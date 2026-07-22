Алгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилди

·0·Техно
Алгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилди

Замонавий ижтимоий тармоқлар дўстлар билан мулоқот қилиш масканидан йирик кўнгилочар платформаларга айланиб бораётган бир пайтда, Ёпе стартапи рақамли алоқанинг мутлақо янги форматини таклиф қилмоқда. Алгоритмлар, рекламалар ва очиқ контентдан холи бўлган ушбу платформа яқинда Нортзоне бошчилигидаги инвестиция раундида 12,3 миллион доллар миқдорида маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Лойиҳа муаллифларининг фикрича, келажак ижтимоий тармоқлари оммавийликка эмас, балки тор доирадаги махфий жамоаларга таянади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ёпе иловаси Facebook, TikTok ва Instagram каби гигантларга қарши ўзгача стратегия билан чиқмоқда. Унинг асосий эътибори "микро-жамоалар" — яни яқин дўстлар ва оила аъзолари ўртасидаги шахсий мулоқотга қаратилган. Бу ерда фойдаланувчилар ўзаро фото, видео ва хабарлар алмашишлари, шунингдек, яқин орада жорий этиладиган мини-ўйинларни биргаликда ўйнашлари мумкин бўлади. TechCrunch нашри маълумотига кўра, платформада барча аккаунтлар стандарт равишда ёпиқ ҳолатда бўлади.

Сунъий интеллект ва ёшлар аудиторияси

Лойиҳа асосчиси Баҳрам Исмаилау ва унинг жамоаси ушбу ғояни ишлаб чиқишдан олдин сунъий интеллект ёрдамида 100 мингдан ортиқ интервюларни таҳлил қилиб чиққан. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ёшларнинг қарийб 30 фоизи ўзларининг шахсий ҳаётини кенг оммага кўрсатишни истамайди ва фақат тор доира учун мўлжалланган "спам" ёки махфий аккаунтлардан фойдаланади. Ёпе айнан блоггер ёки инфлуенсер бўлишни истамайдиган, аммо ўзини эркин ифода этишни хоҳлайдиган ёшлар учун хавфсиз майдон яратишни мақсад қилган.

Ёпе жамоаси сунъий интеллектдан контент яратиш учун эмас, балки фойдаланувчилар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш воситаси сифатида фойдаланишни режалаштирмоқда. Масалан, AI ёрдамида дўстлар билан ўйнаш мумкин бўлган мини-ўйинлар яратилади. Шунингдек, келажакда тизим фойдаланувчиларга реал ҳаётда учрашиш учун қулай жойлар топиш, ресторан буюртма қилиш ёки футбол ўйинларини бирга томоша қилиш учун бар танлашда кўмаклашиши кутилмоқда.

Рекламасиз модел ва ўзига хос дизайн

Платформанинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, у анъанавий реклама моделидан воз кечади. Бунинг ўрнига, қўшимча имкониятларга эга бўлишни истаган фойдаланувчилар учун пуллик обуна тизими жорий этилади. Бу фойдаланувчиларни зерикарли рекламалардан ва шахсий маълумотларнинг сотилишидан ҳимоя қилади. Иловадаги фойдаланувчи профиллари ҳам ўзига хос тарзда шакллантирилган: суратлар албом кўринишида эмас, балки тартибсиз коллаж шаклида "девор"га жойлаштирилади.

Ёпе фойдаланувчиларга ўз шахсий майдонини максимал даражада индивидуаллаштириш имконини беради. Платформанинг келгуси режалари қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • Севимли мусиқа ва қизиқишларни профилга қўшиш;
  • Интерфейс ранглари ва фон расмларини шахсийлаштириш;
  • Суратлардан стикерлар ясаш ва уларни дўстлар билан улашиш;
  • Реал ҳаётдаги тадбирлар учун чипталар харид қилиш функцияси.
Ўзбекистон бозорида ҳам ёшлар орасида Telegram каби мессенжерларда ёпиқ гуруҳлар орқали мулоқот қилиш оммалашиб бораётганини ҳисобга олса, Ёпе каби махфийликка йўналтирилган платформалар келажакда маҳаллий фойдаланувчилар эътиборини ҳам тортиши мумкин. Ҳозирда стартап ўзининг AI-нативе (сунъий интеллектга асосланган) табиатини сақлаб қолган ҳолда глобал миқёсда кенгайишни давом эттирмоқда.

ЁпеИжтимоий ТармоқСтартапСунъий ИнтеллектМахфийлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олдиКўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олдиБугун, 23:28Гипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқдиГипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқдиБугун, 23:26Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 ммSamsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 ммБугун, 22:56Monday.com сунъий интеллектга эътибор қаратиш учун юзлаб ходимларни ишдан бўшатмоқдаMonday.com сунъий интеллектга эътибор қаратиш учун юзлаб ходимларни ишдан бўшатмоқдаБугун, 22:50Google iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаGoogle iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаБугун, 22:30Tesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара оладиTesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара оладиБугун, 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда