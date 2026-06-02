Bitcoin нархи бир кунда 6 фоизга тушиб кетди: Янги мақсад 50 000 доллар
Уолл-стритда чоршанба кунги савдолар очилиши билан Bitcoin (БТК) нархи 6 фоиздан кўпроқ қиймат йўқотди. Ликвидациялар оқими тезлашиши натижасида ТрадингВиев маълумотлари БТК/УСД жуфтлиги Битстамп биржасида 66,948 долларгача тушганини кўрсатди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу кўрсаткич апрель ойидан бери энг паст даража бўлиб, сўнгги ойлардаги ўсиш суръатларини йўққа чиқарди. Охирги 24 соат ичида крипто бозоридаги умумий ликвидациялар ҳажми 1,25 миллиард долларга етди. Bitcoin бошқа хатарли активлардан фарқли равишда пасайишда давом этмоқда, ваҳоланки С&П 500 индекси навбатдаги рекорд даражани қайд этди.
Таҳлилчи Рект Капитал ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида инвесторлар макроиқтисодий хатарлардан қочиб, Bitcoin активларидан воз кечаётганини ва Стаблекоинъларга ўтаётганини таъкидлади. Унинг башоратига кўра, нарх кейинги босқичда 50 ойлик экспоненциал ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткич (ЭМА) — 66,250 долларни нишонга олади.
Экспертнинг қўшимча қилишича, ушбу нуқтада вақтинчалик реакция бўлиши мумкин, аммо вақт ўтиши билан Bitcoin ушбу ЭМА даражасидан ҳам пастга тушиб, айиқлар бозоридаги пасайишда давом этиши эҳтимоли юқори. Кальцҳи прогноз хизмати эса нархнинг 50,000 долларгача тушишини кутмоқда.
Бозор шарҳловчиси Эхитпумпнинг фикрича, очиқ қизиқишнинг (опен интерест) рекорд даражага етиши спот бозоридаги улкан сотувлар оқимига сабаб бўлган. Ҳозирда крипто бозори кучли босим остида қолмоқда.
…