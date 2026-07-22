FIFA 2026-йилги жаҳон чемпионатининг рамзий терма жамоасини эълон қилди
АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган 2026-йилги жаҳон чемпионати якунларига кўра, FIFA турнирнинг энг яхши футболчиларидан иборат рамзий терма жамоасини тақдим этди. Финалда Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, жаҳон тожини кийган Испания терма жамоаси ушбу рўйхатда етакчилик қилмоқда. Мазкур рамзий таркиб нафақат ғолибларни, балки мусобақа давомида ўз маҳоратини кўрсатган юлдузларни ҳам қамраб олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Чемпионликни қўлга киритган Испания таркибидан уч нафар футболчи рамзий терма жамоага киритилди. Улар орасида таянч ярим ҳимоячиси Родри Ҳернандез алоҳида эътироф этилган. Унинг майдон марказидаги ишончли ўйини ва ҳужум билан ҳимояни боғловчи функцияси Испаниянинг муваффақиятида ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Шунингдек, турнир давомида ўзини кўрсатган бошқа ёш иқтидорлар ҳам мутахассислар назаридан четда қолмаган.
Ҳимоя чизиғидаги кутилмаган қарорларҚизиқарли жиҳати шундаки, Испания терма жамоасининг муваффақиятли ҳимоя қўрғонини ташкил этган Пау Кубарси ва Аймерик Лапорте рамзий таркибга киритилмади. Ваҳоланки, ушбу жуфтлик турнирнинг энг яхши ҳимоя дуети сифатида эътироф этилган эди. Испания бутун мусобақа давомида ўтказилган саккизта учрашувда ўз дарвозасидан атиги битта гол олиб чиққани ҳам айнан ушбу ҳимоячиларнинг хизмати ҳисобланади.
Ҳужум чизиғида эса кутилганидек жаҳон футболи афсоналари жой олди. Лионель Месси ва Килиан Мбаппе ўзларининг юқори савиядаги ўйинлари билан рамзий терма жамоанинг асосий фигураларига айланишди. Гарчи Аргентина финалда имкониятни бой берган бўлса-да, Лионель Месси ўзининг сўнгги йирик турнирларидан бирида етакчилик қобилиятини яна бир бор намойиш этди.
Турнирнинг асосий қаҳрамонлариFIFA томонидан тузилган ушбу таркиб футбол жамоатчилиги орасида турли муҳокамаларга сабаб бўлди. Айниқса, энг кам гол ўтказиб юборган ҳимоячиларнинг рўйхатдан тушиб қолгани кўпчиликни ҳайрон қолдирди. Бироқ, экспертлар ҳужумкор футбол ва индивидуал маҳоратга кўпроқ урғу беришганини таъкидлашмоқда.
Қуйида FIFA томонидан эътироф этилган айрим асосий номлар келтирилган:
- Родри Ҳернандез — энг яхши таянч ярим ҳимоячиси;
- Лионель Месси — ҳужумкор ярим ҳимоячи/ҳужумчи;
- Килиан Мбаппе — марказий ҳужумчи;
- Испания терма жамоасининг уч нафар вакили.
…