АҚШ Эроннинг йирик крипто биржаларига қарши санкциялар жорий этди

·29·Иқтисодиёт
АҚШ Эроннинг йирик крипто биржаларига қарши санкциялар жорий этди

АҚШ Ғазначилик департаменти Эрон ҳукуматига қарши давом этаётган кампания доирасида мамлакатнинг бир қатор йирик крипто биржаларини, жумладан, энг йирик платформа ҳисобланган Нобитехни қора рўйхатга киритди. Ғазначиликнинг Хорижий активларни назорат қилиш бошқармаси (ОФАК) Нобитех, Валлех, Битпин ва Ramзинех платформалари ҳамда уларнинг раҳбарлари махсус рўйхатга (СДН) қўшилганини эълон қилди. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Ушбу қарорга кўра, АҚШнинг ҳар қандай ташкилоти ёки УСД молия тизимидан фойдаланувчи шахсларга мазкур платформалар билан молиявий хизматлар кўрсатиш тақиқланади. Ғазначилик котиби Скотт Бессент департамент Эрон билан боғлиқ уруш бошланганидан бери биржа ва ҳамёнлардан қарийб 1 миллиард доллар миқдоридаги крипто активларни мусодара қилганини маълум қилди.

Бессентнинг таъкидлашича, Эрон иқтисодиёти инқирозга юз тутаётган бир пайтда, режим рақамли технологиялардан санкцияларни четлаб ўтиш ва маблағларни мамлакатдан олиб чиқиш каби коррупцион мақсадларда фойдаланмоқда. Унинг сўзларига кўра, Эрондаги ҳозирги иқтисодий тартибсизлик президент Трумп томонидан олиб борилаётган "максимал босим" кампанияси муваффақиятли эканидан далолат беради.

Расмий хабарда Нобитех биржасининг террорчилик фаолияти, санкцияларни четлаб ўтиш уринишлари ва Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИРГК) билан боғлиқ транзакцияларда иштирок этгани айтилади. Шунингдек, биржа жорий йил бошида АҚШ бомбардимонлари бошланганидан сўнг активларни мамлакатдан олиб чиқишга ёрдам берганликда айбланмоқда.

Бундан ташқари, Ғазначилик департаменти Ҳормуз бўғозидан ўтиш учун Эрон томонидан талаб қилинадиган "бож" тўловлари, жумладан, фиат валюта, рақамли активлар ёки хайрия кўринишидаги тўловлар билан боғлиқ санкция хатарларидан огоҳлантирди. Бу чоралар АҚШнинг Эронга нисбатан кенг кўламли иқтисодий чекловлар сиёсатининг бир қисмидир.

АҚШЭронКриптоСанкцияНобитех
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди