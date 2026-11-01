Нидерландияда эркак ажрашгандан кейин мушуги билан кўришиш учун судга мурожаат қилди
Нидерландия пойтахти Амстердамда яшовчи эркак ажрашганидан кейин ҳам мушугидан воз кечишни истамади. У собиқ рафиқасининг қўлида қолган уй ҳайвони билан мунтазам кўришиб туриш тартибини белгилашни сўраб, судга мурожаат қилди.
Эркак мушукни ҳар икки ҳафтада бир ёки ҳар ҳафта охирида ўз уйида сақлаш имкониятини беришни сўраган. Бироқ собиқ рафиқаси бунга қарши чиққан. Унинг таъкидлашича, мушук анча кексайган ва сурункали касалликлари бор. Шу сабабли унинг яшаш муҳити ва кундалик парвариш тартибини ўзгартириш саломатлиги учун хавф туғдириши мумкин.
2026 йил 28 апрель куни Амстердам суди эркакнинг талабини кўриб чиқиб, мушук билан учрашув тартибини белгилаш учун қонуний асос мавжуд эмаслигини билдирган. Шу боис ариза қабул қилинмаган.
Шундай қилиб, эркак суд орқали мушуги билан учрашиш ҳуқуқини қўлга кирита олмади.
Изоҳлар 0
…