Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди

·0·Спорт
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди

Португалия миллий терма жамоаси сардори Криштиану Роналду ва бош мураббий Жорже Жезуш ўртасидаги кескин зиддият ортидан футболчининг оила аъзолари ҳам ушбу оғриқли мавзуда фикр билдира бошлади. 41 ёшли афсонанинг онаси Долорес Авейру Португалиянинг нуфузли A Bola нашрига берган интервюсида ўғлининг терма жамоа қароргоҳини тарк этиши оиласи учун қанчалик оғир зарба бўлганини яширмади.

Она сифатида кечирган ҳис-туйғулари билан ўртоқлашган Авейру мазкур синовнинг ортда қолишига ва адолат қарор топишига ишонч билдирди.

«Мен бироз йиғладим»: Оналик меҳри ва кўз ёшлар

Долорес Авейру матбуотга берган баёнотида юз берган ҳолат уни чуқур қайғуга солганини таъкидлади:

  • Ички кечинмалар: «Бу вазият менга жуда қаттиқ таъсир қилди, ўғлимнинг ҳолатини кўриб чин дилдан хафа бўлдим», — дейди футболчининг онаси;

  • Кўз ёшлар билан енгиллашиш: «Тўғриси, бироз йиғлаб олдим. Бу ҳам фойдали — одам ичидаги ҳис-туйғуларни чиқариб юбориши лозим. Биз бунинг барчасини енгиб ўтишимиз шарт»;

  • Яратганга таваккул: Авейру ҳеч қандай ёмон ҳодиса рўй бермаслигини, Яратган ҳамиша Криштиануни ўз паноҳида асрашига қаттиқ ишонишини билдирди.

«Асосий эшикдан бошини тик тутиб кетиши мумкин эди»

Роналдунинг терма лагери билан хайрлашуви нафақат спорт, балки психологик жиҳатдан ҳам оғир кечгани очиқланди:

  • Орқа чиқиш йўлаги: Авейрунинг таъкидлашича, Криштиану миллий жамоага қилган буюк хизматлари туфайли қароргоҳдан асосий эшик орқали, катта эҳтиром билан чиқиб кетишга тўла ҳақли эди;

  • Шов-шувлардан қочиш: Бироқ юлдуз форвард ортиқча тўполон ва камералар объективидан чекланиш мақсадида базани орқа чиқиш йўлаги орқали тарк этишни маъқул кўрган;

  • Қадр топмаган садоқат: Онасининг бу сўзлари терма жамоа раҳбарияти ва мураббийлар штабининг ўз сардорига нисбатан тутган йўли оила аъзоларида ҳам оғир таассурот қолдирганини кўрсатди.

Можаро илдизи: 27 сентябрдаги баҳс ва захира ўриндиғи

Криштиану Роналдунинг миллий жамоадан кетишига Миллатлар лигаси доирасида Норвегияга қарши кечган драматик тўқнашув сабаб бўлган эди:

  • Захирада қолдирилиши: Бош мураббий Жорже Жезуш 2:1 ҳисобида ғалаба қозонилган мазкур ўйинда 41 ёшли форвардни майдонга туширмаслик тўғрисида қарор чиқарган;

  • Келишувларнинг бузилиши: Роналду бу қарорни қабул қила олмай, базани тарк этган ва мураббийни матбуот анжуманида юзма-юз келишилган гапларни инкор этганликда айблаган эди;

  • Жамоадошлар жимлиги: Аввалроқ терманинг бирорта футболчиси Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмай, нейтрал қолишни танлагани хабар қилинганди.

Долорес Авейрунинг самимий ва куюнчак баёноти замонавий футбол тирик афсонасининг фаолияти сўнггида қандай руҳий босимлар ва кечинмалар гирдобида қолаётганини яна бир бор намоён этди.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушДолорес АвейруПортугалия миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмадиМиллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмадиБугун 18:43Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?Бугун 18:24Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиRecord шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқлади5 октябр 11:55Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!4 октябр 00:56Португалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетдиПортугалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетди2 октябр 22:12Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?Бугун 08:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?