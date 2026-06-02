Bitcoin нархи бир кунда 6 фоизга тушиб кетди: Янги мақсад 50 000 доллар

·45·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи бир кунда 6 фоизга тушиб кетди: Янги мақсад 50 000 доллар

Уолл-стритда чоршанба кунги савдолар очилиши билан Bitcoin (БТК) нархи 6 фоиздан кўпроқ қиймат йўқотди. Ликвидациялар оқими тезлашиши натижасида ТрадингВиев маълумотлари БТК/УСД жуфтлиги Битстамп биржасида 66,948 долларгача тушганини кўрсатди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу кўрсаткич апрель ойидан бери энг паст даража бўлиб, сўнгги ойлардаги ўсиш суръатларини йўққа чиқарди. Охирги 24 соат ичида крипто бозоридаги умумий ликвидациялар ҳажми 1,25 миллиард долларга етди. Bitcoin бошқа хатарли активлардан фарқли равишда пасайишда давом этмоқда, ваҳоланки С&П 500 индекси навбатдаги рекорд даражани қайд этди.

Таҳлилчи Рект Капитал ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида инвесторлар макроиқтисодий хатарлардан қочиб, Bitcoin активларидан воз кечаётганини ва Стаблекоинъларга ўтаётганини таъкидлади. Унинг башоратига кўра, нарх кейинги босқичда 50 ойлик экспоненциал ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткич (ЭМА) — 66,250 долларни нишонга олади.

Экспертнинг қўшимча қилишича, ушбу нуқтада вақтинчалик реакция бўлиши мумкин, аммо вақт ўтиши билан Bitcoin ушбу ЭМА даражасидан ҳам пастга тушиб, айиқлар бозоридаги пасайишда давом этиши эҳтимоли юқори. Кальцҳи прогноз хизмати эса нархнинг 50,000 долларгача тушишини кутмоқда.

Бозор шарҳловчиси Эхитпумпнинг фикрича, очиқ қизиқишнинг (опен интерест) рекорд даражага етиши спот бозоридаги улкан сотувлар оқимига сабаб бўлган. Ҳозирда крипто бозори кучли босим остида қолмоқда.

BitcoinКриптоБиржаИнвестицияС&П 500
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди