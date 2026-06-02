Битмине 52 миллион долларлик ЭТ сотиб олди: Том Лее нархлар ўсишини кутмоқда
Битмине Иммерсион Течнологиес компанияси яна 52 миллион доллар қийматидаги Ethereum (ЭТ) сотиб олди. Компания раиси Том Лее токен нархи ҳозирча Ethereum блокчейнининг ҳақиқий салоҳиятини акс эттирмаётганини таъкидлади. Душанба кунги баёнотга кўра, компания ўтган ҳафта давомида 26,497 ЭТ харид қилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Том Лее криптовалюта бозоридаги ҳозирги ҳолатни "крипто-баҳор"нинг дастлабки босқичи деб атади. Унинг фикрича, Ethereum фундаментал кўрсаткичлари мустаҳкамланиб бораётган бўлса-да, бозор нархлари ҳали бунга мослашмаган. Битмине ҳозирда 5,4 миллион ЭТ (тахминан 10,5 миллиард доллар) билан энг йирик Этер ғазнасига эга компания ҳисобланади.
КоинГекко маълумотларига кўра, Этер ўтган ҳафта давомида 4,7 фоизга арзонлашиб, 1,963 ва 2,126 доллар оралиғида савдо қилинган. Лее КНБК телеканалига берган интервюсида дастурий таъминот каби бошқа секторлар ўсаётган бир пайтда крипто бозоридаги турғунлик инвесторларни бироз ҳафсаласини пир қилаётганини, аммо бу "крипто-қиш" якунида одатий ҳол эканини айтди.
Экспертнинг таъкидлашича, Bitcoin ва Ethereum келажакда пулнинг асосий шаклига айланиши ҳақидаги тезис ўз кучида қолмоқда. Айниқса, AI (сунъий интеллект) тизимлари ривожланиши билан марказлашмаган идентификация ва текшириш тизимларига эҳтиёж ортади, бу эса айнан крипто технологиялари тақдим этадиган ечимдир.
Битмине 2025-йил июльигача умумий айланмадаги ЭТ захирасининг 5 фоизини тўплашни режалаштирган. Ҳозирда компания ўз мақсадининг 90 фоизига эришган ва 2026-йилга бориб кўзланган маррага тўлиқ етиб боришни кутмоқда.
…