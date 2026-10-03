Киевда оммавий намойиш: Мустақиллик майдонида минглаб одамлар тинчлик талаб қилмоқда

·68·Дунё
Киевда оммавий намойиш: Мустақиллик майдонида минглаб одамлар тинчлик талаб қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Киев марказида урушни тўхтатиш ва тинчлик ўрнатишни талаб қилиб, 4 мингга яқин фуқаро оммавий намойиш ўтказмоқда.
  • Асосий митинг Мустақиллик майдонида бўлиб, унда тинчликка чақирувчи шиорлар ва плакатлар кўтарилган.
  • Ушбу намойишлар ҳарбий хизматчи Александр Тодоровнинг чақириғи билан ташкил этилган бўлиб, у коррупсияга қарши курашиш ва тинчлик йўлини танлашни талаб қилган.

Украина пойтахти Киев марказида оммавий намойишлар бошланди. Маълумотларга кўра, турли ҳудудлардан 4 мингга яқин фуқаро шаҳарга келиб, урушни тўхтатиш ва тинчлик ўрнатилишини талаб қилиб майдонларга чиқмоқда.

Украинанинг «Vremya.ua» нашри хабарига кўра, асосий норозилик митингларидан бири пойтахтнинг қоқ маркази — Мустақиллик майдонида (Майданда) бўлиб ўтмоқда.

Майдондаги вазият: Плакатлар ва фаоллар

Воқеа жойидан тарқатилган видеотасвирларда Мустақиллик майдонига одамлар оқими тинимсиз келаётгани акс этган:

  • Намойишчилар қўлларида тинчликка чақирувчи турли шиор ва плакатлар билан тўпланишмоқда.

  • Ҳудудда хавфсизликни назорат қилиш мақсадида кўплаб ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари ҳамда маҳаллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари вакиллари навбатчилик қилмоқда.

  • Акция иштирокчилари орасида америкалик журналист Сергей Любарский ҳамда украиналик таниқли фаол, собиқ опера хонандаси Тодор Пановский ҳам борлиги қайд этилмоқда.

Намойишлар ортида ким турибди?

«Страна» нашрининг ёзишича, мазкур митинг украиналик ҳарбий хизматчи, аввал Одессада журналист ва ҳуқуқ ҳимоячиси бўлиб ишлаган Александр Тодоровнинг чақириғи билан ташкил этилган:

  • Тодоров илк бор сентябрь ойи бошида коррупцияга чек қўйиш, армиядаги муаммоларни ҳал қилиш ва тинчлик йўлини танлаш талаби билан одамларни кўчага чиқишга чақирган эди.

  • Сентябрь ойи ўрталарида у ҳарбий қисмни ўзбошимчалик билан тарк этиш айблови билан ҳибсга олинган. Суд унга 175 минг гривна миқдорида гаров тайинлаган бўлиб, маблағ тўлиқ йиғилган бўлса-да, банк текширувлари сабаб у ҳали ҳам тергов ҳибсхонасида қолмоқда.

  • Шунга қарамай, унинг даъвати билан пойтахтда минглаб одамлар йиғилиб, тинчлик талабини илгари сурмоқда.

МайданТодор ПановскийСергей ЛюбарскийВремя.уа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди6 сентябр 13:12Тарихий бурилиш: АҚШ қўшинлари Ироқни бутунлай тарк этди!Тарихий бурилиш: АҚШ қўшинлари Ироқни бутунлай тарк этди!28 сентябр 20:24Сулҳ имконияти борми? Путин ва Зеленский музокаралар қайта бошланишига ишора қилдиСулҳ имконияти борми? Путин ва Зеленский музокаралар қайта бошланишига ишора қилди5 сентябр 08:37Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...11 сентябр 18:317 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?7 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?7 сентябр 08:41Оқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлариОқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлари25 сентябр 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота