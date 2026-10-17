Тиббиёт оламида камёб ҳодиса: Ўсмирнинг кўз косаси суягида тишлар қандай ривожланган?

·0·Дунё
Тиббиёт оламида камёб ҳодиса: Ўсмирнинг кўз косаси суягида тишлар қандай ривожланган?

Ҳиндистонда дунё тиббиёти амалиётида жуда кам учрайдиган ҳайратланарли ва мураккаб анатомик аномалия қайд этилди. 16 ёшли ўсмир йигитнинг чап кўз косаси соҳасидаги суяк тўқимасида ҳақиқий тишлар шаклланиб, терини тешиб ташқарига ўсиб чиққан.

Дастлаб оддий яллиғланиш ва шиш сифатида қабул қилинган ҳолат кейинчалик жарроҳлар ва экспертларни ҳайратда қолдирган тиббий кашфиётга айланди.

Қовоқ шишидан тери ёрилишигача: Ҳодиса қандай ривожланди?

Касаллик тарихи бир неча ойлик мураккаб жараённи ўз ичига олган:

  • Дастлабки белгилар: Ҳаммаси беморнинг чап қовоғи соҳасида ноодатий шиш пайдо бўлиши ва у вақт ўтиши билан катталашишидан бошланган;

  • Тери орасидан чиққан жисмлар: Орадан бир неча ой ўтгач, қовоқ устидаги терини ёриб, иккита ўткир, оқ ва қаттиқ суяк жисми очиқ кўрина бошлаган;

  • Ташхис: Чуқур рентген ва томография текширувлари натижасида ушбу оқ жисмлар оғиз бўшлиғидан бутунлай ташқарида — кўз косаси орбитасида ғайритабиий тарзда ривожланган тўлақонли тишлар эканини тасдиқлади.

Мураккаб жарроҳлик амалиёти ва якуний натижа

Кўз олмаси ва унинг кўриш нервларига шикаст етказмаслик учун шифокорлар томонидан шошилинч чоралар кўрилди:

  • Камёб патология: Мутахассислар ушбу ҳолатни эмбрионал ривожланиш давридаги ҳужайраларнинг нотўғри кўчиши (эктопия) натижасида юзага келган ноёб тератома ёки ривожланиш нуқсони деб баҳоладилар;

  • Муваффақиятли операция: Шифокорлар бригадаси юқори аниқликдаги микрожарроҳлик амалиётини муваффақиятли ўтказиб, кўз косасидаги иккита тишни беморнинг кўриш қобилиятига зиён етказмаган ҳолда тўлиқ олиб ташлади;

  • Ҳолати барқарор: Айни пайтда ўсмирнинг аҳволи яхши бўлиб, у шифокорлар назоратида реабилитация жараёнини ўтамоқда.

Инсон организмида рўй бериши мумкин бўлган бундай аномал ҳодисалар замонавий диагностика ва ўз вақтида кўрсатилган тиббий ёрдам инсон саломатлигини асраб қолишда қанчалик ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини кўрсатади.

ЭктопияКўз косасида тишМикрожарроҳликҲиндистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Камёб касаллик билан курашган беш ёшли блогер вафот этдиКамёб касаллик билан курашган беш ёшли блогер вафот этди2 октябр 09:2016 ёшли ўсмир беш йилдан бери ҳовузда яшаб келмоқда16 ёшли ўсмир беш йилдан бери ҳовузда яшаб келмоқда6 октябр 08:50АҚШ мактабида 16 ёшли ўсмир қонли отишма содир этди — қурбонлар ва тафсилотларАҚШ мактабида 16 ёшли ўсмир қонли отишма содир этди — қурбонлар ва тафсилотларКеча 17:03Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқда22 сентябр 08:53Ўлим ёқасидан қутқарилган тошбақа уйига қайтмоқдаЎлим ёқасидан қутқарилган тошбақа уйига қайтмоқда9 август 12:4616 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқланди16 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқланди15 сентябр 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди