Bitcoin нархи 70 000 доллардан пастга тушди: бозорда 800 миллион долларлик ликвидация

·34·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 70 000 доллардан пастга тушди: бозорда 800 миллион долларлик ликвидация

Сешанба куни Bitcoin (БТК) нархи сўнгги икки ой ичида илк бор 70 000 доллар даражасидан пастга тушди, чунки бозорда сотувчилар назоратни ўз қўлига олди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, Битстамп биржасида БТК нархи 69 631 долларгача пасайиб, янги маҳаллий минимумларни қайд этди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Фонд бозорларидаги ўсиш тенденциясига эргаша олмаган Bitcoin бошқа хатарли активлардан фарқли равишда кунлик 2 фоизга яқин йўқотишга учради. Бу ҳолат криптовалюта бозорида узоқ муддатли (лонг) позицияларнинг оммавий ёпилишига сабаб бўлди. КоинГласс маълумотларига кўра, сўнгги 24 соат ичида Bitcoin ва алткоинлар бўйича жами ликвидациялар ҳажми 800 миллион долларга яқинлашди.

Таниқли трейдер Арди Х ижтимоий тармоғидаги постида нархларнинг бундай ҳаракатига муносабат билдириб, босим кучайиб бораётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, 72 500 долларлик даражанинг бой берилиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлди. "Агар қўллаб-қувватлаш даражалари турли вақт интервалларида бузилса, бозор кейинги йирик ликвидлик нуқтаси — 68 700 доллар томон ҳаракатланади", — дея қўшимча қилди эксперт.

Душанба куни Материал Индикаторс таҳлилий ресурси ўзининг хусусий савдо воситалари орқали хавотирли сигналларни қайд этган эди. Ҳозирда таҳлилчилар ушбу пасайиш консолидация босқичига айланадими ёки нархнинг янада пастга шўнғишига сабаб бўладими-йўқлигини аниқлаш учун асосий даражаларни кузатишда давом этмоқдалар.

BitcoinКриптовалютаБлокчейнИнвестицияБиржа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди