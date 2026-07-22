Ямал ва Ҳоланд тарихий чегарани забт этди: улар 220 млн еврога етди...
Transfermarkt ЖЧ–2026 якунларидан сўнг футболчиларнинг трансфер қийматини қайта баҳолади. Янгиланган рейтингда Ламин Ямал ва Эрлинг Ҳоланд тарихда илк бор 220 миллион евролик кўрсаткичга етиб, дунёнинг энг қиммат футболчиларига айланди.
Испаниялик ёш юлдузнинг мундиалда чемпионликка эришиши унинг бозор баҳоси ошишида муҳим омил бўлди. Ҳоланд эса юқори голдорлик ва барқарор ўйини билан рейтингнинг энг юқори поғонасини Ямал билан бўлишди.
Ямал ва Ҳоланд бир хил баҳоланди
Transfermarkt маълумотига кўра, «Барселона» ва Испания миллий жамоаси ҳужумчиси Ламин Ямалнинг трансфер қиймати 220 миллион еврога етди.
Худди шундай суммада «Манчестер Сити» ва Норвегия терма жамоаси тўпурари Эрлинг Ҳоланд ҳам баҳоланди.
Шу тариқа, икки футболчи Transfermarkt тарихида 220 миллион евролик баҳога эришган дастлабки ўйинчиларга айланди. Улар айни пайтда дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингида тенг пешқадамлик қилмоқда.
Мбаппе учинчи ўринда қолди
Рейтингнинг учинчи поғонасидан «Реал Мадрид» ҳамда Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе жой олди. Унинг бозор қиймати 200 миллион евро деб баҳоланган.
Кучли бешлик қуйидагича кўриниш олди:
Ламин Ямал — 220 миллион евро;
Эрлинг Ҳоланд — 220 миллион евро;
Килиан Мбаппе — 200 миллион евро;
Майкл Олисе — 170 миллион евро;
Жуд Беллингҳэм — 160 миллион евро.
Франциялик Майкл Олисе 170 миллион евро билан тўртинчи, англиялик Жуд Беллингҳэм эса 160 миллион евро билан бешинчи ўринни эгаллади.
ЖЧ–2026 Ямал баҳосига катта таъсир қилди
Ламин Ямал 2026 йилги жаҳон чемпионатида Испания миллий жамоаси билан бош совринни қўлга киритди.
Испания финалда Аргентина терма жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпиони бўлди. Ямалнинг турнир давомидаги ўйини, жамоа натижасига қўшган ҳиссаси ва ёши унинг трансфер қиймати рекорд даражага кўтарилишида муҳим омиллардан бири бўлди.
Ёш футболчининг 220 миллион еврога баҳоланиши унинг нафақат бугунги натижалари, балки келажакдаги улкан салоҳияти ҳам юқори баҳоланаётганини кўрсатади.
Ҳоланд ҳам рекорд қийматга етди
Эрлинг Ҳоланд сўнгги йилларда клуб ва миллий жамоа даражасидаги голдорлиги билан дунё футболидаги энг кучли ҳужумчилардан бири бўлиб келмоқда.
Норвегиялик форварднинг жисмоний имкониятлари, ёши ва юқори самарадорлиги унинг бозор қийматини 220 миллион еврога етказди. Шу билан у Ямал билан биргаликда рейтинг чўққисини эгаллади.
Бозор баҳоси ҳақиқий трансфер нархи эмас
Transfermarkt келтирган рақамлар футболчиларнинг тахминий бозор қийматини кўрсатади. Бу сумма уларнинг амалдаги сотув нархи дегани эмас.
Футболчининг шартнома муддати, клубнинг уни сотиш истаги, музокаралар ва харидор клубнинг молиявий имкониятлари ҳақиқий трансфер суммасига таъсир қилади.
Бироқ Ямал ва Ҳоланднинг 220 миллион евролик баҳога етиши замонавий футболдаги янги иқтисодий чегарани белгилаб берди.
…