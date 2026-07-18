BMW компанияси орзудаги автомобилни танлаш учун ChatGPT плагинини ишга туширди
Германиянинг BMW автоконцерни сунъий интеллект технологияларини мижозларга хизмат кўрсатиш жараёнига интеграция қилиш бўйича муҳим қадам ташлади. Компания ChatGPT нейротармоғи учун махсус плагинни тақдим этди, бу восита фойдаланувчиларга оддий мулоқот орқали ўз эҳтиёжларига мос келадиган мукаммал автомобилни танлаш ва конфигурация қилиш имконини беради. Ушбу янгилик автомобил саноатида мижозлар билан ишлашнинг янги даврини бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
BMW вакилларининг таъкидлашича, янги плагин генератив сунъий интеллектнинг тил имкониятларини компаниянинг маҳсулотлар ва мавжуд модификациялар ҳақидаги бой маълумотлар базаси билан бирлаштиради. Бу шунчаки маслаҳат берувчи бот эмас, балки реал вақт режимида мавжуд бўлган ва ишлаб чиқариш имкониятларига мос келадиган конфигурацияларни таҳлил қилувчи ақлли ёрдамчидир. ixbt.com маълумотига кўра, тизим ChatGPT томонидан яратилган таклифларнинг сотувда мавжудлигини ҳам кафолатлайди.
Фойдаланувчилар энди мураккаб конфигураторлар билан ишлаш ўрнига, сунъий интеллектга оддий сўровлар юборишлари мумкин. Масалан, "Менга қизил рангли BMW 3 Series ва 19 дюймли дисклар танлашда ёрдам бер" каби мурожаат орқали керакли натижага эришиш мумкин. Бунда фойдаланувчидан BMW моделлар қатори ҳақида чуқур билимга эга бўлиш талаб этилмайди, тизимнинг ўзи энг мақбул вариантларни саралаб беради.
Техник имкониятлар ва таққослашТажрибали ҳайдовчилар ва автомобил ишқибозлари учун плагин янада кенгроқ имкониятларни тақдим этади. Фойдаланувчилар автомобилнинг габаритлари, клиренс (йўл сатидан баландлик) ва куч агрегати тури каби ўзига хос талабларни кўрсатган ҳолда тавсиялар олишлари мумкин. Бу жараён автомобил танлашни анъанавий каталогларни кўздан кечиришдан кўра анча тезроқ ва қулайроқ қилади.
Бундан ташқари, ChatGPT плагини турли моделларнинг эксплуатация харажатларини солиштириш имкониятига эга. Тизим автомобилнинг бошқарувчанлиги, тўлиқ узатмали (AWD) тизимининг мавжудлиги ва ёқилғи тежамкорлиги каби омилларни ҳисобга олган ҳолда таҳлилий маълумотларни тақдим этади. Бу харидорга нафақат ташқи кўриниш, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам энг тўғри қарорни қабул қилишга ёрдам беради.
Ўзбекистон бозорида ҳам BMW брендига бўлган қизиқиш юқорилигини ҳисобга олсак, бундай рақамли ёрдамчилар маҳаллий харидорлар учун ҳам қўл келиши мумкин. Ҳозирда кўплаб фойдаланувчилар автомобилнинг техник хусусиятларини ўрганиш учун узоқ вақт сарфлашига тўғри келмоқда, сунъий интеллект эса бу жараённи бир неча сониягача қисқартиради. Келажакда ушбу технология дилерлик марказларидаги маслаҳатчилар ишини сезиларли даражада енгиллаштириши кутилмоқда.
…