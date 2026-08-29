Бетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирди

·9·Ўзбекистон
Бетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирди

Пойтахт Тошкентда Ўзбекистон Республикаси давлат Мустақиллигининг 35 йиллик байрам тантаналари кенг қамровда ва ўзгача шукуҳда бўлиб ўтди. Тантанали тадбирда давлат раҳбари Шавкат Мирзиёев, ҳукумат вакиллари, соҳа фаоллари ва кенг жамоатчилик иштирок этди.

Байрамнинг энг ҳаяжонли ва эсда қоларли қисми сифатида миллий Қуролли Кучларимизга тегишли ҳарбий қирувчи самолётларнинг Тошкент осмони бўйлаб намойиш этган маҳоратли парвози ва махсус авиашоуси барчанинг эътиборини тортди.

Осмонда мужассам бўлган давлат рамзи

Ҳарбий учувчилар юқори маҳорат ва аниқлик билан ҳаракатланиб, байрам иштирокчиларига унутилмас лаҳзаларни тақдим этишди:

  • Мовий, оқ ва яшил тутунлар: Муайян сафда парвоз қилган қирувчи самолётлар гуруҳи пойтахт осмони бўйлаб Ўзбекистон Республикаси давлат байроғининг ёрқин рангларини акс эттирувчи махсус тутунлар қолдириб ўтди;

  • Юқори учувчилик маҳорати: Самолётларнинг синхрон ва паст баландликдаги шиддатли ҳаракати байрам майдонига йиғилган томошабинлар ва расмий меҳмонлар томонидан олқишлар билан кутиб олинди;

  • Махсус видео-интеграция: Авиашоу жараёни тадбир саҳнасидаги улкан экранларда кабина ичидан ҳамда ҳаводан жонли тарзда намойиш этилиб, байрамнинг тантанавор руҳини янада оширди.

Миллий ғурур ва мудофаа қудрати намойиши

Мазкур авиашоу нафақат байрамона чиқиш, балки мамлакатимиз тинчлиги ва чегараларимиз дахлсизлигини таъминлашга қодир миллий авиация кучларининг юқори даражадаги шайлигини ҳам кўрсатиб берди:

  • Президент ва халқ олқиши: Мустақиллик майдонидаги минбардан туриб маросимни кузатган Президент Шавкат Мирзиёев ва минглаб юртдошларимиз учувчиларнинг мазкур чиқишини катта фахр билан қарши олди;

  • 35 йиллик зафар рамзи: Байроқ рангларининг Тошкент осмонида мужассам бўлиши озод ва обод юртнинг эркинлиги, бирдамлиги ва ёрқин келажагининг рамзий тимсолига айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини эҳтиром билан ёд этди (видео)Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини эҳтиром билан ёд этди (видео)Бугун, 08:53Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонни ўзгартирган ислоҳотлар ҳақида очиқ гапирдиШавкат Мирзиёев Ўзбекистонни ўзгартирган ислоҳотлар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 08:29Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этдиЯнги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этдиКеча, 21:46Шавкат Мирзиёев 2030 йилгача бўлган катта мақсадни эълон қилдиШавкат Мирзиёев 2030 йилгача бўлган катта мақсадни эълон қилдиКеча, 20:10Ўзбекистонга кўчиб келаётганлар сони 2,5 баробарга ошди: Улар қайси ҳудудларни танламоқда?Ўзбекистонга кўчиб келаётганлар сони 2,5 баробарга ошди: Улар қайси ҳудудларни танламоқда?Кеча, 19:182026 йил сентябрь ойида об-ҳаво қандай бўлади? (Тўлиқ прогноз)2026 йил сентябрь ойида об-ҳаво қандай бўлади? (Тўлиқ прогноз)Кеча, 16:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)