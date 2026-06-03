Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қилади

·0·Иқтисодиёт
Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қилади

Европа банк бошқармаси (ЭБА) ва Нью-Йорк штати молиявий хизматлар департаменти (НЙДФС) трансчегаравий стаблекоин фаолиятини тартибга солиш бўйича ўзаро англашув меморандумини имзолади. Мазкур келишув Маркетс ин Crypto-Ассетс (МиКА) регламенти доирасида амалга оширилиб, Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи ўртасида ахборот алмашиш ҳамда назорат тадбирларини мувофиқлаштириш тартибларини белгилаб беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

НЙДФС вакилларининг таъкидлашича, ушбу ҳамкорлик стаблекоин операциялари билан шуғулланувчи субъектлар устидан назоратни кучайтиради, бозор тенденциялари ва хатарларини аниқлашга ёрдам беради. АҚШ ва Европадаги йирик банклар ҳамда молия институтлари стаблекоинлардан тўлов воситаси сифатида фойдаланишни синовдан ўтказмоқда, бунга ҳар икки минтақада рақамли активларни тартибга солувчи қонунларнинг қабул қилиниши туртки бўлди.

ДефиLlama маълумотларига кўра, глобал стаблекоин бозори ҳажми чоршанба ҳолатига кўра 319 миллиард доллардан ошган. Икки назорат органи муомаладаги стаблекоинлар ҳажми, эгалари сони, ташқи ва ички аудит натижалари ҳамда маҳсулотларнинг ҳуқуқий мақоми ҳақидаги маълумотларни ўзаро алмашади. Шунингдек, меморандум инқирозли вазиятларда биргаликда ҳаракат қилиш механизмини ҳам кўзда тутади.

Ҳозирги вақтда бозорда УСДга боғланган активлар устунлик қилмоқда, хусусан, Tether (USDT) ва Circle (USDC) бозор капиталлашуви бўйича етакчилик қилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, янги қоидалар ва макроиқтисодий муҳит туфайли стаблекоин бозори тезкор кенгайиш босқичидан консолидация даврига ўтмоқда.

СтаблекоинКриптоЭБАНЙДФСМиКА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:584 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:393 июн олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилиндиБугун, 05:33Битвисе: Криптовалюталар AI акциялари фонида тескари инвестицияга айландиБугун, 05:16АҚШ қонунчилари пенсия жамғармаларига крипто киритилишига қарши чиқмоқдаБугун, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди