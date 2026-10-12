Абдусатторов Синдаровнинг чемпионлик жанги олдидан сенсацион эътироф билдирди
Ўзбекистонлик машҳур гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов миллий жамоадаги сафдоши Жавоҳир Синдаровнинг ҳиндистонлик Гукеш Доммаражуга қарши жаҳон шахмат тожи учун кечадиган тарихий баҳси олдидан матбуотга кутилмаган ва ҳайратланарли интервью берди. UzChess нашрига гапирган Абдусатторов Синдаровни шахмат тарихидаги энг буюк афсоналар билан бир қаторга қўйиб, унинг туғма истеъдоди ва ўзига кўрсатган таъсирини очиқ тан олди.
Шахмат ихлосмандларини лол қолдирган ушбу эътироф икки ўзбек юлдузи ўртасидаги дўстлик ва спортча рақобатнинг нақадар юқори савияда эканини кўрсатмоқда.
«Каспаров билан бир даражада»: Абдусатторовдан юқори баҳо
Нодирбек сафдошининг ноёб иқтидорига тўхталар экан, қуйидаги муҳим фикрларни билдирди:
«Мендан ҳам истеъдодли»: «Биз Жавоҳирнинг салоҳиятини жуда яхши биламиз. У жуда катта истеъдод соҳиби, ҳатто мендан ҳам истеъдодлироқ, десам адашмайман. 2021–2022 йилларгача у шахматга кўп вақт ажратмасди, бошқа ишлар билан ҳам шуғулланарди», — деди Абдусатторов;
Барча даврларнинг энг яхши 5 нафари сафида: «Менимча, Синдаров тарихдаги энг истеъдодли беш нафар шахматчи қаторига киради — Гарри Каспаров ва бошқа буюк усталар билан бир қаторда. Талант жиҳатидан улардан асло қолишмайди. Фақат узоқ йиллар ўз салоҳиятини тўлиқ намоён эта олмади, бироз сояда қолди».
«У мени ортда қолдирди ва менда иккинчи нафас очди»
Гроссмейстер ўз фаолиятидаги қийинчиликлар ва Жавоҳирнинг муваффақияти унга қандай куч бағишлаганини самимий очиқлади:
2700 лик довон ва Номзодлар турнири: Абдусатторов 2022 йилда рейтингда 2700 балл чегарасини биринчи бўлиб бузганини ва 2025 йилгача жаҳон элитасида бўлганини эслатиб ўтди: «Бироқ Номзодлар турнири босқичига чиқиш менга насиб этмади. Аввал ёшим кичиклиги, кейин тажриба етишмаслиги тўсқинлик қилди»;
Синдаровнинг лидерлиги: «Кўп йиллар мен Жавоҳирдан бир қадам олдинда юрардим. Энди эса у мени ортда қолдирди ва биринчи бўлиб шу чўққига етди. Унинг кетма-кет ғалабалари менда гўё иккинчи нафас очди»;
Янги ишонч манбаи: «Жавоҳир бунинг мумкинлигини амалда кўрсатиб, йўл очиб берди ва ўзимга бўлган ишончимни мустаҳкамлади. Ҳозир у олдинда, мен эса унинг изидан бормоқдаман».
Гукеш Доммаражуга қарши шахмат тожи учун кураш арафасида миллий жамоа етакчисининг бундай улкан далдаси ва юксак эътирофи Жавоҳир Синдаровга дунё биринчилиги йўлида қўшимча руҳий устунлик бағишлаши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…