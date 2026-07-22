Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Anthropic компаниясининг мислсиз ўсиши
Сунъий интеллект технологиялари бозорида рақобат янги босқичга кўтарилмоқда. Менло Вентурес венчур жамғармаси ҳамкори Матт Мурпҳйнинг маълум қилишича, Anthropic стартапи ўзининг молиявий кўрсаткичлари бўйича ҳатто энг оптимистик прогнозлардан ҳам ўзиб кетган. Жорий йилнинг май ойига келиб компаниянинг йиллик даромад суръати кутилмаганда 47 миллиард долларга етди, ҳолбуки аввалроқ 2025-йил учун бор-йўғи 9 миллиард доллар даромад башорат қилинган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Матт Мурпҳй ўзининг 25 йиллик инвесторлик фаолияти давомида бундай шиддатли ўсишни ҳали учратмаганини таъкидламоқда. Унинг сўзларига кўра, на интернетнинг пайдо бўлиши, на мобил инқилоб ва на булутли технологияларнинг биринчи тўлқини даврида бирорта компания бунчалик қисқа вақт ичида бундай юқори натижага эришмаган. TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида маълум қилинишича, Anthropic ҳозирда дунёдаги энг қиммат ва истиқболли стартаплардан бирига айланган.
Муваффақият сири фақат технологияда эмасҚизиқарли жиҳати шундаки, инвесторнинг фикрича, Anthropic муваффақиятининг асоси фақатгина мукаммал сунъий интеллект моделини яратишда эмас. Компания бозорда ўз ўрнини топиш учун стратегик ёндашувни ўзгартирган. Менло Вентурес ушбу лойиҳага ҳали даромад келтира бошламасидан ва маҳсулот расман тақдим этилмасидан олдин 500 миллион доллар сармоя киритган эди. Бугунги кунда бу таваккалчилик ўзини тўлиқ оқлади.
Anthropic компаниясининг Claude деб номланувчи тили модели OpenAI томонидан тақдим этилган ChatGPT билан жиддий рақобат қилмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва дастурчилар учун ҳам ушбу платформалар ўртасидаги рақобат фойдали, чунки бу сунъий интеллект воситаларининг янада арзонлашиши ва функционал жиҳатдан бойишига хизмат қилади. Ҳозирда кўплаб маҳаллий мутахассислар Claude моделининг матн билан ишлашдаги аниқлигини юқори баҳоламоқда.
Саноатдаги ўзгаришлар ва келажакМатт Мурпҳйнинг таъкидлашича, Anthropic каби компаниялар нафақат технологик ишланмалар, балки бизнесни бошқариш ва бозор эҳтиёжларини тезкорлик билан қондириш борасида ҳам янги стандартларни ўрнатмоқда. Бу каби ўсиш суръатлари сунъий интеллект соҳасига киритилаётган инвестициялар ҳажми келгусида янада ортишидан далолат беради.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Anthropic компаниясининг тажрибаси замонавий технологиялар оламида нафақат кучли моделга эга бўлиш, балки уни тўғри тижорийлаштириш ва бозорга мослашиш қанчалик муҳимлигини кўрсатиб берди. Бугунги кунда компания нафақат технологик гигантлар, балки бутун бошли иқтисодий тизимлар учун ҳам муҳим субъектга айланган.
…