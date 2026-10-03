Шерзод Поёнов Осиё ўйинларида кумуш медалга сазовор бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шерзод Поёнов Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида эркин кураш бўйича -97 кг вазн тоифасида кумуш медални қўлга киритди.
- Ҳал қилувчи финал баҳсида у Эрон вакилига қарши гиламга чиққан бўлса-да, рақибига имкониятни бой берди.
- Шу тариқа, Поёнов Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги медални қўшиб, Осиё ўйинларини иккинчи ўрин билан якунлади.
Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги медаль қўшилди. Эркин кураш бўйича миллий жамоамиз аъзоси Шерзод Поёнов -97 кг вазн тоифасида мусобақани кумуш медаль билан якунлади.
Ҳал қилувчи финал баҳсида ҳамюртимиз Эрон вакилига қарши гиламга чиқди. Олтин медаль учун кечган муросасиз беллашувда Поёнов рақибига имкониятни бой берди ва Осиё ўйинларининг иккинчи ўрин соҳиби бўлди.
Финалда олтин учун кураш
Шерзод Поёнов Аичи–Нагоя-2026да -97 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилди.
Мусобақанинг ҳал қилувчи босқичига қадар муваффақиятли етиб келган ҳамюртимиз финалда Эрон вакили билан куч синашди.
Бироқ чемпионлик учун кечган баҳсда рақиб устун келди.
Натижа — Шерзод Поёновда кумуш медаль.
Поёнов олтин медаль учун сўнгги баҳсда мағлуб бўлган бўлса-да, Осиё ўйинларини шоҳсупанинг иккинчи поғонасида якунлади.
Ўзбекистон делегациясига навбатдаги медаль
Шерзод Поёновнинг кумуш медали Аичи–Нагоя-2026да Ўзбекистон делегациясининг медаллар жамғармасига яна бир қимматли қўшимча бўлди.
Эркин кураш вакиллари Осиё ўйинларида мамлакатимиз учун медаллар учун кураш олиб бораётган асосий спорт турларидан бири ҳисобланади.
Бу сафар эса -97 кг вазн тоифасидаги вакилимиз финалга қадар етиб бориб, Ўзбекистон ҳисобига кумуш медални қўшди.
Шоҳсупада иккинчи поғона
Шу тариқа, Шерзод Поёнов Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида ўз вазн тоифасида иккинчи энг яхши натижани қайд этди.
Олтин медаль қўлдан бой берилган бўлса-да, финалга чиқишнинг ўзиёқ ўзбекистонлик полвоннинг мусобақадаги муносиб иштирокини кўрсатди.
Энди Поёновнинг кумуш медали Ўзбекистон делегациясининг Аичи–Нагоя-2026даги навбатдаги соврини сифатида қайд этилди.
Изоҳлар 0
…