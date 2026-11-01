Блогер Асилбек Амиров яна бир бор ота бўлди (видео)
aslbek_emir тахаллуси билан ижод қилувчи блогер Асилбек Амиров яна бир бор ота бўлди. У қувончли хабарни Instagram саҳифасига жойлаган видеоси орқали кузатувчилари билан бўлишди.
Блогер видео остида «Ҳаётимга хуш келибсан, Асмира», дея ёзиб қолдирган. Ушбу ёзувдан кўринишича, чақалоққа Асмира деб исм қўйилган.
Блогернинг кузатувчилари унинг қувончли хабарига бефарқ қолмай, изоҳларда самимий табрик ва тилакларини билдирмоқда.
Биз ҳам Асилбек Амиров ва унинг оиласини қувончли воқеа билан табриклаб, чақалоққа соғлик-саломатлик ва бахтли умр тилаймиз.
Изоҳлар 0
…