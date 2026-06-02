Капитал Б компанияси Bitcoin сотиб олиш учун 122 миллиард доллар жалб қилмоқда
Франция биржасида рўйхатга олинган Капитал Б компанияси Bitcoin захираларини сезиларли даражада кенгайтириш мақсадида акциядорлардан янги капитал жалб қилиш воситаларини тасдиқлашни сўрамоқда. Компания янги акциялар ва кредит воситаларини чиқариш орқали криптовалюта харидларини жадаллаштиришни режалаштирган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Капитал Б директорлар кенгаши аъзоси Александре Лаизетнинг Х ижтимоий тармоғидаги хабарига кўра, компания 5 миллиард евро (тахминан 5,8 миллиард доллар) миқдорида капитални ошириш ва 116 миллиард долларлик кредит воситаларини жорий этиш бўйича таклиф киритган. Акциядорлар ушбу масала бўйича 17-июнга қадар онлайн овоз беришлари мумкин.
Ушбу ташаббус бозордаги босим туфайли бошқа кичик компаниялар ўз активларини сотаётган ёки хеджлаш стратегиясига ўтаётган бир пайтда амалга оширилмоқда. Капитал Б яқинда 192 БТКни 15,2 миллион долларга сотиб олган эди, душанба кунги қўшимча хариддан сўнг компаниянинг умумий баланси 3 139 БТКга етди.
Ҳозирги вақтда Капитал Б компанияси Bitcoin захиралари бўйича дунёда 25-ўринни, Европада эса Германиянинг Bitcoin Груп SE компаниясидан кейин иккинчи ўринни эгаллаб турибди. Мазкур эълондан сўнг компания акциялари нархи 7 фоизга пасайиб, 0,56 долларни ташкил этди.
…