Артета жамоасидан чемпионлик юриши: “Арсенал” сафарда “Ливерпуль”ни таслим этди

·65·Спорт
Артета жамоасидан чемпионлик юриши: “Арсенал” сафарда “Ливерпуль”ни таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 9-турида «Арсенал» клуби сафарда «Ливерпул» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида якка пешқадамга айланди.
  • Ўйиннинг 16-дақиқасида Кай Ҳаверц томонидан киритилган ягона гол лондонликларга 14 йиллик танаффусдан сўнг «Энфилд»да тарихий ғалабани тақдим этди.
  • Муросасиз кечган баҳсда ҳакам жами 7 та сариқ карточка кўрсатди ва Давид Райя бошчилигидаги ҳимоя чизиғи рақиб босимига бардош берди.

Англия Премьер-лигасининг 9-туридан ўрин олган марказий беллашувда Лондоннинг «Арсенал» клуби муҳим тарихий ғалабани қўлга киритди. Микель Артета шогирдлари муросасиз кечган баҳсда принципиал рақиб — «Ливерпуль»ни сафарда 1:0 ҳисобида мағлубиятга учратди.

Эътиборлиси, «тўпчилар» нақд 14 йиллик танаффусдан кейин илк бор «Энфилд» стадионида «қизиллар»ни мағлуб этишнинг уддасидан чиқиб, АПЛ чемпионлик пойгасида якка пешқадам бўлиб олди.

Ҳавертцнинг ҳал қилувчи зарбаси ва кескин тўқнашув

«Энфилд»даги тўқнашув стартдан бошлаб юқори темп ва қизғин кураш остида ўтди:

  • Ғалаба тўпи (16-дақиқа): Ўйиннинг ҳали 16-дақиқасидаёқ Кай Ҳавертц мезбонлар мудофаасидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, тўпни дарвозага киритди — 0:1;

  • Мудофаа девори ва асаблар жанги: Ўтказиб юборилган голдан сўнг «Ливерпуль» катта босим уюштиришга ҳаракат қилди, бироқ Давид Райя бошчилигидаги «Арсенал» ҳимояси рақибга имконият бермади;

  • 7 та сариқ карточка: Беллашув қанчалик муросасиз кечганини ҳакам томонидан кўрсатилган 7 та огоҳлантириш ҳам тасдиқлайди — Барколя, Мадуэке, Керкез, Люис-Скелли, Мак Аллистер, Тимбер ва Райя қоида бузгани учун жазоланди.

Турнир жадвалидаги ҳолат: «Арсенал» 1-ўринга чиқиб олди

Мазкур ғалаба мусобақа жадвалидаги етакчилик тузилишини ўзгартириб юборди:

  • «Арсенал»: Очколари сонини 24 тага етказган Лондон клуби АПЛ турнир жадвалида пешқадамга айланди;

  • «Ливерпуль»: Ўз мухлислари қаршисида очко йўқотган «қизиллар» 15 очко билан кучли тўртликдан ташқарида — 5-поғонада қолди.

Ўйин қайдномаси:

  • АПЛ. 9-тур

  • «Ливерпуль» — «Арсенал» 0:1

  • Сана ва майдон: 1 ноябрь, «Энфилд»

  • Гол: Кай Ҳавертц 16.

  • Огоҳлантиришлар: Барколя 45+2, Мадуэке 55, Керкез 67, Люис-Скелли 72, Мак Аллистер 80, Тимбер 80, Райя 90+3.

Таркиблар:

  • «Ливерпуль»: Алиссон, Араухо (Муноз, 81), Жаке, ван Дейк, Керкез (Цимикас, 81), Мак Аллистер, Ниони (Собослаи, 58), Барколя, Виртц (Кумас, 81), Гакпо (Нгумоа, 67), Исак.

  • «Арсенал»: Райя, Тимбер, Конса, Габриэл, Калафиори, Райс, Гимараэс (Люис-Скелли, 62), Мадуэке, Эдегор (Мерино, 88), Цолис (Ҳинкапие, 84), Ҳавертц (Гокереш, 84).

Англия Премьер-лигасиАрсеналЛиверпульКай Ҳавертц
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпуль — Арсенал: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Арсенал: таркиблар ва жонли матнКеча 20:18АПЛда супер баҳс: “Ливерпуль” — “Арсенал” қарама-қаршилиги олдидан нималар маълум?АПЛда супер баҳс: “Ливерпуль” — “Арсенал” қарама-қаршилиги олдидан нималар маълум?Кеча 17:47АПЛда шиддатли тур: “Ливерпуль” муҳим ғалабага эришди, “Ньюкасл” Лондонда зафар қучдиАПЛда шиддатли тур: “Ливерпуль” муҳим ғалабага эришди, “Ньюкасл” Лондонда зафар қучди25 октябр 21:28Ливерпуль — Брайтон: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Брайтон: таркиблар ва жонли матн25 октябр 17:46Брентфорд — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матнБрентфорд — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:47Ноттингем — Арсенал: таркиблар ва жонли матнНоттингем — Арсенал: таркиблар ва жонли матн18 октябр 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози