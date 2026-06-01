Bitcoin нархи 72 000 доллардан пастга тушди: MicroStrategy сотувни бошлади

·55·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 72 000 доллардан пастга тушди: MicroStrategy сотувни бошлади

Криптовалюта бозори сўнгги тўрт йил ичида илк бор йирик ўзгаришга гувоҳ бўлди. Bitcoin нархи 72 000 доллар даражасидан пастга тушиб, инвесторлар ўртасида эҳтиёткорлик кайфиятини уйғотди. Бу пасайиш MicroStrategy компаниясининг узоқ танаффусдан сўнг ўз активларини сотишга қарор қилгани билан боғлиқ. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

MicroStrategy компанияси сўнгги тўрт йил ичида биринчи марта ўзининг Bitcoin захираларидан бир қисмини сотувга чиқарди. Ушбу кутилмаган қадам бозор иштирокчилари учун кутилмаган янгилик бўлди, чунки компания шу вақтгача фақат крипто-активларни сотиб олиш ва узоқ муддатли сақлаш стратегиясини қўллаб келаётган эди.

Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, Bitcoin нархининг пасайиши нафақат MicroStrategy ҳаракатлари, балки умумий бозор динамикаси билан ҳам боғлиқ. Ҳозирда инвесторлар Фед томонидан кутилаётган иқтисодий қарорлар ва инфляция кўрсаткичларини диққат билан кузатиб бормоқда, бу эса крипто ва фонд биржаларидаги ўзгарувчанликни оширмоқда.

Шунга қарамай, кўплаб экспертлар Bitcoin учун узоқ муддатли прогнозлар ижобий эканлигини таъкидламоқда. Гарчи қисқа муддатли нарх тушиши кузатилаётган бўлса-да, блокчейн технологиясига бўлган қизиқиш ва институционал инвестициялар оқими давом этмоқда. Келгуси ҳафталарда бозорнинг ушбу янги нарх даражасига қандай мослашиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

BitcoinMicroStrategyКриптовалютаБиржаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди