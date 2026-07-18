Apple яна дунёнинг энг қиммат компаниясига айланди

·29·Техно
Apple яна дунёнинг энг қиммат компаниясига айланди

Apple бозор қиймати бўйича Nvidia'ни ортда қолдириб, яна дунёдаги энг қиммат компания мақомини қайтариб олди. Бу ҳақда Bloomberg хабар берди.

Маълум қилинишича, 17 июль куни Nvidia акциялари 3,7 фоизга арзонлашиб, компаниянинг бозор қиймати 4,8 триллион долларга тушди. Шу билан бирга, Apple акциялари 0,4 фоизга ўсиб, унинг капитализацияси 4,9 триллион долларга етди.

Эслатиб ўтамиз, Nvidia 2025 йил май ойидан буён энг қиммат компания сифатида етакчилик қилиб келаётган эди.

Таҳлилчиларнинг фикрича, инвесторлар энди фақат сунъий интеллект соҳасидаги тез ўсишга эмас, балки барқарор даромадга эга компанияларга ҳам катта эътибор қарата бошлаган. Мутахассислар Apple'нинг кенг хизматлари, кучли экотизими ва содиқ фойдаланувчилар базаси компаниянинг узоқ муддатли ўсишига ишончни янада мустаҳкамлаётганини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Босгаме етти мини-ПК ёрдамида DeepSeek-V3.1 моделини ишга тушириш усулини намойиш этдиБосгаме етти мини-ПК ёрдамида DeepSeek-V3.1 моделини ишга тушириш усулини намойиш этдиБугун, 17:53Elon Musk 2 триллион параметрли янги сунъий интеллект моделини эълон қилдиElon Musk 2 триллион параметрли янги сунъий интеллект моделини эълон қилдиБугун, 17:25Хитойнинг CXMT компанияси хотира бозорида Samsung ва Микрон ўрнини эгалламоқдаХитойнинг CXMT компанияси хотира бозорида Samsung ва Микрон ўрнини эгалламоқдаБугун, 16:28Ҳиндистон коинот саноатида янги давр: Илк хусусий Викрам-1 ракетаси орбитага чиқдиҲиндистон коинот саноатида янги давр: Илк хусусий Викрам-1 ракетаси орбитага чиқдиБугун, 15:20Роботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиРоботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиБугун, 14:52NASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилдиNASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилдиБугун, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди