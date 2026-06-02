Битмине 52 миллион долларлик ЭТ сотиб олди: Том Лее нархлар ўсишини кутмоқда

·97·Иқтисодиёт
Битмине 52 миллион долларлик ЭТ сотиб олди: Том Лее нархлар ўсишини кутмоқда

Битмине Иммерсион Течнологиес компанияси яна 52 миллион доллар қийматидаги Ethereum (ЭТ) сотиб олди. Компания раиси Том Лее токен нархи ҳозирча Ethereum блокчейнининг ҳақиқий салоҳиятини акс эттирмаётганини таъкидлади. Душанба кунги баёнотга кўра, компания ўтган ҳафта давомида 26,497 ЭТ харид қилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Том Лее криптовалюта бозоридаги ҳозирги ҳолатни "крипто-баҳор"нинг дастлабки босқичи деб атади. Унинг фикрича, Ethereum фундаментал кўрсаткичлари мустаҳкамланиб бораётган бўлса-да, бозор нархлари ҳали бунга мослашмаган. Битмине ҳозирда 5,4 миллион ЭТ (тахминан 10,5 миллиард доллар) билан энг йирик Этер ғазнасига эга компания ҳисобланади.

КоинГекко маълумотларига кўра, Этер ўтган ҳафта давомида 4,7 фоизга арзонлашиб, 1,963 ва 2,126 доллар оралиғида савдо қилинган. Лее КНБК телеканалига берган интервюсида дастурий таъминот каби бошқа секторлар ўсаётган бир пайтда крипто бозоридаги турғунлик инвесторларни бироз ҳафсаласини пир қилаётганини, аммо бу "крипто-қиш" якунида одатий ҳол эканини айтди.

Экспертнинг таъкидлашича, Bitcoin ва Ethereum келажакда пулнинг асосий шаклига айланиши ҳақидаги тезис ўз кучида қолмоқда. Айниқса, AI (сунъий интеллект) тизимлари ривожланиши билан марказлашмаган идентификация ва текшириш тизимларига эҳтиёж ортади, бу эса айнан крипто технологиялари тақдим этадиган ечимдир.

Битмине 2025-йил июльигача умумий айланмадаги ЭТ захирасининг 5 фоизини тўплашни режалаштирган. Ҳозирда компания ўз мақсадининг 90 фоизига эришган ва 2026-йилга бориб кўзланган маррага тўлиқ етиб боришни кутмоқда.

EthereumБитминеТом ЛееКриптовалютаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди