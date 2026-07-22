Травис Каланикк асос солган Атоms стартапи 1,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилди

·0·Техно
Травис Каланикк асос солган Атоms стартапи 1,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилди

Uber компаниясининг собиқ раҳбари Травис Каланикк томонидан асос солинган Атоms робототехника компанияси Andreessen Horowitz (a16z) венчур фонди етакчилигидаги инвестиция раундида 1,7 миллиард доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Мазкур йирик молиялаштириш жараёни нафақат стартапнинг келажаги, балки Каланиккнинг технология оламига шов-шувли қайтиши сифатида ҳам баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу инвестиция раундида Баин Капитал ва Фифт Валл каби йирик фондлар иштирок этди. Энг эътиборли жиҳати шундаки, инвесторлар қаторида Uber компанияси ҳам бор. Бу Каланиккнинг 2017-йилда можаролар фонида тарк этган ва ўзи асос солган компанияси билан қайта алоқа ўрнатганини англатади. Келишув доирасида таниқли инвестор Бен Ҳоровитз Атоms директорлар кенгаши таркибига киради.

CloudКитченс лойиҳасининг янги босқичи

Атоms аслида Каланиккнинг Uberдан кетганидан сўнг шуғулланиб келаётган CloudКитченс (гҳост китчен — виртуал ошхоналар тармоғи) лойиҳаси асосида яратилган ребрендинг қилинган холдинг компаниядир. Жорий йилнинг март ойида янги ном эълон қилинганида, Каланикк ўзининг собиқ ҳамкасби Антонй Левандовски бошқараётган Пронто оғир саноат автоматлаштириш компаниясини сотиб олганини маълум қилган эди.

Каланикк Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ушбу инвестицияни "тугалланмаган иш" деб атади. Унинг сўзларига кўра, Атоms лойиҳаси Uberда бошланган ва CloudКитченс орқали давом этган "битлардан атомларга ўтиш" ҳикоясининг якуний нуқтаси бўлади. Тадбиркор жисмоний дунёни рақамлаштириш, уни дастурий таъминот орқали бошқариш ва башорат қилишни мақсад қилган.

Роботлар учун платформа яратиш

Ҳозирча Атоms компанияси аниқ қандай маҳсулот устида ишлаётгани ҳақида батафсил маълумот берилмаган. Бироқ Каланикк роботлар учун ўзига хос "ғилдирак базаси" ёки платформа яратиш ниятида эканини таъкидлаган. Унинг концепциясига кўра, ишлаб чиқариш жараёни процессор (CPU), кўчмас мулк хотира (стораге), транспорт эса тармоқ (нетворк) вазифасини бажарадиган "атомларга асосланган компьютерлар" даври келмоқда.

Бен Ҳоровитз Каланиккнинг қайтишини олқишлаб, иқтисодиётнинг анъанавий ва оғир тармоқларини ўзгартириш учун айнан шундай қатъиятли ва кўп қиррали тадбиркорлар кераклигини қайд этди. Унинг фикрича, Каланикк дастурий таъминот архитектурасидан тортиб механик муҳандисликкача бўлган соҳаларни бирлаштира оладиган ноёб қобилиятга эга.

Ушбу лойиҳа Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Автоматлаштирилган етказиб бериш ва робототехника ечимлари келажакда логистика ва умумий овқатланиш соҳаларида самарадорликни оширишга хизмат қилади. Ҳозирча Атоms ўзининг технологик ечимларини қачон оммага тақдим этиши номаълум бўлиб қолмоқда.

Травис КаланиккUberАтоmsРобототехникаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Anthropic компаниясининг мислсиз ўсишиСунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Anthropic компаниясининг мислсиз ўсишиКеча, 23:59Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Гравитй-2 кўп марта ишлатиладиган энг кучли ракетага айланадиХитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Гравитй-2 кўп марта ишлатиладиган энг кучли ракетага айланадиКеча, 23:54Алгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилдиАлгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилдиКеча, 23:29Кўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олдиКўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олдиКеча, 23:28Гипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқдиГипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқдиКеча, 23:26Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 ммSamsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 ммКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда