Samsung Galaxy S27 флагманлари учун дисплейлар ишлаб чиқаришни бошлади

·0·Техно
Samsung Galaxy S27 флагманлари учун дисплейлар ишлаб чиқаришни бошлади

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси ўзининг бўлажак флагман смартфонлари туркуми — Galaxy S27 учун дастлабки компонентларни ишлаб чиқариш жараёнини бошлаб юборди. ЗДНет нашрининг саноатдаги манбаларга таяниб хабар беришича, айрим эҳтиёт қисмларни тайёрлаш ишлари аллақачон сентябрь ойидаёқ бошланган бўлиб, октабр ойининг ўрталаридан бошлаб эса ушбу жараён сезиларли даражада кенгайтирилиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Samsung Дисплай бўлинмаси октабр ойида янги авлод смартфонлари учун OLED-панелларни оммавий ишлаб чиқаришни бошлаши лозим. Саноат доираларидаги маълумотларга кўра, компаниянинг йиллик режаси Galaxy S27 оиласи учун 47–48 миллион дона OLED-паннел етказиб беришни назарда тутади. Бу кўрсаткич ўтган авлодвакиллари учун мўлжалланган режамдан қарийб 10 фоизга кўпдир.

Янги туркум ва дисплей ҳажмлари

Ҳозирги маълумотларга кўра, Samsung Дисплай компаниянинг янги Galaxy S27 Pro модели учун ҳам алоҳида режалар тузган. 2026-йилнинг охиригача ушбу модел учун 2–3 миллион дона, 2027-йил давомида эса яна 4–5 миллион дона панел ишлаб чиқариш кўзда тутилган. Ушбу қадам жанубий кореялик технология гигантининг бозор талабини тўлиқ қондиришга қаратилган муҳим стратегик қадамларидан бири ҳисобланади.

Тарқатилган тахминларга кўра, келгусида тақдим этилиши кутилаётган базавий Galaxy S27 6,27 дюймли экран билан жиҳозланади. Шунингдек, Galaxy S27+ модели 6,66 дюйм, янги тақдим этиладиган Galaxy S27 Pro 6,47 дюйм ҳамда линиянинг энг илғор вакили Galaxy S27 Ultra эса 6,89 дюймли дисплейга эга бўлиши кутилмоқда.

Харажатларни назорат қилиш ва бозор стратегияси

Смартфонлар қатори кенгайишига қарамасдан, Samsung янги қурилмаларнинг тан нархини қатъий назорат қилишни мақсад қилган. Ушбу мақсадга эришиш учун компания Galaxy S27 моделларида олдинги авлод — Galaxy S26 учун мўлжалланган айрим компонентлардан такроран фойдаланиши мумкин. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ёндашув хотира микросхемалари нархининг глобал миқёсда ошиб бораётгани фонида жуда қўл келади.

Линиянинг тўртта моделгача кенгайтирилиши асосий рақобатчи Apple компаниясининг ҳаракатлари билан ҳам чамбарчас боғлиқ. Манбаларга кўра, рақобатчи iPhone смартфонларини тақдим этиш вақтини йил давомида турли даврларга бўлиш стратегиясига ўтмоқда. Шу сабабли, Samsung турли хил нарх сегментларида муваффақиятли рақобат олиб бориш учун кенгроқ маҳсулотлар қаторига эга бўлиши талаб этилади.

SamsungGalaxy S27СмартфонларТехнологияларOLED
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиSamsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайди13 сентябр 14:28Samsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкин16 август 12:53Samsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиSamsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечди13 август 10:58Samsung Galaxy S27 Pro смартфони камера имкониятлари ошкор бўлдиSamsung Galaxy S27 Pro смартфони камера имкониятлари ошкор бўлди3 август 23:51Европада Samsung Galaxy S26 флагманлари нархи кескин ошдиЕвропада Samsung Galaxy S26 флагманлари нархи кескин ошдиКеча 15:58Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкин28 сентябр 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди