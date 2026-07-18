Apple яна дунёнинг энг қиммат компаниясига айланди
Apple бозор қиймати бўйича Nvidia'ни ортда қолдириб, яна дунёдаги энг қиммат компания мақомини қайтариб олди. Бу ҳақда Bloomberg хабар берди.
Маълум қилинишича, 17 июль куни Nvidia акциялари 3,7 фоизга арзонлашиб, компаниянинг бозор қиймати 4,8 триллион долларга тушди. Шу билан бирга, Apple акциялари 0,4 фоизга ўсиб, унинг капитализацияси 4,9 триллион долларга етди.
Эслатиб ўтамиз, Nvidia 2025 йил май ойидан буён энг қиммат компания сифатида етакчилик қилиб келаётган эди.
Таҳлилчиларнинг фикрича, инвесторлар энди фақат сунъий интеллект соҳасидаги тез ўсишга эмас, балки барқарор даромадга эга компанияларга ҳам катта эътибор қарата бошлаган. Мутахассислар Apple'нинг кенг хизматлари, кучли экотизими ва содиқ фойдаланувчилар базаси компаниянинг узоқ муддатли ўсишига ишончни янада мустаҳкамлаётганини таъкидламоқда.
…