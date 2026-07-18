BMW компанияси орзудаги автомобилни танлаш учун ChatGPT плагинини ишга туширди

·63·Авто
BMW компанияси орзудаги автомобилни танлаш учун ChatGPT плагинини ишга туширди

Германиянинг BMW автоконцерни сунъий интеллект технологияларини мижозларга хизмат кўрсатиш жараёнига интеграция қилиш бўйича муҳим қадам ташлади. Компания ChatGPT нейротармоғи учун махсус плагинни тақдим этди, бу восита фойдаланувчиларга оддий мулоқот орқали ўз эҳтиёжларига мос келадиган мукаммал автомобилни танлаш ва конфигурация қилиш имконини беради. Ушбу янгилик автомобил саноатида мижозлар билан ишлашнинг янги даврини бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

BMW вакилларининг таъкидлашича, янги плагин генератив сунъий интеллектнинг тил имкониятларини компаниянинг маҳсулотлар ва мавжуд модификациялар ҳақидаги бой маълумотлар базаси билан бирлаштиради. Бу шунчаки маслаҳат берувчи бот эмас, балки реал вақт режимида мавжуд бўлган ва ишлаб чиқариш имкониятларига мос келадиган конфигурацияларни таҳлил қилувчи ақлли ёрдамчидир. ixbt.com маълумотига кўра, тизим ChatGPT томонидан яратилган таклифларнинг сотувда мавжудлигини ҳам кафолатлайди.

Фойдаланувчилар энди мураккаб конфигураторлар билан ишлаш ўрнига, сунъий интеллектга оддий сўровлар юборишлари мумкин. Масалан, "Менга қизил рангли BMW 3 Series ва 19 дюймли дисклар танлашда ёрдам бер" каби мурожаат орқали керакли натижага эришиш мумкин. Бунда фойдаланувчидан BMW моделлар қатори ҳақида чуқур билимга эга бўлиш талаб этилмайди, тизимнинг ўзи энг мақбул вариантларни саралаб беради.

Техник имкониятлар ва таққослаш

Тажрибали ҳайдовчилар ва автомобил ишқибозлари учун плагин янада кенгроқ имкониятларни тақдим этади. Фойдаланувчилар автомобилнинг габаритлари, клиренс (йўл сатидан баландлик) ва куч агрегати тури каби ўзига хос талабларни кўрсатган ҳолда тавсиялар олишлари мумкин. Бу жараён автомобил танлашни анъанавий каталогларни кўздан кечиришдан кўра анча тезроқ ва қулайроқ қилади.

Бундан ташқари, ChatGPT плагини турли моделларнинг эксплуатация харажатларини солиштириш имкониятига эга. Тизим автомобилнинг бошқарувчанлиги, тўлиқ узатмали (AWD) тизимининг мавжудлиги ва ёқилғи тежамкорлиги каби омилларни ҳисобга олган ҳолда таҳлилий маълумотларни тақдим этади. Бу харидорга нафақат ташқи кўриниш, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам энг тўғри қарорни қабул қилишга ёрдам беради.

Ўзбекистон бозорида ҳам BMW брендига бўлган қизиқиш юқорилигини ҳисобга олсак, бундай рақамли ёрдамчилар маҳаллий харидорлар учун ҳам қўл келиши мумкин. Ҳозирда кўплаб фойдаланувчилар автомобилнинг техник хусусиятларини ўрганиш учун узоқ вақт сарфлашига тўғри келмоқда, сунъий интеллект эса бу жараённи бир неча сониягача қисқартиради. Келажакда ушбу технология дилерлик марказларидаги маслаҳатчилар ишини сезиларли даражада енгиллаштириши кутилмоқда.

BMWChatGPTСунъий ИнтеллектАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hyundai заводларида тарихий норозилик: Ишчилар гуманоид роботларга қарши бош кўтардиHyundai заводларида тарихий норозилик: Ишчилар гуманоид роботларга қарши бош кўтардиБугун, 15:50УзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиУзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиБугун, 14:46Toyota автомобилларда сенсорли экранлардан воз кечиб, тугмаларга қайтиши мумкинToyota автомобилларда сенсорли экранлардан воз кечиб, тугмаларга қайтиши мумкинБугун, 10:21Kia электромобили ва тезюрар поезд: Париждан Берлингача ким биринчи етиб боради?Kia электромобили ва тезюрар поезд: Париждан Берлингача ким биринчи етиб боради?Бугун, 08:26Fiat 500e нархи кескин арзонлашди: Италия электромобили гибрид моделдан ҳам арзонроқFiat 500e нархи кескин арзонлашди: Италия электромобили гибрид моделдан ҳам арзонроқКеча, 19:20Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқдаNiva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқдаКеча, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб