожини кийган Испания терма жамоаси ушбу рўйхатда етакчилик қилмоқда. Мазкур рамзий таркиб нафақат ғолибларни, балки мусобақа давомида ўз маҳоратини кўрсатган юлдузларни ҳам қамраб олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Чемпионликни қўлга киритган Испания таркибидан уч нафар футболчи рамзий терма жамоага киритилди. Улар орасида таянч ярим ҳимоячиси Родри Ҳернандез алоҳида эътироф этилган. Унинг майдон марказидаги ишончли ўйини ва ҳужум билан ҳимояни боғловчи функцияси Испаниянинг муваффақиятида ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Шунингдек, турнир давомида ўзини кўрсатган бошқа ёш иқтидорлар ҳам мутахассислар назаридан четда қолмаган.

Ҳимоя чизиғидаги кутилмаган қарорлар

Қизиқарли жиҳати шундаки, Испания терма жамоасининг муваффақиятли ҳимоя қўрғонини ташкил этган Пау Кубарси ва Аймерик Лапорте рамзий таркибга киритилмади. Ваҳоланки, ушбу жуфтлик турнирнинг энг яхши ҳимоя дуети сифатида эътироф этилган эди. Испания бутун мусобақа давомида ўтказилган саккизта учрашувда ўз дарвозасидан атиги битта гол олиб чиққани ҳам айнан ушбу ҳимоячиларнинг хизмати ҳисобланади.

Ҳужум чизиғида эса кутилганидек жаҳон футболи афсоналари жой олди. Лионель Месси ва Килиан Мбаппе ўзларининг юқори савиядаги ўйинлари билан рамзий терма жамоанинг асосий фигураларига айланишди. Гарчи Аргентина финалда имкониятни бой берган бўлса-да, Лионель Месси ўзининг сўнгги йирик турнирларидан бирида етакчилик қобилиятини яна бир бор намойиш этди.

Турнирнинг асосий қаҳрамонлари

FIFA томонидан тузилган ушбу таркиб футбол жамоатчилиги орасида турли муҳокамаларга сабаб бўлди. Айниқса, энг кам гол ўтказиб юборган ҳимоячиларнинг рўйхатдан тушиб қолгани кўпчиликни ҳайрон қолдирди. Бироқ, экспертлар ҳужумкор футбол ва индивидуал маҳоратга кўпроқ урғу беришганини таъкидлашмоқда.

Қуйида FIFA томонидан эътироф этилган айрим асосий номлар келтирилган:

  • Родри Ҳернандез — энг яхши таянч ярим ҳимоячиси;
  • Лионель Месси — ҳужумкор ярим ҳимоячи/ҳужумчи;
  • Килиан Мбаппе — марказий ҳужумчи;
  • Испания терма жамоасининг уч нафар вакили.
Ушбу жаҳон чемпионати Шимолий Америка минтақасида футбол оммавийлигини ошириш йўлида муҳим қадам бўлди. Испаниянинг навбатдаги ғалабаси эса Европа футболининг доминантлиги давом этаётганини кўрсатди. FIFA хабарига кўра, ушбу рамзий терма жамоа статистик кўрсаткичлар ва экспертларнинг умумий хулосалари асосида шакллантирилган.

FIFAЖаҳон ЧемпионатиЛионель МессиКилиан МбаппеИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Магҳнес Аклиоуче учун кураш бошландиЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Магҳнес Аклиоуче учун кураш бошландиКеча, 23:57Ямал ва Ҳоланд тарихий чегарани забт этди: улар 220 млн еврога етди...Ямал ва Ҳоланд тарихий чегарани забт этди: улар 220 млн еврога етди...Кеча, 23:55ЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафдаЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафдаКеча, 23:39Лука Модрич фаолиятини якунламайди: Хорватиялик афсона Милан билан шартномани узайтирмоқдаЛука Модрич фаолиятини якунламайди: Хорватиялик афсона Милан билан шартномани узайтирмоқдаКеча, 23:39Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиш арафасида: Испания терма жамоаси юлдузи PSJга ўтиши мумкинФерран Торрес Барселона билан хайрлашиш арафасида: Испания терма жамоаси юлдузи PSJга ўтиши мумкинКеча, 23:00Андерсон барчани ортда қолдирди: Энг кўп қимматлашган футболчилар...Андерсон барчани ортда қолдирди: Энг кўп қимматлашган футболчилар...Кеча, 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"