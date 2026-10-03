Дубай–Тел-Авив рейсида учувчига ҳужум қилинди

·47·Дунё
Дубай–Тел-Авив рейсида учувчига ҳужум қилинди

2026 йил 30 сентябрь куни Дубайдан Тел-Авивга учиб кетаётган Flydubai авиакомпаниясининг FZ1073 рейси бортида жиддий ҳодиса юз берди. Ҳиндистонлик учувчи Смит Маччхар ҳамкасби томонидан ҳужумга учраб, жароҳатланди. Самолётда 174 нафар йўловчи бўлган. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Маълумотларга кўра, парвоз вақтида иккинчи учувчи кабинада Маччхарга ҳужум қилган. Бирлашган Араб Амирликлари бош прокурори 3 октябрь куни берган баёнотида ҳужумда самолётдаги фавқулодда вазиятларда фойдаланиладиган болта ишлатилганини маълум қилган.

Можаро вақтида самолёт тахминан 10 минг метр баландликдан қисқа вақт ичида 5 минг метр атрофидаги баландликкача кескин пасайган. Жароҳатланган капитан кабина эшигини очишга муваффақ бўлган. Шундан сўнг йўловчилар ва экипаж аъзолари ҳужум қилган учувчини зарарсизлантиришга ёрдам берган.

Самолёт бортида бўлган бошқа учувчилар бошқарувни ўз зиммасига олиб, уни Саудия Арабистонининг Табук шаҳридаги аэропортга хавфсиз қўндирган. Ҳодиса вақтида ҳаво кемаси аввал умумий фавқулодда вазиятни билдирувчи 7700, кейин эса ноқонуний аралашув ёки самолётни олиб қочишга уринишни англатувчи 7500 сигналини юборган.

Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху Смит Маччхарнинг ҳаракатларини юқори баҳолаб, уни қаҳрамон деб атаган. Унинг таъкидлашича, учувчи жароҳатланганига қарамай, йўловчилар ва экипаж аъзоларининг ҳаётини сақлаб қолишга ёрдам берган.

Ҳодисанинг сабаблари ва эҳтимолий мақсади юзасидан тергов олиб борилмоқда. Flydubai компанияси ҳам воқеа тафсилотлари текширилаётганини билдирган.

FlydubaiSmith MachcharFZ1073Биньямин Нетаньяху
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осмондаги даҳшат: Flydubai учувчиси самолётни Исроилга қулатмоқчи бўлганини бўйнига олдиОсмондаги даҳшат: Flydubai учувчиси самолётни Исроилга қулатмоқчи бўлганини бўйнига олдиБугун 14:51Ҳиндистонлик учувчи 174 йўловчини ҳалокатдан сақлаб қолдиҲиндистонлик учувчи 174 йўловчини ҳалокатдан сақлаб қолди1 октябр 21:17Қонли кўйлакда Бош вазир ҳузурига: Flydubai самолётини фожиадан қутқарган оддий сантехникҚонли кўйлакда Бош вазир ҳузурига: Flydubai самолётини фожиадан қутқарган оддий сантехник1 октябр 15:07Дубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлариДубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлари1 октябр 14:30FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)30 сентябр 15:13Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?30 сентябр 13:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота