Айрим iPhone 18 Pro Max смартфонларида алоқа муаммоси юзага келди

·0·Техно
Айрим iPhone 18 Pro Max смартфонларида алоқа муаммоси юзага келди

АҚШда айрим фойдаланувчилар ўзларининг янги iPhone 18 Pro Max смартфонларида жиддий носозликка дуч келишди. Қурилмалар кутилмаганда мобил алоқа тармоғини бутунлай йўқотиб қўймоқда ва фақатгина СОС режимига ўтиб қолмоқда, бу эса кундалик фойдаланишда катта қийинчиликларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

MacRumors ва 9to5Mac нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, мазкур муаммо ҳозирча асосан АҚШнинг йирик уяли алоқа оператори АТ&Т тармоғида ишлаётган қурилмаларда аниқланган. Носозлик юзага келган тақдирда фойдаланувчилар оддий қўнғироқларни амалга ошира олмайди, СМС юбора олмайди ёки мобил интернетдан фойдалана олмайди.

Алоқа ва фавқулодда хизматлар ишдан чиқмоқда

АТ&Т маълумотига кўра, баъзи ҳолларда фойдаланувчилар учун ҳатто фавқулодда қўнғироқлар ҳам мавжуд бўлмай қолиши мумкин. Бу эса масаланинг нафақат техник, балки хавфсизлик нуқтаи назаридан ҳам жиддий эканини кўрсатади.

Apple компанияси мазкур носозлик мавжудлигини тасдиқлаган бўлиб, у «кам сонли» фойдаланувчиларга таъсир кўрсатганини маълум қилди. Бироқ технология гиганти муаммоли смартфонларнинг аниқ сонини ошкор этишдан бош тортди.

Олдини олиш чоралари ва чекловлар

Вазиятнинг олдини олиш мақсадида Apple эгаларига iOS 27.0.1 янгиланишини ўрнатишни қатъий тавсия қилмоқда. Шунингдек, АТ&Т оператори мос келувчи қурилмаларда 14 кун ичида автоматик тарзда пайдо бўлиши керак бўлган янгиланган оператор созламаларини тарқатмоқда.

Бироқ мазкур янгиланишлар фақат муаммонинг олдини олиш учунгина хизмат қилади. Агар iPhone аллақачон алоқани йўқотиб қўйган бўлса, дастурий янгиланишларни ўрнатиш ҳеч қандай натижа бермайди.

Фақат алмаштириш ёрдам беради

Apple таъкидлашича, аллақачон алоқасиз қолган қурилманинг нормал иш фаолиятини дастурий усулда тиклашнинг иложи йўқ. Бундай вазиятда смартфонни бутунлай алмаштириш талаб этилади ва эгаларига тегишли хизмат кўрсатиш марказларига мурожаат қилиш тавсия қилинган.

Reddit фойдаланувчиларининг хабарлари ҳам стандарт усуллар, жумладан, эСИМни қайта фаоллаштириш ёки тармоқ созламаларини асл ҳолатига қайтариш ёрдам бермаслигини тасдиқламоқда. Ҳозирча Apple ушбу жиддий носозликнинг аниқ сабабини ва нима учун дастурий тузатиш фақат профилактика чораси сифатида ишлаётганини изоҳлагани йўқ.

AppleiPhone 18 Pro MaxАТ&ТМобил алоқаiOS янгиланиши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг йирик алоқа операторлари сунъий йўлдош технологияларини бирлаштирмоқдаАҚШнинг йирик алоқа операторлари сунъий йўлдош технологияларини бирлаштирмоқдаКеча 17:222 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди2 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгардиКеча 11:11Хитой бозорида iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари савдоси кескин ошдиХитой бозорида iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари савдоси кескин ошди1 октябр 09:58iPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг янги нархлари эълон қилиндиiPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг янги нархлари эълон қилинди29 сентябр 10:42АҚШда айрим iPhone 18 Pro Max эгалари алоқасиз қолдиАҚШда айрим iPhone 18 Pro Max эгалари алоқасиз қолди26 сентябр 14:52iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераiPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камера20 сентябр 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди