Травис Каланикк асос солган Атоms стартапи 1,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилди
Uber компаниясининг собиқ раҳбари Травис Каланикк томонидан асос солинган Атоms робототехника компанияси Andreessen Horowitz (a16z) венчур фонди етакчилигидаги инвестиция раундида 1,7 миллиард доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Мазкур йирик молиялаштириш жараёни нафақат стартапнинг келажаги, балки Каланиккнинг технология оламига шов-шувли қайтиши сифатида ҳам баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу инвестиция раундида Баин Капитал ва Фифт Валл каби йирик фондлар иштирок этди. Энг эътиборли жиҳати шундаки, инвесторлар қаторида Uber компанияси ҳам бор. Бу Каланиккнинг 2017-йилда можаролар фонида тарк этган ва ўзи асос солган компанияси билан қайта алоқа ўрнатганини англатади. Келишув доирасида таниқли инвестор Бен Ҳоровитз Атоms директорлар кенгаши таркибига киради.
CloudКитченс лойиҳасининг янги босқичиАтоms аслида Каланиккнинг Uberдан кетганидан сўнг шуғулланиб келаётган CloudКитченс (гҳост китчен — виртуал ошхоналар тармоғи) лойиҳаси асосида яратилган ребрендинг қилинган холдинг компаниядир. Жорий йилнинг март ойида янги ном эълон қилинганида, Каланикк ўзининг собиқ ҳамкасби Антонй Левандовски бошқараётган Пронто оғир саноат автоматлаштириш компаниясини сотиб олганини маълум қилган эди.
Каланикк Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ушбу инвестицияни "тугалланмаган иш" деб атади. Унинг сўзларига кўра, Атоms лойиҳаси Uberда бошланган ва CloudКитченс орқали давом этган "битлардан атомларга ўтиш" ҳикоясининг якуний нуқтаси бўлади. Тадбиркор жисмоний дунёни рақамлаштириш, уни дастурий таъминот орқали бошқариш ва башорат қилишни мақсад қилган.
Роботлар учун платформа яратишҲозирча Атоms компанияси аниқ қандай маҳсулот устида ишлаётгани ҳақида батафсил маълумот берилмаган. Бироқ Каланикк роботлар учун ўзига хос "ғилдирак базаси" ёки платформа яратиш ниятида эканини таъкидлаган. Унинг концепциясига кўра, ишлаб чиқариш жараёни процессор (CPU), кўчмас мулк хотира (стораге), транспорт эса тармоқ (нетворк) вазифасини бажарадиган "атомларга асосланган компьютерлар" даври келмоқда.
Бен Ҳоровитз Каланиккнинг қайтишини олқишлаб, иқтисодиётнинг анъанавий ва оғир тармоқларини ўзгартириш учун айнан шундай қатъиятли ва кўп қиррали тадбиркорлар кераклигини қайд этди. Унинг фикрича, Каланикк дастурий таъминот архитектурасидан тортиб механик муҳандисликкача бўлган соҳаларни бирлаштира оладиган ноёб қобилиятга эга.
Ушбу лойиҳа Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Автоматлаштирилган етказиб бериш ва робототехника ечимлари келажакда логистика ва умумий овқатланиш соҳаларида самарадорликни оширишга хизмат қилади. Ҳозирча Атоms ўзининг технологик ечимларини қачон оммага тақдим этиши номаълум бўлиб қолмоқда.
…