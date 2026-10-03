Айрим iPhone 18 Pro Max смартфонларида алоқа муаммоси юзага келди
АҚШда айрим фойдаланувчилар ўзларининг янги iPhone 18 Pro Max смартфонларида жиддий носозликка дуч келишди. Қурилмалар кутилмаганда мобил алоқа тармоғини бутунлай йўқотиб қўймоқда ва фақатгина СОС режимига ўтиб қолмоқда, бу эса кундалик фойдаланишда катта қийинчиликларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
MacRumors ва 9to5Mac нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, мазкур муаммо ҳозирча асосан АҚШнинг йирик уяли алоқа оператори АТ&Т тармоғида ишлаётган қурилмаларда аниқланган. Носозлик юзага келган тақдирда фойдаланувчилар оддий қўнғироқларни амалга ошира олмайди, СМС юбора олмайди ёки мобил интернетдан фойдалана олмайди.
Алоқа ва фавқулодда хизматлар ишдан чиқмоқдаАТ&Т маълумотига кўра, баъзи ҳолларда фойдаланувчилар учун ҳатто фавқулодда қўнғироқлар ҳам мавжуд бўлмай қолиши мумкин. Бу эса масаланинг нафақат техник, балки хавфсизлик нуқтаи назаридан ҳам жиддий эканини кўрсатади.
Apple компанияси мазкур носозлик мавжудлигини тасдиқлаган бўлиб, у «кам сонли» фойдаланувчиларга таъсир кўрсатганини маълум қилди. Бироқ технология гиганти муаммоли смартфонларнинг аниқ сонини ошкор этишдан бош тортди.
Олдини олиш чоралари ва чекловларВазиятнинг олдини олиш мақсадида Apple эгаларига iOS 27.0.1 янгиланишини ўрнатишни қатъий тавсия қилмоқда. Шунингдек, АТ&Т оператори мос келувчи қурилмаларда 14 кун ичида автоматик тарзда пайдо бўлиши керак бўлган янгиланган оператор созламаларини тарқатмоқда.
Бироқ мазкур янгиланишлар фақат муаммонинг олдини олиш учунгина хизмат қилади. Агар iPhone аллақачон алоқани йўқотиб қўйган бўлса, дастурий янгиланишларни ўрнатиш ҳеч қандай натижа бермайди.
Фақат алмаштириш ёрдам берадиApple таъкидлашича, аллақачон алоқасиз қолган қурилманинг нормал иш фаолиятини дастурий усулда тиклашнинг иложи йўқ. Бундай вазиятда смартфонни бутунлай алмаштириш талаб этилади ва эгаларига тегишли хизмат кўрсатиш марказларига мурожаат қилиш тавсия қилинган.
Reddit фойдаланувчиларининг хабарлари ҳам стандарт усуллар, жумладан, эСИМни қайта фаоллаштириш ёки тармоқ созламаларини асл ҳолатига қайтариш ёрдам бермаслигини тасдиқламоқда. Ҳозирча Apple ушбу жиддий носозликнинг аниқ сабабини ва нима учун дастурий тузатиш фақат профилактика чораси сифатида ишлаётганини изоҳлагани йўқ.
Изоҳлар 0
…