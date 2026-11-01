Нидерландияда эркак ажрашгандан кейин мушуги билан кўришиш учун судга мурожаат қилди

·4·Дунё
Нидерландияда эркак ажрашгандан кейин мушуги билан кўришиш учун судга мурожаат қилди

Нидерландия пойтахти Амстердамда яшовчи эркак ажрашганидан кейин ҳам мушугидан воз кечишни истамади. У собиқ рафиқасининг қўлида қолган уй ҳайвони билан мунтазам кўришиб туриш тартибини белгилашни сўраб, судга мурожаат қилди.

Эркак мушукни ҳар икки ҳафтада бир ёки ҳар ҳафта охирида ўз уйида сақлаш имкониятини беришни сўраган. Бироқ собиқ рафиқаси бунга қарши чиққан. Унинг таъкидлашича, мушук анча кексайган ва сурункали касалликлари бор. Шу сабабли унинг яшаш муҳити ва кундалик парвариш тартибини ўзгартириш саломатлиги учун хавф туғдириши мумкин.

2026 йил 28 апрель куни Амстердам суди эркакнинг талабини кўриб чиқиб, мушук билан учрашув тартибини белгилаш учун қонуний асос мавжуд эмаслигини билдирган. Шу боис ариза қабул қилинмаган.

Шундай қилиб, эркак суд орқали мушуги билан учрашиш ҳуқуқини қўлга кирита олмади.

Амстердам судиНидерландияуй ҳайвонларисуд иши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳайвонлар оламидаги соф меҳр: Ўз овқатини ўйинчоғи билан бўлишган мушук видеосиҲайвонлар оламидаги соф меҳр: Ўз овқатини ўйинчоғи билан бўлишган мушук видеосиКеча 11:11Xiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқардиXiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқарди19 август 15:28ПеттиЧат: уй ҳайвонлари тилини тушунишга ёрдам берувчи янги гаджетПеттиЧат: уй ҳайвонлари тилини тушунишга ёрдам берувчи янги гаджет17 май 16:25Тайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалдиТайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалди24 октябр 00:07Боливияда бир асрдан сўнг янги ёввойи мушук тури топилдиБоливияда бир асрдан сўнг янги ёввойи мушук тури топилди5 октябр 11:00Шов-шувли танқид: Тўқаев эркакларнинг қучоқлашиб кўришиши ҳақида...Шов-шувли танқид: Тўқаев эркакларнинг қучоқлашиб кўришиши ҳақида...23 август 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда