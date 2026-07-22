Лука Модрич фаолиятини якунламайди: Хорватиялик афсона Милан билан шартномани узайтирмоқда
Футбол оламининг тирик афсоналаридан бири, хорватиялик ярим ҳимоячи Лука Модрич бутсасини михга илишга ҳали эрта деб ҳисобламоқда. Ла Gazzetta делло Sport нашрининг хабар беришича, тажрибали плеймейкер Италиянинг Милан клуби билан амалдаги келишувини яна бир йилга узайтиришга қарор қилган. Бу қарор футболчининг ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг катта саҳнани ғалаба билан тарк этиш истаги билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Олти карра Чемпионлар лигаси ғолиби ва "Олтин тўп" соҳиби бўлган Модрич деярли 41 ёшга тўлаётганига қарамай, юқори даражадаги мотивацияни сақлаб қолган. У ўтган мавсум якунидан, хусусан, Милан жамоасининг А Серияда бешинчи ўринни эгаллаб, Чемпионлар лигасидан қолиб кетганидан ҳамда Хорватия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизлигидан қаттиқ ранжиган. Шу боис, у фаолиятини мағлубият билан эмас, балки нуфузли соврин билан якунлашни мақсад қилган.
Янги мураббий ва янгича ёндашувЯнги мавсумда Милан жамоасини Рубен Аморим бошқаради. Португалиялик мутахассис Модричнинг тажрибасидан оқилона фойдаланишни режалаштирмоқда. Ўтган мавсумда Массимилиано Аллегри қўл остида 37 та ўйинда майдонга тушган бўлса-да, келаётган йилда унинг юкламалари камайтирилади. Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби ёшни инобатга олган ҳолда, Лука Модрични барча ўйинларда эмас, балки энг муҳим ва ҳал қилувчи баҳсларда майдонга туширишни кўзламоқда.
Маълумотларга кўра, Модрич жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш учун мавсум давомида тахминан 30 та юқори сифатли учрашувда иштирок этиши кутилмоқда. Бу стратегия унинг чарчаб қолишининг олдини олади ва жамоага керакли паллада максимал фойда келтиришини таъминлайди. Футболчи ҳам ушбу "ротация" тизимига рози бўлган ва асосий эътиборни Европа лигаси ҳамда Италия чемпионлигига қаратмоқчи.
Терма жамоа билан хайрлашувЛука Модрич халқаро майдондаги фаолиятига ҳам нуқта қўйиш арафасида. У 6-октябрь куни Сплит шаҳрида бўлиб ўтадиган хайрлашув учрашувидан сўнг Хорватия миллий терма жамоасидаги иштирокини расман якунлайди. Бу қадам унга бор эътиборини Милан клубидаги сўнгги мавсумига қаратиш ва клубнинг "иккинчи юлдуз" (20-чемпионлик) учун курашига ёрдам бериш имконини беради.
Шу билан бирга, Милан таркибида ёш иқтидор Ардон Жашари ҳам ўзини кўрсатишга тайёрланмоқда. Ўтган йили 34 миллион евро эвазига сотиб олинган швейцариялик футболчи жароҳат туфайли кўп вақтни ўтказиб юборган эди. Рубен Аморим Жашарини Модричнинг муносиб вориси сифатида кўрмоқда ва уни ўзининг 3-4-2-1 тактик схемасида марказий бўғин сифатида шакллантирмоқчи. Модричнинг жамоада қолиши ёш Жашари учун катта мактаб вазифасини ўтайди.
…