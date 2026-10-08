Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Португалия миллий терма жамоаси сардори Криштиану Роналду ва бош мураббий Жорже Жезуш ўртасидаги кескин зиддият ортидан футболчининг оила аъзолари ҳам ушбу оғриқли мавзуда фикр билдира бошлади. 41 ёшли афсонанинг онаси Долорес Авейру Португалиянинг нуфузли A Bola нашрига берган интервюсида ўғлининг терма жамоа қароргоҳини тарк этиши оиласи учун қанчалик оғир зарба бўлганини яширмади.
Она сифатида кечирган ҳис-туйғулари билан ўртоқлашган Авейру мазкур синовнинг ортда қолишига ва адолат қарор топишига ишонч билдирди.
«Мен бироз йиғладим»: Оналик меҳри ва кўз ёшлар
Долорес Авейру матбуотга берган баёнотида юз берган ҳолат уни чуқур қайғуга солганини таъкидлади:
Ички кечинмалар: «Бу вазият менга жуда қаттиқ таъсир қилди, ўғлимнинг ҳолатини кўриб чин дилдан хафа бўлдим», — дейди футболчининг онаси;
Кўз ёшлар билан енгиллашиш: «Тўғриси, бироз йиғлаб олдим. Бу ҳам фойдали — одам ичидаги ҳис-туйғуларни чиқариб юбориши лозим. Биз бунинг барчасини енгиб ўтишимиз шарт»;
Яратганга таваккул: Авейру ҳеч қандай ёмон ҳодиса рўй бермаслигини, Яратган ҳамиша Криштиануни ўз паноҳида асрашига қаттиқ ишонишини билдирди.
«Асосий эшикдан бошини тик тутиб кетиши мумкин эди»
Роналдунинг терма лагери билан хайрлашуви нафақат спорт, балки психологик жиҳатдан ҳам оғир кечгани очиқланди:
Орқа чиқиш йўлаги: Авейрунинг таъкидлашича, Криштиану миллий жамоага қилган буюк хизматлари туфайли қароргоҳдан асосий эшик орқали, катта эҳтиром билан чиқиб кетишга тўла ҳақли эди;
Шов-шувлардан қочиш: Бироқ юлдуз форвард ортиқча тўполон ва камералар объективидан чекланиш мақсадида базани орқа чиқиш йўлаги орқали тарк этишни маъқул кўрган;
Қадр топмаган садоқат: Онасининг бу сўзлари терма жамоа раҳбарияти ва мураббийлар штабининг ўз сардорига нисбатан тутган йўли оила аъзоларида ҳам оғир таассурот қолдирганини кўрсатди.
Можаро илдизи: 27 сентябрдаги баҳс ва захира ўриндиғи
Криштиану Роналдунинг миллий жамоадан кетишига Миллатлар лигаси доирасида Норвегияга қарши кечган драматик тўқнашув сабаб бўлган эди:
Захирада қолдирилиши: Бош мураббий Жорже Жезуш 2:1 ҳисобида ғалаба қозонилган мазкур ўйинда 41 ёшли форвардни майдонга туширмаслик тўғрисида қарор чиқарган;
Келишувларнинг бузилиши: Роналду бу қарорни қабул қила олмай, базани тарк этган ва мураббийни матбуот анжуманида юзма-юз келишилган гапларни инкор этганликда айблаган эди;
Жамоадошлар жимлиги: Аввалроқ терманинг бирорта футболчиси Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмай, нейтрал қолишни танлагани хабар қилинганди.
Долорес Авейрунинг самимий ва куюнчак баёноти замонавий футбол тирик афсонасининг фаолияти сўнггида қандай руҳий босимлар ва кечинмалар гирдобида қолаётганини яна бир бор намоён этди.
Изоҳлар 0
…