Лука Модрич фаолиятини якунламайди: Хорватиялик афсона Милан билан шартномани узайтирмоқда

·0·Спорт
Лука Модрич фаолиятини якунламайди: Хорватиялик афсона Милан билан шартномани узайтирмоқда

Футбол оламининг тирик афсоналаридан бири, хорватиялик ярим ҳимоячи Лука Модрич бутсасини михга илишга ҳали эрта деб ҳисобламоқда. Ла Gazzetta делло Sport нашрининг хабар беришича, тажрибали плеймейкер Италиянинг Милан клуби билан амалдаги келишувини яна бир йилга узайтиришга қарор қилган. Бу қарор футболчининг ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг катта саҳнани ғалаба билан тарк этиш истаги билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Олти карра Чемпионлар лигаси ғолиби ва "Олтин тўп" соҳиби бўлган Модрич деярли 41 ёшга тўлаётганига қарамай, юқори даражадаги мотивацияни сақлаб қолган. У ўтган мавсум якунидан, хусусан, Милан жамоасининг А Серияда бешинчи ўринни эгаллаб, Чемпионлар лигасидан қолиб кетганидан ҳамда Хорватия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизлигидан қаттиқ ранжиган. Шу боис, у фаолиятини мағлубият билан эмас, балки нуфузли соврин билан якунлашни мақсад қилган.

Янги мураббий ва янгича ёндашув

Янги мавсумда Милан жамоасини Рубен Аморим бошқаради. Португалиялик мутахассис Модричнинг тажрибасидан оқилона фойдаланишни режалаштирмоқда. Ўтган мавсумда Массимилиано Аллегри қўл остида 37 та ўйинда майдонга тушган бўлса-да, келаётган йилда унинг юкламалари камайтирилади. Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби ёшни инобатга олган ҳолда, Лука Модрични барча ўйинларда эмас, балки энг муҳим ва ҳал қилувчи баҳсларда майдонга туширишни кўзламоқда.

Маълумотларга кўра, Модрич жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш учун мавсум давомида тахминан 30 та юқори сифатли учрашувда иштирок этиши кутилмоқда. Бу стратегия унинг чарчаб қолишининг олдини олади ва жамоага керакли паллада максимал фойда келтиришини таъминлайди. Футболчи ҳам ушбу "ротация" тизимига рози бўлган ва асосий эътиборни Европа лигаси ҳамда Италия чемпионлигига қаратмоқчи.

Терма жамоа билан хайрлашув

Лука Модрич халқаро майдондаги фаолиятига ҳам нуқта қўйиш арафасида. У 6-октябрь куни Сплит шаҳрида бўлиб ўтадиган хайрлашув учрашувидан сўнг Хорватия миллий терма жамоасидаги иштирокини расман якунлайди. Бу қадам унга бор эътиборини Милан клубидаги сўнгги мавсумига қаратиш ва клубнинг "иккинчи юлдуз" (20-чемпионлик) учун курашига ёрдам бериш имконини беради.

Шу билан бирга, Милан таркибида ёш иқтидор Ардон Жашари ҳам ўзини кўрсатишга тайёрланмоқда. Ўтган йили 34 миллион евро эвазига сотиб олинган швейцариялик футболчи жароҳат туфайли кўп вақтни ўтказиб юборган эди. Рубен Аморим Жашарини Модричнинг муносиб вориси сифатида кўрмоқда ва уни ўзининг 3-4-2-1 тактик схемасида марказий бўғин сифатида шакллантирмоқчи. Модричнинг жамоада қолиши ёш Жашари учун катта мактаб вазифасини ўтайди.

Лука МодричМиланТрансферА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафдаЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафдаБугун, 23:39Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиш арафасида: Испания терма жамоаси юлдузи PSJга ўтиши мумкинФерран Торрес Барселона билан хайрлашиш арафасида: Испания терма жамоаси юлдузи PSJга ўтиши мумкинБугун, 23:00Андерсон барчани ортда қолдирди: Энг кўп қимматлашган футболчилар...Андерсон барчани ортда қолдирди: Энг кўп қимматлашган футболчилар...Бугун, 22:46ОКМКдан 4 та гол, «Андижон»дан камбек: 13-тур якунлари...ОКМКдан 4 та гол, «Андижон»дан камбек: 13-тур якунлари...Бугун, 22:39Реал Мадрид ёзги режаларида 5 та ҳал қилувчи масала: Винисиус Жуниор ва янги трансферларРеал Мадрид ёзги режаларида 5 та ҳал қилувчи масала: Винисиус Жуниор ва янги трансферларБугун, 21:39Ферран Торрес: Жаҳон чемпионати қаҳрамонидан Барселона учун жумбоққа қадарФерран Торрес: Жаҳон чемпионати қаҳрамонидан Барселона учун жумбоққа қадарБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"