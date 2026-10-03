«Фронт учун катта хавф»: Украина нега Россиянинг «Starlink» аналогидан хавотирда?

·19·Дунё
«Фронт учун катта хавф»: Украина нега Россиянинг «Starlink» аналогидан хавотирда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Украина президенти Владимир Зеленский Россиянинг «Рассвет» сунъий йўлдош интернет тизимига қарши шошилинч чекловлар киритишни АҚШ президенти Доналд Трампдан сўради.
  • Киев ушбу лойиҳани фронт чизиғидаги алоқа мувозанатини ўзгартириши мумкин бўлган жиддий стратегик хавф деб баҳоламоқда, чунки Хитой компаниялари ҳам унинг ривожланишига қўшилган.

Украина президенти Владимир Зеленский АҚШ президенти Дональд Трампга мурожаат қилиб, Россия томонидан яратилаётган «Рассвет» («Тонг») сунъий йўлдош интернет тизимига қарши шошилинч чекловлар киритишни сўради. Зеленский нуфузли Financial Times нашрига берган интервьюсида ушбу масалани бир неча бор Оқ уй даражасида кўтарганини очиқлади.

Киев ушбу лойиҳани шунчаки технологик ташаббус эмас, балки фронт чизиғидаги алоқа мувозанатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин бўлган жиддий стратегик хавф деб баҳоламоқда.

Нью-Йоркдаги учрашув ва Хитой омили

Зеленскийнинг сўзларига кўра, Россия муқобил сунъий йўлдош тизимини яратишда ёлғиз эмас:

  • Пекиннинг иштироки: Лойиҳани ривожлантиришга Хитой компаниялари ҳам фаол қўшилган.

  • Трампга талаб: Зеленский яқинда Нью-Йоркда бўлиб ўтган БМТ Бош Ассамблеяси доирасидаги учрашувда Дональд Трампдан мазкур лойиҳа билан боғлиқ бўлган ҳам Россия, ҳам Хитой компанияларига қарши кенг кўламли санкциялар жорий этишни бир неча бор сўраган.

«Кичик фалокат»: Украина экспертлари нимадан хавотирда?

Украинада ҳарбий алоқа ва технологиялар бўйича мутахассис, маслаҳатчи Сергей «Флеш» Бескрестнов бу лойиҳага беписанд қараш катта хато эканини таъкидлади:

  • Катта суръат: Унинг айтишича, Россия битта парвоз орқали орбитага бир вақтнинг ўзида ўнлаб сунъий йўлдошларни олиб чиқиш имкониятига эга.

  • Фронтдаги таҳдид: Агар Россиянинг глобал паст орбитали интернет тармоғи тўлиқ қувват билан ишга тушса, бу Украина қуролли кучлари учун фронтда «кичик фалокат»га айланиши мумкин, чунки рақиб мустақил ва барқарор юқори тезликдаги алоқа тармоғига эга бўлади.

Шу сабабли Киев Россиянинг коинотдаги ушбу режаларини ҳали тўлиқ шаклланмасданоқ халқаро санкциялар воситасида бўғиб қўйишга уринмоқда.

Владимир ЗеленскийДональд ТрампРассвет (сателлит интернет)Хитой компаниялари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашди«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашди23 сентябр 08:36Patriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариPatriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлари9 август 13:00Трампдан шов-шувли баёнот: У Украинага қурол беришни рад этди!Трампдан шов-шувли баёнот: У Украинага қурол беришни рад этди!7 август 10:02АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атадиАҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атади30 июл 10:57Украина президентининг АҚШга ташрифи ва Fox News’га берган интервьюсиУкраина президентининг АҚШга ташрифи ва Fox News’га берган интервьюси29 июл 11:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота