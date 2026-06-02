Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинлик фонида 71 000 доллардан пастга тушди
Душанба куни Bitcoin (БТК) нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик битими бўйича умидлар сўниши фонида сўнгги етти ҳафталик энг паст даражага тушди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, БТК/УСД жуфтлиги апрель ойи ўрталаридан бери илк бор 71 000 доллар атрофидаги кўрсаткични қайд этди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
АҚШ ва Эрон ўртасидаги урушни тўхтатишга қаратилган 60 кунлик ўт очишни тўхтатиш келишуви амалга ошмаслиги маълум бўлгач, бозорларда пасайиш кузатилди. Те Кобеисси Леттер таҳлилий ресурси Х ижтимоий тармоғида воқеалар ривожининг кескин ўзгарганига эътибор қаратди.
Таҳлилчилар АҚШ Президенти Доналд Трумп томонидан ўтган дам олиш кунлари берилган баёнотларга ишора қилмоқдалар. Доналд Трумп бундан тўққиз кун аввал Эрон билан келишув "тез орада" амалга ошишини айтган эди, бироқ сўнгги риторика бунинг аксини кўрсатмоқда.
Ушбу геосиёсий вазият фонида ВТИ нефт нархи 95 долларга яқинлашди ва бу инфляция босимини яна кун тартибига чиқарди. Акциялар бозори эса ҳозирча катта йўқотишлардан қочишга муваффақ бўлди ва С&П 500 индекси Эрон атрофидаги турбулентликни ўз нархига сингдиришда давом этмоқда.
Bitcoin феврал ойидан бери крипто бозорини қўллаб-қувватлаб келаётган АҚШ ишлаб чиқариш маълумотларининг ижобий чиқишидан ҳам фойдалана олмади. Одатда бундай иқтисодий ўсиш кўрсаткичлари БТК нархига ижобий таъсир кўрсатар эди, бироқ бу сафар геосиёсий хавфлар устунлик қилди.
…