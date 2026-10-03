Шерзод Поёнов Осиё ўйинларида кумуш медалга сазовор бўлди

·14·Спорт
Шерзод Поёнов Осиё ўйинларида кумуш медалга сазовор бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шерзод Поёнов Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида эркин кураш бўйича -97 кг вазн тоифасида кумуш медални қўлга киритди.
  • Ҳал қилувчи финал баҳсида у Эрон вакилига қарши гиламга чиққан бўлса-да, рақибига имкониятни бой берди.
  • Шу тариқа, Поёнов Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги медални қўшиб, Осиё ўйинларини иккинчи ўрин билан якунлади.

Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги медаль қўшилди. Эркин кураш бўйича миллий жамоамиз аъзоси Шерзод Поёнов -97 кг вазн тоифасида мусобақани кумуш медаль билан якунлади.

Ҳал қилувчи финал баҳсида ҳамюртимиз Эрон вакилига қарши гиламга чиқди. Олтин медаль учун кечган муросасиз беллашувда Поёнов рақибига имкониятни бой берди ва Осиё ўйинларининг иккинчи ўрин соҳиби бўлди.

Финалда олтин учун кураш

Шерзод Поёнов Аичи–Нагоя-2026да -97 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилди.

Мусобақанинг ҳал қилувчи босқичига қадар муваффақиятли етиб келган ҳамюртимиз финалда Эрон вакили билан куч синашди.

Бироқ чемпионлик учун кечган баҳсда рақиб устун келди.

Натижа — Шерзод Поёновда кумуш медаль.

Поёнов олтин медаль учун сўнгги баҳсда мағлуб бўлган бўлса-да, Осиё ўйинларини шоҳсупанинг иккинчи поғонасида якунлади.

Ўзбекистон делегациясига навбатдаги медаль

Шерзод Поёновнинг кумуш медали Аичи–Нагоя-2026да Ўзбекистон делегациясининг медаллар жамғармасига яна бир қимматли қўшимча бўлди.

Эркин кураш вакиллари Осиё ўйинларида мамлакатимиз учун медаллар учун кураш олиб бораётган асосий спорт турларидан бири ҳисобланади.

Бу сафар эса -97 кг вазн тоифасидаги вакилимиз финалга қадар етиб бориб, Ўзбекистон ҳисобига кумуш медални қўшди.

Шоҳсупада иккинчи поғона

Шу тариқа, Шерзод Поёнов Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида ўз вазн тоифасида иккинчи энг яхши натижани қайд этди.

Олтин медаль қўлдан бой берилган бўлса-да, финалга чиқишнинг ўзиёқ ўзбекистонлик полвоннинг мусобақадаги муносиб иштирокини кўрсатди.

Энди Поёновнинг кумуш медали Ўзбекистон делегациясининг Аичи–Нагоя-2026даги навбатдаги соврини сифатида қайд этилди.

Шерзод ПоёновАичи–Нагоя-2026Осиё ўйинларКумуш медаль
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўрабек Хабибуллаев Осиё ўйинлари финалига чиқдиТўрабек Хабибуллаев Осиё ўйинлари финалига чиқди30 сентябр 12:32Олтинга бир қадам: Алишер Ғаниев Аичи–Нагояда кумуш олдиОлтинга бир қадам: Алишер Ғаниев Аичи–Нагояда кумуш олди1 октябр 16:00Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида бронза медали олдиШавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида бронза медали олди30 сентябр 12:29Шоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олдиШоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олди28 сентябр 14:56Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмадиЖаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмади27 сентябр 16:29Ўзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида тўртта медаль олдиЎзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида тўртта медаль олди26 май 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди