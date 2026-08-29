Бетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирди
Пойтахт Тошкентда Ўзбекистон Республикаси давлат Мустақиллигининг 35 йиллик байрам тантаналари кенг қамровда ва ўзгача шукуҳда бўлиб ўтди. Тантанали тадбирда давлат раҳбари Шавкат Мирзиёев, ҳукумат вакиллари, соҳа фаоллари ва кенг жамоатчилик иштирок этди.
Байрамнинг энг ҳаяжонли ва эсда қоларли қисми сифатида миллий Қуролли Кучларимизга тегишли ҳарбий қирувчи самолётларнинг Тошкент осмони бўйлаб намойиш этган маҳоратли парвози ва махсус авиашоуси барчанинг эътиборини тортди.
Осмонда мужассам бўлган давлат рамзи
Ҳарбий учувчилар юқори маҳорат ва аниқлик билан ҳаракатланиб, байрам иштирокчиларига унутилмас лаҳзаларни тақдим этишди:
Мовий, оқ ва яшил тутунлар: Муайян сафда парвоз қилган қирувчи самолётлар гуруҳи пойтахт осмони бўйлаб Ўзбекистон Республикаси давлат байроғининг ёрқин рангларини акс эттирувчи махсус тутунлар қолдириб ўтди;
Юқори учувчилик маҳорати: Самолётларнинг синхрон ва паст баландликдаги шиддатли ҳаракати байрам майдонига йиғилган томошабинлар ва расмий меҳмонлар томонидан олқишлар билан кутиб олинди;
Махсус видео-интеграция: Авиашоу жараёни тадбир саҳнасидаги улкан экранларда кабина ичидан ҳамда ҳаводан жонли тарзда намойиш этилиб, байрамнинг тантанавор руҳини янада оширди.
Миллий ғурур ва мудофаа қудрати намойиши
Мазкур авиашоу нафақат байрамона чиқиш, балки мамлакатимиз тинчлиги ва чегараларимиз дахлсизлигини таъминлашга қодир миллий авиация кучларининг юқори даражадаги шайлигини ҳам кўрсатиб берди:
Президент ва халқ олқиши: Мустақиллик майдонидаги минбардан туриб маросимни кузатган Президент Шавкат Мирзиёев ва минглаб юртдошларимиз учувчиларнинг мазкур чиқишини катта фахр билан қарши олди;
35 йиллик зафар рамзи: Байроқ рангларининг Тошкент осмонида мужассам бўлиши озод ва обод юртнинг эркинлиги, бирдамлиги ва ёрқин келажагининг рамзий тимсолига айланди.
…