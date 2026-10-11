Кинолардаги даҳшатли тимсоҳ ҳужуми саҳналари аслида қандай суратга олинади?

·60·Маданият
Кинолардаги даҳшатли тимсоҳ ҳужуми саҳналари аслида қандай суратга олинади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Кинолардаги тимсоҳ ҳужуми саҳналари кўпинча ёғоч бўлаклари, робот-тимсоҳлар ва махсус жиҳозлар ёрдамида суратга олинади.
  • Мураккаб тўқнашувлар учун ёпиқ ҳавзаларда кўк экран фонида каскадёрлар ва ғаввослар иштирокида саҳналар яратилади.
  • Якуний босқичда компютер графикаси (КГИ) ва сунъий интеллект ёрдамида саҳналарга ҳақиқий тимсоҳ кўриниши, овозлар ва махсус эффектлар қўшилади.

Киноларда бизни ҳаяжонга соладиган, юракни ваҳимага соладиган даҳшатли тимсоҳ ҳужуми саҳналарини кўрганимизда, гўёки ҳаммаси ҳақиқий ҳаётда содир бўлаётгандек туюлади. Аммо кадр ортидаги ҳақиқат мутлақо бошқача — бу киноижодкорларнинг юксак маҳорати, мураккаб техник ечимлар ва замонавий технологияларнинг ўзаро уйғунлиги маҳсулидир.

Томошабин экран қаршисида қўрқувдан титраётган бир пайтда, суратга олиш майдонида бутунлай бошқача, хавфсиз ва қизиқарли жараён кетаётган бўлади.

Биринчи босқич: Реквизитлар, муляжлар ва «жонсиз» тимсоҳлар

Илк кадрларда ҳақиқий табиат қўйнида суратга олингандек таассурот уйғотиш учун махсус жиҳозлардан фойдаланилади:

  • Иллюзия ва оддий ёғочлар: Сувда сузиб юрган тимсоҳнинг уст қисми ёки оддий ҳаракатларни тасвирлашда кўпинча оддий ёғоч бўлаклари, пластик реквизитлар ёки муляжлардан фойдаланилади. Камера уларни тўғри бурчакдан ва керакли тезликда олганда, сув юзидаги хавфли йиртқичдек кўринади;

  • Аниматроника ва робот-тисоҳлар: Яқин масофадан олинадиган ва энг хавфли ҳужум лаҳзалари учун махсус бошқариладиган, юз ва жағ мушаклари ҳаракатланадиган робот-тимсоҳлар яратилади. Улар сув остида ҳам, устида ҳам ҳақиқий йиртқичдек оғзини оча олади.

Иккинчи босқич: Павильондаги «кўк экран» ва каскадёрлар меҳнати

Энг мураккаб, актёр ва тимсоҳ тўғридан-тўғри тўқнашадиган саҳналар очиқ табиатда эмас, балки махсус сув ҳавзаси бўлган павильонларда олинади:

  • Хавфсиз бассейн ва кўк экран (Chroma Key): Суратга олиш жараёни ёпиқ павильондаги улкан сув ҳавзасида, кейинчалик табиат манзарасини компьютерда жойлаштириш учун мўлжалланган кўк экранлар фонида ўтади;

  • «Инсон бошқарувидаги йиртқичлар»: Актёр ёки актриса тимсоҳ билан олишаётган, унинг жағини ушлаб турган даҳшатли саҳналарда каскадёрлар ва ғаввослар бевосита иштирок этади. Ғаввос кийимидаги махсус ходим темир занжир ва арқонларга маҳкамланган улкан тимсоҳ реквизитини сувда ҳаракатлантириб, актрисага ҳужум қилади. Актриса эса бор маҳоратини ишга солиб, даҳшатни табиий кўрсатиб беради;

  • Актёрлар ва каскадёрлар ҳамкорлиги: Суратга олиш майдонидаги бундай жараёнда ҳеч қандай хавф бўлмайди, жараён якунида эса иштирокчилар вазиятни кулиб, хотиржам муҳокама қилишади.

Учинчи босқич: Компьютер графикаси (CGI) ва сунъий интеллект

Суратга олинган хом кадрлар монтаж ва махсус эффектлар усталари қўлига бориб тушади:

  • Компьютерда жонлантириш: Павильондаги кўк экран ўрнига ҳақиқий ёввойи дарё, чангалзорлар ва лойқа сув тасвирлари жойлаштирилади;

  • Сайқаллаш: Сунъий тимсоҳ реквизити устидан компьютер графикаси (CGI) ва сунъий интеллект ёрдамида ҳақиқий тимсоҳ териси, кўзларидаги ваҳшийлик, сувнинг сачраши ва табиий ҳаракатлар чизилади;

  • Овоз ва ранглар: Саҳнага қўрқинчли мусиқа, сувнинг шовқини ва йиртқичнинг ваҳшиёна овозлари қўшилгач, томошабинни экранга михлаб қўядиган даҳшатли блокбастер саҳнаси тайёр бўлади.

Кино санъатининг бундай сеҳрли усуллари туфайли биз ҳаётимизни хавфга қўймай, энг қўрқинчли ва ҳаяжонли саёҳатларни экран орқали кузатиш имконига эгамиз.

АниматроникаCGIКаскадёрларКинолардаги махсус эффектлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдирРекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдирКеча 14:03Қонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильмҚонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильм6 сентябр 23:32Мўъжизавий қайтиш: Селин Дион 35 минг мухлиси қаршисида кўз ёшларини тия олмади (видео)Мўъжизавий қайтиш: Селин Дион 35 минг мухлиси қаршисида кўз ёшларини тия олмади (видео)14 сентябр 14:33 Машҳур “Жунгли қонунлари” ҳинд фильми ҳақида сиз билмаган қизиқарли маълумотлар (видео) Машҳур “Жунгли қонунлари” ҳинд фильми ҳақида сиз билмаган қизиқарли маълумотлар (видео)25 июл 20:26«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)3 сентябр 07:43Янги "Қасоскорлар"нинг биринчи трейлери чиқди (видео)Янги "Қасоскорлар"нинг биринчи трейлери чиқди (видео)21 июл 09:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди