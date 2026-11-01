Артета жамоасидан чемпионлик юриши: “Арсенал” сафарда “Ливерпуль”ни таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 9-турида «Арсенал» клуби сафарда «Ливерпул» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида якка пешқадамга айланди.
- Ўйиннинг 16-дақиқасида Кай Ҳаверц томонидан киритилган ягона гол лондонликларга 14 йиллик танаффусдан сўнг «Энфилд»да тарихий ғалабани тақдим этди.
- Муросасиз кечган баҳсда ҳакам жами 7 та сариқ карточка кўрсатди ва Давид Райя бошчилигидаги ҳимоя чизиғи рақиб босимига бардош берди.
Англия Премьер-лигасининг 9-туридан ўрин олган марказий беллашувда Лондоннинг «Арсенал» клуби муҳим тарихий ғалабани қўлга киритди. Микель Артета шогирдлари муросасиз кечган баҳсда принципиал рақиб — «Ливерпуль»ни сафарда 1:0 ҳисобида мағлубиятга учратди.
Эътиборлиси, «тўпчилар» нақд 14 йиллик танаффусдан кейин илк бор «Энфилд» стадионида «қизиллар»ни мағлуб этишнинг уддасидан чиқиб, АПЛ чемпионлик пойгасида якка пешқадам бўлиб олди.
Ҳавертцнинг ҳал қилувчи зарбаси ва кескин тўқнашув
«Энфилд»даги тўқнашув стартдан бошлаб юқори темп ва қизғин кураш остида ўтди:
Ғалаба тўпи (16-дақиқа): Ўйиннинг ҳали 16-дақиқасидаёқ Кай Ҳавертц мезбонлар мудофаасидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, тўпни дарвозага киритди — 0:1;
Мудофаа девори ва асаблар жанги: Ўтказиб юборилган голдан сўнг «Ливерпуль» катта босим уюштиришга ҳаракат қилди, бироқ Давид Райя бошчилигидаги «Арсенал» ҳимояси рақибга имконият бермади;
7 та сариқ карточка: Беллашув қанчалик муросасиз кечганини ҳакам томонидан кўрсатилган 7 та огоҳлантириш ҳам тасдиқлайди — Барколя, Мадуэке, Керкез, Люис-Скелли, Мак Аллистер, Тимбер ва Райя қоида бузгани учун жазоланди.
Турнир жадвалидаги ҳолат: «Арсенал» 1-ўринга чиқиб олди
Мазкур ғалаба мусобақа жадвалидаги етакчилик тузилишини ўзгартириб юборди:
«Арсенал»: Очколари сонини 24 тага етказган Лондон клуби АПЛ турнир жадвалида пешқадамга айланди;
«Ливерпуль»: Ўз мухлислари қаршисида очко йўқотган «қизиллар» 15 очко билан кучли тўртликдан ташқарида — 5-поғонада қолди.
Ўйин қайдномаси:
АПЛ. 9-тур
«Ливерпуль» — «Арсенал» 0:1
Сана ва майдон: 1 ноябрь, «Энфилд»
Гол: Кай Ҳавертц 16.
Огоҳлантиришлар: Барколя 45+2, Мадуэке 55, Керкез 67, Люис-Скелли 72, Мак Аллистер 80, Тимбер 80, Райя 90+3.
Таркиблар:
«Ливерпуль»: Алиссон, Араухо (Муноз, 81), Жаке, ван Дейк, Керкез (Цимикас, 81), Мак Аллистер, Ниони (Собослаи, 58), Барколя, Виртц (Кумас, 81), Гакпо (Нгумоа, 67), Исак.
«Арсенал»: Райя, Тимбер, Конса, Габриэл, Калафиори, Райс, Гимараэс (Люис-Скелли, 62), Мадуэке, Эдегор (Мерино, 88), Цолис (Ҳинкапие, 84), Ҳавертц (Гокереш, 84).
Изоҳлар 0
…