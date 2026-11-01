Ювентус — Наполи: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Ювентус — Наполи учрашуви 2 ноябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ювентус бошланғич таркиби: 25. Викарио Г., 17. Алайбегович К., 3. Бремер (капитан), 32. Кабаль Х., 12. Дуглас Луис, 15. Калулу П., 9. Коло Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 26. Лукуми Ж., 22. Маккенни У., 27. Вольтемаде Н.
Ювентус бош мураббийи: Спаллетти Л.
Наполи бошланғич таркиби: 1. Мерет А., 99. Ангисса Ф., 11. Де Брюйне К., 22. Ди Лоренцо Ж., 70. Ланг Н., 20. Лукка Л., 35. Мариануччи Л., 16. Марин Р., 8. Мактоминей С., 17. Оливера М., 21. Политано М.
Наполи бош мураббийи: Аллегри М.
Жонли репортаж ЖОНЛИ
41
Рандал Коло Муани (Ювентус) яққол офсайд ҳолатида қолди ва ён ҳакам байроқчасини кўтарди.
40
Ушбу ўйиндаги бурчак зарбаларининг ҳақиқий сони – 7:2.
40
Ювентус бурчак зарбасидан унумли фойдалана олмади, чунки рақиб ҳимояси ҳушёр ҳаракат қилиб, хавфни бартараф этди.
39
Дуглас Луис (Ювентус) жарима майдончаси ичига ажойиб узатма амалга оширди, аммо ҳимоячи тўпни илиб олиб, хавфни бартараф этди. Ҳакам бурчак зарбасини белгилади ва Ювентус бурчакдан тўпни ўйинга киритади.
39
Ювентус жамоасига майдон марказига яқин масофадан жарима зарбаси белгиланди.
39
Бу сариқ карточка ҳақли равишда кўрсатилди. Лука Мариануччи (Наполи) томонидан амалга оширилган қўполлик жуда кескин чиқди ва Симоне Соцца унга сариқ карточка кўрсатишдан иккиланмади.
37
Рафа Марин (Наполи) рақибидан тўпни олиб қўйишга уринишда жуда қўпол ҳаракат қилди ва Симоне Соцца қоидабузарлик учун ҳуштак чалди.
33
Тён Копмейнерс (Ювентус) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо тўп рақиб ўйинчисининг бошига тегди.
33
Хуан Кабал (Ювентус) аниқ узатилган тўпни эгаллаб олди, аммо ҳимоячилардан бири ундан тўпни олиб қўйди. Ажойиб ҳимоя. Ювентус бурчак зарбасини амалга оширади.
33
Ювентус сабр билан ҳужум ташкил этмоқда, улар рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга уринишмоқда.
31
Керим Алайбегович (Ювентус) пастлаб келган чиройли узатмани қабул қилиб олди ва жарима майдони ташқарисидан зарба берди, аммо бу ноаниқ зарба бўлди ва тўп трибуналарга учиб кетди. Имконият бой берилди! Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Наполи дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
30
Омади келмади! Ноа Ланг (Наполи) пас қабул қилиб олгач, рақибдан ўтиб кетди ва ўрта масофадан кучли зарба йўллади, аммо тўп сўнгги сонияда кўтарилиб, дарвоза тўсини устидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Ювентус дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
29
Ювентус бурчак зарбасидан кейин гол ура олмади, Алекс Мерет (Наполи) сакраб тўпни эгаллаб олди.
28
Хуан Кабал (Ювентус) ҳимоячи билан тўқнашувдан сўнг жарима майдончаси ичида йиқилди. Ҳакам вазиятни кўрмай қолган бўлиши мумкин, у ўйинни давом эттиришга ишора қилди.
28
Бурчак зарбасидан сўнг тўп дарвоза олдига узатилди. Уэстон Маккенни (Ювентус) ҳимоячилардан баландроқ сакраб, боши билан зарба берди, аммо тўп чап устунга тегиб, майдонни тарк этди!
27
Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Ювентус бурчак зарбасини амалга оширади.
26
Ҳимоячи томонидан амалга оширилган яхши қайтариш Наполи учун бурчак зарбасидан ҳеч қандай наф чиқмаслигини англатади.
25
Наполи ажойиб жамоавий ўйин кўрсатмоқда. Улар тўпни жуда чиройли тарзда узатишмоқда. Аъло даражадаги жамоавий ҳаракатлар.
24
Рандал Коло Муани (Ювентус) рақибларини алдаб ўтишга уринди, аммо ҳимоячи тўпни олиб қўйишда яхши ҳаракат қилди.
22
Ювентус - Наполи. Ҳисоб: 0-0. Тўпга эгалик қилиш фоизи – 39:61.
20
Ювентус футболчиси Жон Лукуми рақибига нисбатан қўполлик ишлатгани учун ҳакамдан сариқ карточка олди ва энди ўйиннинг қолган қисмида жуда эҳтиёткор бўлиши керак.
19
Ник Волтемаде (Ювентус) қанотдан узатилган тўпни қабул қилиб олди ва жарима майдончаси атрофидан зарба берди, аммо тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди.
16
Дуглас Луис (Ювентус) ҳакам билан баҳслашмоқда ва унга сариқ карточка кўрсатилди.
16
Франк Ангисса (Наполи) жиддий жароҳат олмади ва майдонни тарк этмайди. У ҳозир ўйинга қайтди.
15
Жон Лукуми (Ювентус) бурчак зарбасидан сўнг тўпга яхши зарба бера олмади ва жарима майдончаси марказидан йўллаган бош билан зарбаси дарвоза тўсинидан анча юқорилаб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Наполи дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
15
Тён Копмейнерс (Ювентус) бурчак зарбасидан жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширишга ҳозирлик кўрмоқда.
12
Франк Ангисса (Наполи) оғриқли имо-ишоралари билан тиббий ёрдам сўрамоқда. Унинг жароҳати қанчалик жиддий эканлиги ҳозирча номаълум.
10
Дуглас Луис (Ювентус) бурчак зарбасини амалга ошириш учун яқинлашди, аммо тўп ҳимоячилар орасига бориб тушди.
10
Дуглас Луис (Ювентус) томонидан амалга оширилган бурчак зарбаси ҳимоячилар томонидан қайтарилди. Ҳакам бурчак байроқчасини кўрсатди. Ювентус фойдасига бурчак зарбаси.
9
Уэстон Маккенни (Ювентус) жарима майдони ташқарисидан шеригига сўнгги узатмани амалга оширмоқчи бўлди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни хавфсиз жойга чиқариб юборди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Ювентус бурчак зарбасини амалга оширади.
8
Наполи томонидан амалга оширилган стандарт вазиятдан сўнг, ҳимоячилардан бири тўпни осонлик билан эгаллаб олди.
7
Гульельмо Викарио ажойиб сейв намойиш этиб, Лоренцо Лукка (Наполи) томонидан қанотдан узатилган тўпни дарвоза марказига йўллаган зарбасини қайтарди.
7
Маттео Политано (Наполи) тўпни жарима майдончасига узатди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни хавфсиз жойга чиқариб юборди.
5
Франк Ангисса (Наполи) кучли кураш олиб борди ва Симоне Соцца қоидабузарлик учун ҳуштак чалди.
3
Кевин Де Брюйне (Наполи) олдинга узатма берди, аммо тўп кучлилик қилди.
3
Наполи тўпни назорат қилмоқда, улар бир нечта пасларни амалга ошириб, ҳужум қилиш учун қулай имконият кутишмоқда.
1
Ҳакам ҳуштагини чалди ва ўйин бошланди.
00:46
Ниҳоят ўйинчилар майдонга чиқиб келишди! Наполи ўйинни бошлаб беради.
00:45
Симоне Соцца бугунги ўйин учун бош ҳакам этиб тайинланди.
00:45
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари маълум бўлди, энди улар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
00:45
Салом, жонли матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва завқланинг.
Изоҳлар 0
…