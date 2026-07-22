Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Гравитй-2 кўп марта ишлатиладиган энг кучли ракетага айланади

·0·Техно
Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Гравитй-2 кўп марта ишлатиладиган энг кучли ракетага айланади

Хитойнинг Ориенспасе хусусий компанияси коинотни забт этиш борасида навбатдаги улкан қадамни ташламоқда. Компания томонидан ишлаб чиқилаётган Гравитй-2 ракетаси 2026-йилнинг тўртинчи чорагида илк парвозини амалга ошириши кутилмоқда. Ушбу лойиҳа нафақат Хитой, балки жаҳон тижорий космонавтикаси учун ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки у кўп марта фойдаланиш имконияти билан коинотга юк ташиш харажатларини кескин камайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ракетанинг эълон қилиниши Гравитй-1 ракетасининг учинчи муваффақиятли парвозидан сўнг маълум бўлди. 22-июль куни Гравитй-1 орбитага тўққизта сунъий йўлдошни муваффақиятли олиб чиқиб, ўзининг ишончлилигини исботлади. Ориенспасе вакилларининг таъкидлашича, ушбу муваффақиятли миссия ракетанинг синов босқичидан мунтазам тижорий парвозлар босқичига ўтганини англатади.

Техник имкониятлар ва Falcon 9 билан рақобат

Гравитй-2 ракетасининг техник кўрсаткичлари соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. У паст ер орбитасига 21,5 тоннагача, 500 километр баландликдаги қуёш-синхрон орбитасига эса 15 тоннагача фойдали юк олиб чиқиш қувватига эга бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, ўз хусусиятлари ва юк кўтариш қобилияти бўйича у Илон Маскнинг SpaceX компаниясига тегишли машҳур Falcon 9 ракетасининг деярли клонига айланади.

Янги ракетанинг асосий устунлиги унинг биринчи босқичи кўп марта ишлатилишидадир. Лойиҳага кўра, марказий блок парвоздан сўнг ерга қайтиб қўнади ва қайта тикланиб, кейинги миссияларда яна фойдаланилади. Бу эса тижорий мижозлар учун хизмат нархини сезиларли даражада пасайтиради ва Хитойнинг халқаро коинот бозоридаги мавқеини мустаҳкамлайди.

Гравитй-2 ўзининг қувват манбаи сифатида компания томонидан мустақил ишлаб чиқилган тўққизта Форсе-110 суюқ кислород-керосин двигателидан фойдаланади. Иккинчи босқичда эса битта Форсе-110 Вакуум двигатели ўрнатилади. Бундай кучли агрегатлар йирик сунъий йўлдошларни ва бутун бошли орбитал тизимларни коинотга чиқариш имконини беради.

Хитойнинг орбитал интернет лойиҳаси

Мазкур лойиҳанинг стратегик мақсадларидан бири Хитойнинг миллий паст орбитали сунъий йўлдош интернет тизимини яратишдир. Бу тизим Starlink тармоғига ўзига хос рақобатчи бўлиши кутилмоқда. Лойиҳа бош конструктори Сю Гогуаннинг сўзларига кўра, ушбу тармоқнинг илк қурилмаларини орбитага чиқариш учун жорий йилнинг учинчи чорагидан бошлаб Гравитй-1 ракеталаридан фойдаланила бошланади.

Эслатиб ўтамиз, ҳозирги Гравитй-1 ракетаси Хитойдаги энг йирик қаттиқ ёқилғили ракета ҳисобланади. Унинг умумий оғирлиги 405 тоннани ташкил этиб, 6,5 тоннагача юк кўтаришга қодир. Гравитй-2 нинг ишга туширилиши эса ушбу кўрсаткичларни бир неча баробар ошириб, Хитой хусусий компанияларининг коинот пойгасидаги иштирокини янги босқичга олиб чиқади.

ХитойКоинотРакетаОриенспасеГравитй-2
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Anthropic компаниясининг мислсиз ўсишиСунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Anthropic компаниясининг мислсиз ўсишиКеча, 23:59Травис Каланикк асос солган Атоms стартапи 1,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиТравис Каланикк асос солган Атоms стартапи 1,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиКеча, 23:54Алгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилдиАлгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилдиКеча, 23:29Кўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олдиКўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олдиКеча, 23:28Гипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқдиГипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқдиКеча, 23:26Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 ммSamsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 ммКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда