Тиббиёт оламида камёб ҳодиса: Ўсмирнинг кўз косаси суягида тишлар қандай ривожланган?
Ҳиндистонда дунё тиббиёти амалиётида жуда кам учрайдиган ҳайратланарли ва мураккаб анатомик аномалия қайд этилди. 16 ёшли ўсмир йигитнинг чап кўз косаси соҳасидаги суяк тўқимасида ҳақиқий тишлар шаклланиб, терини тешиб ташқарига ўсиб чиққан.
Дастлаб оддий яллиғланиш ва шиш сифатида қабул қилинган ҳолат кейинчалик жарроҳлар ва экспертларни ҳайратда қолдирган тиббий кашфиётга айланди.
Қовоқ шишидан тери ёрилишигача: Ҳодиса қандай ривожланди?
Касаллик тарихи бир неча ойлик мураккаб жараённи ўз ичига олган:
Дастлабки белгилар: Ҳаммаси беморнинг чап қовоғи соҳасида ноодатий шиш пайдо бўлиши ва у вақт ўтиши билан катталашишидан бошланган;
Тери орасидан чиққан жисмлар: Орадан бир неча ой ўтгач, қовоқ устидаги терини ёриб, иккита ўткир, оқ ва қаттиқ суяк жисми очиқ кўрина бошлаган;
Ташхис: Чуқур рентген ва томография текширувлари натижасида ушбу оқ жисмлар оғиз бўшлиғидан бутунлай ташқарида — кўз косаси орбитасида ғайритабиий тарзда ривожланган тўлақонли тишлар эканини тасдиқлади.
Мураккаб жарроҳлик амалиёти ва якуний натижа
Кўз олмаси ва унинг кўриш нервларига шикаст етказмаслик учун шифокорлар томонидан шошилинч чоралар кўрилди:
Камёб патология: Мутахассислар ушбу ҳолатни эмбрионал ривожланиш давридаги ҳужайраларнинг нотўғри кўчиши (эктопия) натижасида юзага келган ноёб тератома ёки ривожланиш нуқсони деб баҳоладилар;
Муваффақиятли операция: Шифокорлар бригадаси юқори аниқликдаги микрожарроҳлик амалиётини муваффақиятли ўтказиб, кўз косасидаги иккита тишни беморнинг кўриш қобилиятига зиён етказмаган ҳолда тўлиқ олиб ташлади;
Ҳолати барқарор: Айни пайтда ўсмирнинг аҳволи яхши бўлиб, у шифокорлар назоратида реабилитация жараёнини ўтамоқда.
Инсон организмида рўй бериши мумкин бўлган бундай аномал ҳодисалар замонавий диагностика ва ўз вақтида кўрсатилган тиббий ёрдам инсон саломатлигини асраб қолишда қанчалик ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…