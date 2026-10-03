Дубай–Тел-Авив рейсида учувчига ҳужум қилинди
2026 йил 30 сентябрь куни Дубайдан Тел-Авивга учиб кетаётган Flydubai авиакомпаниясининг FZ1073 рейси бортида жиддий ҳодиса юз берди. Ҳиндистонлик учувчи Смит Маччхар ҳамкасби томонидан ҳужумга учраб, жароҳатланди. Самолётда 174 нафар йўловчи бўлган. Бу ҳақда Reuters хабар берди.
Маълумотларга кўра, парвоз вақтида иккинчи учувчи кабинада Маччхарга ҳужум қилган. Бирлашган Араб Амирликлари бош прокурори 3 октябрь куни берган баёнотида ҳужумда самолётдаги фавқулодда вазиятларда фойдаланиладиган болта ишлатилганини маълум қилган.
Можаро вақтида самолёт тахминан 10 минг метр баландликдан қисқа вақт ичида 5 минг метр атрофидаги баландликкача кескин пасайган. Жароҳатланган капитан кабина эшигини очишга муваффақ бўлган. Шундан сўнг йўловчилар ва экипаж аъзолари ҳужум қилган учувчини зарарсизлантиришга ёрдам берган.
Самолёт бортида бўлган бошқа учувчилар бошқарувни ўз зиммасига олиб, уни Саудия Арабистонининг Табук шаҳридаги аэропортга хавфсиз қўндирган. Ҳодиса вақтида ҳаво кемаси аввал умумий фавқулодда вазиятни билдирувчи 7700, кейин эса ноқонуний аралашув ёки самолётни олиб қочишга уринишни англатувчи 7500 сигналини юборган.
Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху Смит Маччхарнинг ҳаракатларини юқори баҳолаб, уни қаҳрамон деб атаган. Унинг таъкидлашича, учувчи жароҳатланганига қарамай, йўловчилар ва экипаж аъзоларининг ҳаётини сақлаб қолишга ёрдам берган.
Ҳодисанинг сабаблари ва эҳтимолий мақсади юзасидан тергов олиб борилмоқда. Flydubai компанияси ҳам воқеа тафсилотлари текширилаётганини билдирган.
Изоҳлар 0
…