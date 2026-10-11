Кинолардаги даҳшатли тимсоҳ ҳужуми саҳналари аслида қандай суратга олинади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Кинолардаги тимсоҳ ҳужуми саҳналари кўпинча ёғоч бўлаклари, робот-тимсоҳлар ва махсус жиҳозлар ёрдамида суратга олинади.
- Мураккаб тўқнашувлар учун ёпиқ ҳавзаларда кўк экран фонида каскадёрлар ва ғаввослар иштирокида саҳналар яратилади.
- Якуний босқичда компютер графикаси (КГИ) ва сунъий интеллект ёрдамида саҳналарга ҳақиқий тимсоҳ кўриниши, овозлар ва махсус эффектлар қўшилади.
Киноларда бизни ҳаяжонга соладиган, юракни ваҳимага соладиган даҳшатли тимсоҳ ҳужуми саҳналарини кўрганимизда, гўёки ҳаммаси ҳақиқий ҳаётда содир бўлаётгандек туюлади. Аммо кадр ортидаги ҳақиқат мутлақо бошқача — бу киноижодкорларнинг юксак маҳорати, мураккаб техник ечимлар ва замонавий технологияларнинг ўзаро уйғунлиги маҳсулидир.
Томошабин экран қаршисида қўрқувдан титраётган бир пайтда, суратга олиш майдонида бутунлай бошқача, хавфсиз ва қизиқарли жараён кетаётган бўлади.
Биринчи босқич: Реквизитлар, муляжлар ва «жонсиз» тимсоҳлар
Илк кадрларда ҳақиқий табиат қўйнида суратга олингандек таассурот уйғотиш учун махсус жиҳозлардан фойдаланилади:
Иллюзия ва оддий ёғочлар: Сувда сузиб юрган тимсоҳнинг уст қисми ёки оддий ҳаракатларни тасвирлашда кўпинча оддий ёғоч бўлаклари, пластик реквизитлар ёки муляжлардан фойдаланилади. Камера уларни тўғри бурчакдан ва керакли тезликда олганда, сув юзидаги хавфли йиртқичдек кўринади;
Аниматроника ва робот-тисоҳлар: Яқин масофадан олинадиган ва энг хавфли ҳужум лаҳзалари учун махсус бошқариладиган, юз ва жағ мушаклари ҳаракатланадиган робот-тимсоҳлар яратилади. Улар сув остида ҳам, устида ҳам ҳақиқий йиртқичдек оғзини оча олади.
Иккинчи босқич: Павильондаги «кўк экран» ва каскадёрлар меҳнати
Энг мураккаб, актёр ва тимсоҳ тўғридан-тўғри тўқнашадиган саҳналар очиқ табиатда эмас, балки махсус сув ҳавзаси бўлган павильонларда олинади:
Хавфсиз бассейн ва кўк экран (Chroma Key): Суратга олиш жараёни ёпиқ павильондаги улкан сув ҳавзасида, кейинчалик табиат манзарасини компьютерда жойлаштириш учун мўлжалланган кўк экранлар фонида ўтади;
«Инсон бошқарувидаги йиртқичлар»: Актёр ёки актриса тимсоҳ билан олишаётган, унинг жағини ушлаб турган даҳшатли саҳналарда каскадёрлар ва ғаввослар бевосита иштирок этади. Ғаввос кийимидаги махсус ходим темир занжир ва арқонларга маҳкамланган улкан тимсоҳ реквизитини сувда ҳаракатлантириб, актрисага ҳужум қилади. Актриса эса бор маҳоратини ишга солиб, даҳшатни табиий кўрсатиб беради;
Актёрлар ва каскадёрлар ҳамкорлиги: Суратга олиш майдонидаги бундай жараёнда ҳеч қандай хавф бўлмайди, жараён якунида эса иштирокчилар вазиятни кулиб, хотиржам муҳокама қилишади.
Учинчи босқич: Компьютер графикаси (CGI) ва сунъий интеллект
Суратга олинган хом кадрлар монтаж ва махсус эффектлар усталари қўлига бориб тушади:
Компьютерда жонлантириш: Павильондаги кўк экран ўрнига ҳақиқий ёввойи дарё, чангалзорлар ва лойқа сув тасвирлари жойлаштирилади;
Сайқаллаш: Сунъий тимсоҳ реквизити устидан компьютер графикаси (CGI) ва сунъий интеллект ёрдамида ҳақиқий тимсоҳ териси, кўзларидаги ваҳшийлик, сувнинг сачраши ва табиий ҳаракатлар чизилади;
Овоз ва ранглар: Саҳнага қўрқинчли мусиқа, сувнинг шовқини ва йиртқичнинг ваҳшиёна овозлари қўшилгач, томошабинни экранга михлаб қўядиган даҳшатли блокбастер саҳнаси тайёр бўлади.
Кино санъатининг бундай сеҳрли усуллари туфайли биз ҳаётимизни хавфга қўймай, энг қўрқинчли ва ҳаяжонли саёҳатларни экран орқали кузатиш имконига эгамиз.
Изоҳлар 0
…