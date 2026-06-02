Bitcoin нархи 70 000 доллардан пастга тушди: бозорда 800 миллион долларлик ликвидация
Сешанба куни Bitcoin (БТК) нархи сўнгги икки ой ичида илк бор 70 000 доллар даражасидан пастга тушди, чунки бозорда сотувчилар назоратни ўз қўлига олди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, Битстамп биржасида БТК нархи 69 631 долларгача пасайиб, янги маҳаллий минимумларни қайд этди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Фонд бозорларидаги ўсиш тенденциясига эргаша олмаган Bitcoin бошқа хатарли активлардан фарқли равишда кунлик 2 фоизга яқин йўқотишга учради. Бу ҳолат криптовалюта бозорида узоқ муддатли (лонг) позицияларнинг оммавий ёпилишига сабаб бўлди. КоинГласс маълумотларига кўра, сўнгги 24 соат ичида Bitcoin ва алткоинлар бўйича жами ликвидациялар ҳажми 800 миллион долларга яқинлашди.
Таниқли трейдер Арди Х ижтимоий тармоғидаги постида нархларнинг бундай ҳаракатига муносабат билдириб, босим кучайиб бораётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, 72 500 долларлик даражанинг бой берилиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлди. "Агар қўллаб-қувватлаш даражалари турли вақт интервалларида бузилса, бозор кейинги йирик ликвидлик нуқтаси — 68 700 доллар томон ҳаракатланади", — дея қўшимча қилди эксперт.
Душанба куни Материал Индикаторс таҳлилий ресурси ўзининг хусусий савдо воситалари орқали хавотирли сигналларни қайд этган эди. Ҳозирда таҳлилчилар ушбу пасайиш консолидация босқичига айланадими ёки нархнинг янада пастга шўнғишига сабаб бўладими-йўқлигини аниқлаш учун асосий даражаларни кузатишда давом этмоқдалар.
…