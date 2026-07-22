Ямал ва Ҳоланд тарихий чегарани забт этди: улар 220 млн еврога етди...

·0·Спорт
Ямал ва Ҳоланд тарихий чегарани забт этди: улар 220 млн еврога етди...

Transfermarkt ЖЧ–2026 якунларидан сўнг футболчиларнинг трансфер қийматини қайта баҳолади. Янгиланган рейтингда Ламин Ямал ва Эрлинг Ҳоланд тарихда илк бор 220 миллион евролик кўрсаткичга етиб, дунёнинг энг қиммат футболчиларига айланди.

Испаниялик ёш юлдузнинг мундиалда чемпионликка эришиши унинг бозор баҳоси ошишида муҳим омил бўлди. Ҳоланд эса юқори голдорлик ва барқарор ўйини билан рейтингнинг энг юқори поғонасини Ямал билан бўлишди.

Ямал ва Ҳоланд бир хил баҳоланди

Transfermarkt маълумотига кўра, «Барселона» ва Испания миллий жамоаси ҳужумчиси Ламин Ямалнинг трансфер қиймати 220 миллион еврога етди.

Худди шундай суммада «Манчестер Сити» ва Норвегия терма жамоаси тўпурари Эрлинг Ҳоланд ҳам баҳоланди.

Шу тариқа, икки футболчи Transfermarkt тарихида 220 миллион евролик баҳога эришган дастлабки ўйинчиларга айланди. Улар айни пайтда дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингида тенг пешқадамлик қилмоқда.

Мбаппе учинчи ўринда қолди

Рейтингнинг учинчи поғонасидан «Реал Мадрид» ҳамда Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе жой олди. Унинг бозор қиймати 200 миллион евро деб баҳоланган.

Кучли бешлик қуйидагича кўриниш олди:

  1. Ламин Ямал — 220 миллион евро;

  2. Эрлинг Ҳоланд — 220 миллион евро;

  3. Килиан Мбаппе — 200 миллион евро;

  4. Майкл Олисе — 170 миллион евро;

  5. Жуд Беллингҳэм — 160 миллион евро.

Франциялик Майкл Олисе 170 миллион евро билан тўртинчи, англиялик Жуд Беллингҳэм эса 160 миллион евро билан бешинчи ўринни эгаллади.

ЖЧ–2026 Ямал баҳосига катта таъсир қилди

Ламин Ямал 2026 йилги жаҳон чемпионатида Испания миллий жамоаси билан бош совринни қўлга киритди.

Испания финалда Аргентина терма жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпиони бўлди. Ямалнинг турнир давомидаги ўйини, жамоа натижасига қўшган ҳиссаси ва ёши унинг трансфер қиймати рекорд даражага кўтарилишида муҳим омиллардан бири бўлди.

Ёш футболчининг 220 миллион еврога баҳоланиши унинг нафақат бугунги натижалари, балки келажакдаги улкан салоҳияти ҳам юқори баҳоланаётганини кўрсатади.

Ҳоланд ҳам рекорд қийматга етди

Эрлинг Ҳоланд сўнгги йилларда клуб ва миллий жамоа даражасидаги голдорлиги билан дунё футболидаги энг кучли ҳужумчилардан бири бўлиб келмоқда.

Норвегиялик форварднинг жисмоний имкониятлари, ёши ва юқори самарадорлиги унинг бозор қийматини 220 миллион еврога етказди. Шу билан у Ямал билан биргаликда рейтинг чўққисини эгаллади.

Бозор баҳоси ҳақиқий трансфер нархи эмас

Transfermarkt келтирган рақамлар футболчиларнинг тахминий бозор қийматини кўрсатади. Бу сумма уларнинг амалдаги сотув нархи дегани эмас.

Футболчининг шартнома муддати, клубнинг уни сотиш истаги, музокаралар ва харидор клубнинг молиявий имкониятлари ҳақиқий трансфер суммасига таъсир қилади.

Бироқ Ямал ва Ҳоланднинг 220 миллион евролик баҳога етиши замонавий футболдаги янги иқтисодий чегарани белгилаб берди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафдаЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафдаКеча, 23:39Лука Модрич фаолиятини якунламайди: Хорватиялик афсона Милан билан шартномани узайтирмоқдаЛука Модрич фаолиятини якунламайди: Хорватиялик афсона Милан билан шартномани узайтирмоқдаКеча, 23:39Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиш арафасида: Испания терма жамоаси юлдузи PSJга ўтиши мумкинФерран Торрес Барселона билан хайрлашиш арафасида: Испания терма жамоаси юлдузи PSJга ўтиши мумкинКеча, 23:00Андерсон барчани ортда қолдирди: Энг кўп қимматлашган футболчилар...Андерсон барчани ортда қолдирди: Энг кўп қимматлашган футболчилар...Кеча, 22:46ОКМКдан 4 та гол, «Андижон»дан камбек: 13-тур якунлари...ОКМКдан 4 та гол, «Андижон»дан камбек: 13-тур якунлари...Кеча, 22:39Реал Мадрид ёзги режаларида 5 та ҳал қилувчи масала: Винисиус Жуниор ва янги трансферларРеал Мадрид ёзги режаларида 5 та ҳал қилувчи масала: Винисиус Жуниор ва янги трансферларКеча, 21:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"