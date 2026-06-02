Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинлик фонида 71 000 доллардан пастга тушди

·42·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинлик фонида 71 000 доллардан пастга тушди

Душанба куни Bitcoin (БТК) нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик битими бўйича умидлар сўниши фонида сўнгги етти ҳафталик энг паст даражага тушди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, БТК/УСД жуфтлиги апрель ойи ўрталаридан бери илк бор 71 000 доллар атрофидаги кўрсаткични қайд этди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

АҚШ ва Эрон ўртасидаги урушни тўхтатишга қаратилган 60 кунлик ўт очишни тўхтатиш келишуви амалга ошмаслиги маълум бўлгач, бозорларда пасайиш кузатилди. Те Кобеисси Леттер таҳлилий ресурси Х ижтимоий тармоғида воқеалар ривожининг кескин ўзгарганига эътибор қаратди.

Таҳлилчилар АҚШ Президенти Доналд Трумп томонидан ўтган дам олиш кунлари берилган баёнотларга ишора қилмоқдалар. Доналд Трумп бундан тўққиз кун аввал Эрон билан келишув "тез орада" амалга ошишини айтган эди, бироқ сўнгги риторика бунинг аксини кўрсатмоқда.

Ушбу геосиёсий вазият фонида ВТИ нефт нархи 95 долларга яқинлашди ва бу инфляция босимини яна кун тартибига чиқарди. Акциялар бозори эса ҳозирча катта йўқотишлардан қочишга муваффақ бўлди ва С&П 500 индекси Эрон атрофидаги турбулентликни ўз нархига сингдиришда давом этмоқда.

Bitcoin феврал ойидан бери крипто бозорини қўллаб-қувватлаб келаётган АҚШ ишлаб чиқариш маълумотларининг ижобий чиқишидан ҳам фойдалана олмади. Одатда бундай иқтисодий ўсиш кўрсаткичлари БТК нархига ижобий таъсир кўрсатар эди, бироқ бу сафар геосиёсий хавфлар устунлик қилди.

BitcoinКриптоИқтисодиётДоналд ТрумпБиржа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:584 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:393 июн олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилиндиБугун, 05:33Битвисе: Криптовалюталар AI акциялари фонида тескари инвестицияга айландиБугун, 05:16АҚШ қонунчилари пенсия жамғармаларига крипто киритилишига қарши чиқмоқдаБугун, 23:59SEК рақамли активларни 2030-йилгача стратегик устувор йўналиш деб эълон қилдиБугун, 23:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди