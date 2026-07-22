Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Anthropic компаниясининг мислсиз ўсиши

·0·Техно
Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Anthropic компаниясининг мислсиз ўсиши

Сунъий интеллект технологиялари бозорида рақобат янги босқичга кўтарилмоқда. Менло Вентурес венчур жамғармаси ҳамкори Матт Мурпҳйнинг маълум қилишича, Anthropic стартапи ўзининг молиявий кўрсаткичлари бўйича ҳатто энг оптимистик прогнозлардан ҳам ўзиб кетган. Жорий йилнинг май ойига келиб компаниянинг йиллик даромад суръати кутилмаганда 47 миллиард долларга етди, ҳолбуки аввалроқ 2025-йил учун бор-йўғи 9 миллиард доллар даромад башорат қилинган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Матт Мурпҳй ўзининг 25 йиллик инвесторлик фаолияти давомида бундай шиддатли ўсишни ҳали учратмаганини таъкидламоқда. Унинг сўзларига кўра, на интернетнинг пайдо бўлиши, на мобил инқилоб ва на булутли технологияларнинг биринчи тўлқини даврида бирорта компания бунчалик қисқа вақт ичида бундай юқори натижага эришмаган. TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида маълум қилинишича, Anthropic ҳозирда дунёдаги энг қиммат ва истиқболли стартаплардан бирига айланган.

Муваффақият сири фақат технологияда эмас

Қизиқарли жиҳати шундаки, инвесторнинг фикрича, Anthropic муваффақиятининг асоси фақатгина мукаммал сунъий интеллект моделини яратишда эмас. Компания бозорда ўз ўрнини топиш учун стратегик ёндашувни ўзгартирган. Менло Вентурес ушбу лойиҳага ҳали даромад келтира бошламасидан ва маҳсулот расман тақдим этилмасидан олдин 500 миллион доллар сармоя киритган эди. Бугунги кунда бу таваккалчилик ўзини тўлиқ оқлади.

Anthropic компаниясининг Claude деб номланувчи тили модели OpenAI томонидан тақдим этилган ChatGPT билан жиддий рақобат қилмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва дастурчилар учун ҳам ушбу платформалар ўртасидаги рақобат фойдали, чунки бу сунъий интеллект воситаларининг янада арзонлашиши ва функционал жиҳатдан бойишига хизмат қилади. Ҳозирда кўплаб маҳаллий мутахассислар Claude моделининг матн билан ишлашдаги аниқлигини юқори баҳоламоқда.

Саноатдаги ўзгаришлар ва келажак

Матт Мурпҳйнинг таъкидлашича, Anthropic каби компаниялар нафақат технологик ишланмалар, балки бизнесни бошқариш ва бозор эҳтиёжларини тезкорлик билан қондириш борасида ҳам янги стандартларни ўрнатмоқда. Бу каби ўсиш суръатлари сунъий интеллект соҳасига киритилаётган инвестициялар ҳажми келгусида янада ортишидан далолат беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Anthropic компаниясининг тажрибаси замонавий технологиялар оламида нафақат кучли моделга эга бўлиш, балки уни тўғри тижорийлаштириш ва бозорга мослашиш қанчалик муҳимлигини кўрсатиб берди. Бугунги кунда компания нафақат технологик гигантлар, балки бутун бошли иқтисодий тизимлар учун ҳам муҳим субъектга айланган.

AnthropicСунъий ИнтеллектClaudeМенло ВентуресТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Травис Каланикк асос солган Атоms стартапи 1,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиТравис Каланикк асос солган Атоms стартапи 1,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиКеча, 23:54Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Гравитй-2 кўп марта ишлатиладиган энг кучли ракетага айланадиХитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Гравитй-2 кўп марта ишлатиладиган энг кучли ракетага айланадиКеча, 23:54Алгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилдиАлгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилдиКеча, 23:29Кўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олдиКўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олдиКеча, 23:28Гипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқдиГипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқдиКеча, 23:26Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 ммSamsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 ммКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда