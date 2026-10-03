«Барселона»да тўхтатиб бўлмас куч: Рафинья кетма-кет иккинчи ой Испанияда тенгсиз!
Каталониянинг «Барселона» клуби вингери Рафинья Испания Ла Лигасида ҳақиқий бенефис кўрсатишда давом этмоқда. Бразилиялик ҳужумчи кетма-кет иккинчи ой турнирнинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Ла Лига матбуот хизмати сентябрь ойи якунлари бўйича расмий овоз бериш натижаларини эълон қилди. Унга кўра, август ойида ҳам тенгсиз деб топилган Рафинья сентябрь ойида ҳам ҳеч кимга имконият қолдирмади.
4 ўйинда 9 очколик фойда: Рафиньянинг ақлбовар қилмас статистикаси
Бразилиялик юлдуз сентябрь ойида каталонияликлар сафида ўзининг фаолиятидаги энг ёрқин ва сермаҳсул даврларидан бирини ўтказди:
Умумий кўрсаткич: Ўтказилган атиги 4 та учрашувда 7 та гол ва 2 та голли узатма!
Иккита ҳет-трик: Рафинья «Валенсия» дарвозасини бир бор ишғол этган бўлса, «Расинг» ҳамда «Севилья»га қарши баҳсларда рақиблар дарвозасига 3 тадан гол киритиб, қаторасига иккита ҳет-трик қайд этди.
Мбаппе ва бошқа юлдузлар ортда қолдирилди
Ла Лига расмий сўровномасида «Барселона» етакчиси бир қатор номдор рақобатчиларини ортда қолдириб, мутлақ ғолибликни қўлга киритди:
У курашда «Реал Мадрид»нинг бош юлдузи Килиан Мбаппе, «Атлетико» ҳужумчиси Жонатан Дэвид, шунингдек, Серхио Камельо («Райо Вальекано») ҳамда Фер Ниньо («Эльче») каби футболчиларни сезиларли фарқ билан енгиб ўтди.
Рафиньянинг бундай даҳшатли формаси каталонияликларни нафақат Испания чемпионатида пешқадамлик сари етакламоқда, балки уни жаҳоннинг айни дамдаги энг хавфли вингерларидан бирига айлантирди.
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