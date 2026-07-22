Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Гравитй-2 кўп марта ишлатиладиган энг кучли ракетага айланади
Хитойнинг Ориенспасе хусусий компанияси коинотни забт этиш борасида навбатдаги улкан қадамни ташламоқда. Компания томонидан ишлаб чиқилаётган Гравитй-2 ракетаси 2026-йилнинг тўртинчи чорагида илк парвозини амалга ошириши кутилмоқда. Ушбу лойиҳа нафақат Хитой, балки жаҳон тижорий космонавтикаси учун ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки у кўп марта фойдаланиш имконияти билан коинотга юк ташиш харажатларини кескин камайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ракетанинг эълон қилиниши Гравитй-1 ракетасининг учинчи муваффақиятли парвозидан сўнг маълум бўлди. 22-июль куни Гравитй-1 орбитага тўққизта сунъий йўлдошни муваффақиятли олиб чиқиб, ўзининг ишончлилигини исботлади. Ориенспасе вакилларининг таъкидлашича, ушбу муваффақиятли миссия ракетанинг синов босқичидан мунтазам тижорий парвозлар босқичига ўтганини англатади.
Техник имкониятлар ва Falcon 9 билан рақобатГравитй-2 ракетасининг техник кўрсаткичлари соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. У паст ер орбитасига 21,5 тоннагача, 500 километр баландликдаги қуёш-синхрон орбитасига эса 15 тоннагача фойдали юк олиб чиқиш қувватига эга бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, ўз хусусиятлари ва юк кўтариш қобилияти бўйича у Илон Маскнинг SpaceX компаниясига тегишли машҳур Falcon 9 ракетасининг деярли клонига айланади.
Янги ракетанинг асосий устунлиги унинг биринчи босқичи кўп марта ишлатилишидадир. Лойиҳага кўра, марказий блок парвоздан сўнг ерга қайтиб қўнади ва қайта тикланиб, кейинги миссияларда яна фойдаланилади. Бу эса тижорий мижозлар учун хизмат нархини сезиларли даражада пасайтиради ва Хитойнинг халқаро коинот бозоридаги мавқеини мустаҳкамлайди.
Гравитй-2 ўзининг қувват манбаи сифатида компания томонидан мустақил ишлаб чиқилган тўққизта Форсе-110 суюқ кислород-керосин двигателидан фойдаланади. Иккинчи босқичда эса битта Форсе-110 Вакуум двигатели ўрнатилади. Бундай кучли агрегатлар йирик сунъий йўлдошларни ва бутун бошли орбитал тизимларни коинотга чиқариш имконини беради.
Хитойнинг орбитал интернет лойиҳасиМазкур лойиҳанинг стратегик мақсадларидан бири Хитойнинг миллий паст орбитали сунъий йўлдош интернет тизимини яратишдир. Бу тизим Starlink тармоғига ўзига хос рақобатчи бўлиши кутилмоқда. Лойиҳа бош конструктори Сю Гогуаннинг сўзларига кўра, ушбу тармоқнинг илк қурилмаларини орбитага чиқариш учун жорий йилнинг учинчи чорагидан бошлаб Гравитй-1 ракеталаридан фойдаланила бошланади.
Эслатиб ўтамиз, ҳозирги Гравитй-1 ракетаси Хитойдаги энг йирик қаттиқ ёқилғили ракета ҳисобланади. Унинг умумий оғирлиги 405 тоннани ташкил этиб, 6,5 тоннагача юк кўтаришга қодир. Гравитй-2 нинг ишга туширилиши эса ушбу кўрсаткичларни бир неча баробар ошириб, Хитой хусусий компанияларининг коинот пойгасидаги иштирокини янги босқичга олиб чиқади.
…