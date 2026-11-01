Канадада нотаниш аёл кўчада кетаётган аёлнинг юзига мушт туширди (видео)
Канаданинг Онтарио провинциясидаги Гелф шаҳрида кўчада кетаётган аёл нотаниш шахснинг ҳужумига учради. У юзига берилган мушт зарбасидан сўнг ерга йиқилган.
Политсия маълумотига кўра, воқеа 29 октябрь куни соат 15:00 атрофида Wyndham Street North ва Macdonell Street кўчалари кесишмасида содир бўлган.
Жабрланувчи дугонаси билан кетаётганида қарама-қарши томондан келаётган нотаниш аёл унга яқинлашиб, юзига бир марта мушт туширган. Зарба оқибатида аёл ерга йиқилган. Ҳужум қилган шахс эса ҳодиса жойидан кетган.
Политсия гумонланувчини кўп ўтмай аниқлаб, қўлга олган. У Гелф шаҳрида яшовчи 35 ёшли аёл экани маълум қилинган. Унга ҳужум қилиш бўйича айблов қўйилган.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари жабрланувчи ва гумонланувчи аввалдан бир-бирини танимаганини билдирган. Ҳозирча ҳужумга нима сабаб бўлгани ҳақида маълумот берилмаган.
Изоҳлар 0
…