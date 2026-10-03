«Фронт учун катта хавф»: Украина нега Россиянинг «Starlink» аналогидан хавотирда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Украина президенти Владимир Зеленский Россиянинг «Рассвет» сунъий йўлдош интернет тизимига қарши шошилинч чекловлар киритишни АҚШ президенти Доналд Трампдан сўради.
- Киев ушбу лойиҳани фронт чизиғидаги алоқа мувозанатини ўзгартириши мумкин бўлган жиддий стратегик хавф деб баҳоламоқда, чунки Хитой компаниялари ҳам унинг ривожланишига қўшилган.
Украина президенти Владимир Зеленский АҚШ президенти Дональд Трампга мурожаат қилиб, Россия томонидан яратилаётган «Рассвет» («Тонг») сунъий йўлдош интернет тизимига қарши шошилинч чекловлар киритишни сўради. Зеленский нуфузли Financial Times нашрига берган интервьюсида ушбу масалани бир неча бор Оқ уй даражасида кўтарганини очиқлади.
Киев ушбу лойиҳани шунчаки технологик ташаббус эмас, балки фронт чизиғидаги алоқа мувозанатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин бўлган жиддий стратегик хавф деб баҳоламоқда.
Нью-Йоркдаги учрашув ва Хитой омили
Зеленскийнинг сўзларига кўра, Россия муқобил сунъий йўлдош тизимини яратишда ёлғиз эмас:
Пекиннинг иштироки: Лойиҳани ривожлантиришга Хитой компаниялари ҳам фаол қўшилган.
Трампга талаб: Зеленский яқинда Нью-Йоркда бўлиб ўтган БМТ Бош Ассамблеяси доирасидаги учрашувда Дональд Трампдан мазкур лойиҳа билан боғлиқ бўлган ҳам Россия, ҳам Хитой компанияларига қарши кенг кўламли санкциялар жорий этишни бир неча бор сўраган.
«Кичик фалокат»: Украина экспертлари нимадан хавотирда?
Украинада ҳарбий алоқа ва технологиялар бўйича мутахассис, маслаҳатчи Сергей «Флеш» Бескрестнов бу лойиҳага беписанд қараш катта хато эканини таъкидлади:
Катта суръат: Унинг айтишича, Россия битта парвоз орқали орбитага бир вақтнинг ўзида ўнлаб сунъий йўлдошларни олиб чиқиш имкониятига эга.
Фронтдаги таҳдид: Агар Россиянинг глобал паст орбитали интернет тармоғи тўлиқ қувват билан ишга тушса, бу Украина қуролли кучлари учун фронтда «кичик фалокат»га айланиши мумкин, чунки рақиб мустақил ва барқарор юқори тезликдаги алоқа тармоғига эга бўлади.
Шу сабабли Киев Россиянинг коинотдаги ушбу режаларини ҳали тўлиқ шаклланмасданоқ халқаро санкциялар воситасида бўғиб қўйишга уринмоқда.
Изоҳлар 0
…