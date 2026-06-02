Капитал Б компанияси Bitcoin сотиб олиш учун 122 миллиард доллар жалб қилмоқда

·43·Иқтисодиёт
Капитал Б компанияси Bitcoin сотиб олиш учун 122 миллиард доллар жалб қилмоқда

Франция биржасида рўйхатга олинган Капитал Б компанияси Bitcoin захираларини сезиларли даражада кенгайтириш мақсадида акциядорлардан янги капитал жалб қилиш воситаларини тасдиқлашни сўрамоқда. Компания янги акциялар ва кредит воситаларини чиқариш орқали криптовалюта харидларини жадаллаштиришни режалаштирган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Капитал Б директорлар кенгаши аъзоси Александре Лаизетнинг Х ижтимоий тармоғидаги хабарига кўра, компания 5 миллиард евро (тахминан 5,8 миллиард доллар) миқдорида капитални ошириш ва 116 миллиард долларлик кредит воситаларини жорий этиш бўйича таклиф киритган. Акциядорлар ушбу масала бўйича 17-июнга қадар онлайн овоз беришлари мумкин.

Ушбу ташаббус бозордаги босим туфайли бошқа кичик компаниялар ўз активларини сотаётган ёки хеджлаш стратегиясига ўтаётган бир пайтда амалга оширилмоқда. Капитал Б яқинда 192 БТКни 15,2 миллион долларга сотиб олган эди, душанба кунги қўшимча хариддан сўнг компаниянинг умумий баланси 3 139 БТКга етди.

Ҳозирги вақтда Капитал Б компанияси Bitcoin захиралари бўйича дунёда 25-ўринни, Европада эса Германиянинг Bitcoin Груп SE компаниясидан кейин иккинчи ўринни эгаллаб турибди. Мазкур эълондан сўнг компания акциялари нархи 7 фоизга пасайиб, 0,56 долларни ташкил этди.

BitcoinКапитал БКриптовалютаИнвестицияБиржа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди