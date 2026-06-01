Bitcoin нархи 72 000 доллардан пастга тушди: MicroStrategy сотувни бошлади
Криптовалюта бозори сўнгги тўрт йил ичида илк бор йирик ўзгаришга гувоҳ бўлди. Bitcoin нархи 72 000 доллар даражасидан пастга тушиб, инвесторлар ўртасида эҳтиёткорлик кайфиятини уйғотди. Бу пасайиш MicroStrategy компаниясининг узоқ танаффусдан сўнг ўз активларини сотишга қарор қилгани билан боғлиқ. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
MicroStrategy компанияси сўнгги тўрт йил ичида биринчи марта ўзининг Bitcoin захираларидан бир қисмини сотувга чиқарди. Ушбу кутилмаган қадам бозор иштирокчилари учун кутилмаган янгилик бўлди, чунки компания шу вақтгача фақат крипто-активларни сотиб олиш ва узоқ муддатли сақлаш стратегиясини қўллаб келаётган эди.
Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, Bitcoin нархининг пасайиши нафақат MicroStrategy ҳаракатлари, балки умумий бозор динамикаси билан ҳам боғлиқ. Ҳозирда инвесторлар Фед томонидан кутилаётган иқтисодий қарорлар ва инфляция кўрсаткичларини диққат билан кузатиб бормоқда, бу эса крипто ва фонд биржаларидаги ўзгарувчанликни оширмоқда.
Шунга қарамай, кўплаб экспертлар Bitcoin учун узоқ муддатли прогнозлар ижобий эканлигини таъкидламоқда. Гарчи қисқа муддатли нарх тушиши кузатилаётган бўлса-да, блокчейн технологиясига бўлган қизиқиш ва институционал инвестициялар оқими давом этмоқда. Келгуси ҳафталарда бозорнинг ушбу янги нарх даражасига қандай мослашиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
…