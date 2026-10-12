Абдусатторов Синдаровнинг чемпионлик жанги олдидан сенсацион эътироф билдирди

·2·Спорт
Абдусатторов Синдаровнинг чемпионлик жанги олдидан сенсацион эътироф билдирди

Ўзбекистонлик машҳур гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов миллий жамоадаги сафдоши Жавоҳир Синдаровнинг ҳиндистонлик Гукеш Доммаражуга қарши жаҳон шахмат тожи учун кечадиган тарихий баҳси олдидан матбуотга кутилмаган ва ҳайратланарли интервью берди. UzChess нашрига гапирган Абдусатторов Синдаровни шахмат тарихидаги энг буюк афсоналар билан бир қаторга қўйиб, унинг туғма истеъдоди ва ўзига кўрсатган таъсирини очиқ тан олди.

Шахмат ихлосмандларини лол қолдирган ушбу эътироф икки ўзбек юлдузи ўртасидаги дўстлик ва спортча рақобатнинг нақадар юқори савияда эканини кўрсатмоқда.

«Каспаров билан бир даражада»: Абдусатторовдан юқори баҳо

Нодирбек сафдошининг ноёб иқтидорига тўхталар экан, қуйидаги муҳим фикрларни билдирди:

  • «Мендан ҳам истеъдодли»: «Биз Жавоҳирнинг салоҳиятини жуда яхши биламиз. У жуда катта истеъдод соҳиби, ҳатто мендан ҳам истеъдодлироқ, десам адашмайман. 2021–2022 йилларгача у шахматга кўп вақт ажратмасди, бошқа ишлар билан ҳам шуғулланарди», — деди Абдусатторов;

  • Барча даврларнинг энг яхши 5 нафари сафида: «Менимча, Синдаров тарихдаги энг истеъдодли беш нафар шахматчи қаторига киради — Гарри Каспаров ва бошқа буюк усталар билан бир қаторда. Талант жиҳатидан улардан асло қолишмайди. Фақат узоқ йиллар ўз салоҳиятини тўлиқ намоён эта олмади, бироз сояда қолди».

«У мени ортда қолдирди ва менда иккинчи нафас очди»

Гроссмейстер ўз фаолиятидаги қийинчиликлар ва Жавоҳирнинг муваффақияти унга қандай куч бағишлаганини самимий очиқлади:

  • 2700 лик довон ва Номзодлар турнири: Абдусатторов 2022 йилда рейтингда 2700 балл чегарасини биринчи бўлиб бузганини ва 2025 йилгача жаҳон элитасида бўлганини эслатиб ўтди: «Бироқ Номзодлар турнири босқичига чиқиш менга насиб этмади. Аввал ёшим кичиклиги, кейин тажриба етишмаслиги тўсқинлик қилди»;

  • Синдаровнинг лидерлиги: «Кўп йиллар мен Жавоҳирдан бир қадам олдинда юрардим. Энди эса у мени ортда қолдирди ва биринчи бўлиб шу чўққига етди. Унинг кетма-кет ғалабалари менда гўё иккинчи нафас очди»;

  • Янги ишонч манбаи: «Жавоҳир бунинг мумкинлигини амалда кўрсатиб, йўл очиб берди ва ўзимга бўлган ишончимни мустаҳкамлади. Ҳозир у олдинда, мен эса унинг изидан бормоқдаман».

Гукеш Доммаражуга қарши шахмат тожи учун кураш арафасида миллий жамоа етакчисининг бундай улкан далдаси ва юксак эътирофи Жавоҳир Синдаровга дунё биринчилиги йўлида қўшимча руҳий устунлик бағишлаши шубҳасиз.

Нодирбек АбдусатторовЖавоҳир СиндаровГукеш ДоммаражУзЧес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон шахматидаги янги етакчи ким? Нодирбек Абдусатторовнинг эътирофи муҳокамадаЎзбекистон шахматидаги янги етакчи ким? Нодирбек Абдусатторовнинг эътирофи муҳокамадаБугун 18:57«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль12 сентябр 06:30Катта сенсация: Жавоҳир Синдаров FIDE Circuit рейтингида дунёда 1-ўринга чиқиб олдиКатта сенсация: Жавоҳир Синдаров FIDE Circuit рейтингида дунёда 1-ўринга чиқиб олди22 август 11:30ФИДЕ рейтинги: Синдаров 4-ўринда, Ўзбекистондан икки шахматчи топ-10даФИДЕ рейтинги: Синдаров 4-ўринда, Ўзбекистондан икки шахматчи топ-10да3 август 06:02Шахмат дуэли: Абдусатторов ва Синдаров АҚШ супергроссмейстерларини мағлуб этдиШахмат дуэли: Абдусатторов ва Синдаров АҚШ супергроссмейстерларини мағлуб этди28 июл 09:54Ўзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси алмашдиЎзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси алмашди3 июн 13:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди