АҚШ Эроннинг йирик крипто биржаларига қарши санкциялар жорий этди
АҚШ Ғазначилик департаменти Эрон ҳукуматига қарши давом этаётган кампания доирасида мамлакатнинг бир қатор йирик крипто биржаларини, жумладан, энг йирик платформа ҳисобланган Нобитехни қора рўйхатга киритди. Ғазначиликнинг Хорижий активларни назорат қилиш бошқармаси (ОФАК) Нобитех, Валлех, Битпин ва Ramзинех платформалари ҳамда уларнинг раҳбарлари махсус рўйхатга (СДН) қўшилганини эълон қилди. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Ушбу қарорга кўра, АҚШнинг ҳар қандай ташкилоти ёки УСД молия тизимидан фойдаланувчи шахсларга мазкур платформалар билан молиявий хизматлар кўрсатиш тақиқланади. Ғазначилик котиби Скотт Бессент департамент Эрон билан боғлиқ уруш бошланганидан бери биржа ва ҳамёнлардан қарийб 1 миллиард доллар миқдоридаги крипто активларни мусодара қилганини маълум қилди.
Бессентнинг таъкидлашича, Эрон иқтисодиёти инқирозга юз тутаётган бир пайтда, режим рақамли технологиялардан санкцияларни четлаб ўтиш ва маблағларни мамлакатдан олиб чиқиш каби коррупцион мақсадларда фойдаланмоқда. Унинг сўзларига кўра, Эрондаги ҳозирги иқтисодий тартибсизлик президент Трумп томонидан олиб борилаётган "максимал босим" кампанияси муваффақиятли эканидан далолат беради.
Расмий хабарда Нобитех биржасининг террорчилик фаолияти, санкцияларни четлаб ўтиш уринишлари ва Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИРГК) билан боғлиқ транзакцияларда иштирок этгани айтилади. Шунингдек, биржа жорий йил бошида АҚШ бомбардимонлари бошланганидан сўнг активларни мамлакатдан олиб чиқишга ёрдам берганликда айбланмоқда.
Бундан ташқари, Ғазначилик департаменти Ҳормуз бўғозидан ўтиш учун Эрон томонидан талаб қилинадиган "бож" тўловлари, жумладан, фиат валюта, рақамли активлар ёки хайрия кўринишидаги тўловлар билан боғлиқ санкция хатарларидан огоҳлантирди. Бу чоралар АҚШнинг Эронга нисбатан кенг кўламли иқтисодий чекловлар сиёсатининг бир қисмидир.
…