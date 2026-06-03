Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қилади
Европа банк бошқармаси (ЭБА) ва Нью-Йорк штати молиявий хизматлар департаменти (НЙДФС) трансчегаравий стаблекоин фаолиятини тартибга солиш бўйича ўзаро англашув меморандумини имзолади. Мазкур келишув Маркетс ин Crypto-Ассетс (МиКА) регламенти доирасида амалга оширилиб, Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи ўртасида ахборот алмашиш ҳамда назорат тадбирларини мувофиқлаштириш тартибларини белгилаб беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
НЙДФС вакилларининг таъкидлашича, ушбу ҳамкорлик стаблекоин операциялари билан шуғулланувчи субъектлар устидан назоратни кучайтиради, бозор тенденциялари ва хатарларини аниқлашга ёрдам беради. АҚШ ва Европадаги йирик банклар ҳамда молия институтлари стаблекоинлардан тўлов воситаси сифатида фойдаланишни синовдан ўтказмоқда, бунга ҳар икки минтақада рақамли активларни тартибга солувчи қонунларнинг қабул қилиниши туртки бўлди.
ДефиLlama маълумотларига кўра, глобал стаблекоин бозори ҳажми чоршанба ҳолатига кўра 319 миллиард доллардан ошган. Икки назорат органи муомаладаги стаблекоинлар ҳажми, эгалари сони, ташқи ва ички аудит натижалари ҳамда маҳсулотларнинг ҳуқуқий мақоми ҳақидаги маълумотларни ўзаро алмашади. Шунингдек, меморандум инқирозли вазиятларда биргаликда ҳаракат қилиш механизмини ҳам кўзда тутади.
Ҳозирги вақтда бозорда УСДга боғланган активлар устунлик қилмоқда, хусусан, Tether (USDT) ва Circle (USDC) бозор капиталлашуви бўйича етакчилик қилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, янги қоидалар ва макроиқтисодий муҳит туфайли стаблекоин бозори тезкор кенгайиш босқичидан консолидация даврига ўтмоқда.
…