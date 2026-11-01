Блогер Асилбек Амиров яна бир бор ота бўлди (видео)

·45·Маданият
Блогер Асилбек Амиров яна бир бор ота бўлди (видео)

aslbek_emir тахаллуси билан ижод қилувчи блогер Асилбек Амиров яна бир бор ота бўлди. У қувончли хабарни Instagram саҳифасига жойлаган видеоси орқали кузатувчилари билан бўлишди.

Блогер видео остида «Ҳаётимга хуш келибсан, Асмира», дея ёзиб қолдирган. Ушбу ёзувдан кўринишича, чақалоққа Асмира деб исм қўйилган.

Блогернинг кузатувчилари унинг қувончли хабарига бефарқ қолмай, изоҳларда самимий табрик ва тилакларини билдирмоқда.

Биз ҳам Асилбек Амиров ва унинг оиласини қувончли воқеа билан табриклаб, чақалоққа соғлик-саломатлик ва бахтли умр тилаймиз.

Асилбек АмировAslbek EmirЎзбек блогерлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Mittivine” жамоаси аъзоси Бону Икромова Instagramдаги реклама нархлари ва даромади ҳақида гапирди (видео)“Mittivine” жамоаси аъзоси Бону Икромова Instagramдаги реклама нархлари ва даромади ҳақида гапирди (видео)29 сентябр 17:26Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)26 сентябр 19:10Дунёнинг 1-рақамли блогери илк бор Ўзбекистонда, у нималарни тасвирга олмоқда?Дунёнинг 1-рақамли блогери илк бор Ўзбекистонда, у нималарни тасвирга олмоқда?9 октябр 12:38MrBeast Самарқандда мухлислар қуршовида қолди (видео)MrBeast Самарқандда мухлислар қуршовида қолди (видео)10 октябр 20:19MrBeast Самарқанд, Бухоро ва Хивага ҳам борадими?MrBeast Самарқанд, Бухоро ва Хивага ҳам борадими?9 октябр 21:03Феруза Норматова тўйининг бир йиллигида турмуш ўртоғидан қандай совға олди? (видео)Феруза Норматова тўйининг бир йиллигида турмуш ўртоғидан қандай совға олди? (видео)17 октябр 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!