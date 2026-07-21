«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?

·2·Жамият
«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?

Ижтимоий тармоқларда «Real Sanjik» номи билан танилган блогер Санжар Каримовнинг гўёки қамоқхонада соч экиш амалиётини ўтказгани ҳақидаги хабарлар кенг муҳокамага сабаб бўлди. Мазкур гап-сўзларга блогернинг адвокатлари расмий муносабат билдирди.

Маълум бўлишича, аввалги суд мажлисларида Санжар Каримов қамоқхона ички тартиб-қоидаларига мувофиқ сочи калта қилиб олинган ҳолда, асосан бош кийимда иштирок этган. Бироқ 29 июнь куни Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар судида бошланган апелляция суди муҳокамаларида у бош кийимсиз қатнашгани кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Суд жараёнидан тарқалган тасвирларда блогернинг пешона қисмидаги сочлари бошқача кўрингани ижтимоий тармоқларда турли тахминлар пайдо бўлишига сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар буни қамоқхонада соч экиш амалиёти ўтказилгани билан боғлади.

Бироқ Санжар Каримовнинг ҳимоячиси Мансур Абдураимов бу тахминларни рад этди. Унинг айтишича, блогер соч экиш муолажасини қамоққа тушишидан анча олдин, тахминан бир йил аввал хорижда амалга оширган.

Адвокатнинг таъкидлашича, қамоқхонада сочлар қисқа қилиб олингани учун аввалдан экилган сочлар яққолроқ кўриниб қолган. Шу боис ижтимоий тармоқларда нотўғри хулосалар тарқалган.

«Санжар қамоқхонада соч эктирмаган ва бунинг имкони ҳам йўқ. Унинг асосий мақсади ташқи кўриниш эмас, балки иши бўйича адолат қарор топиб, озодликка чиқишдир», — деди адвокат.

Бу маълумотни блогернинг яна бир ҳимоячиси Ойбек Ашуров ҳам тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, Санжар Каримов жазони ижро этиш муассасасида барча маҳкумлар каби белгиланган ички тартиб-қоидаларга амал қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда курьер BYD машинасини туртиб олгани учун калтак едиТошкентда курьер BYD машинасини туртиб олгани учун калтак едиБугун, 20:55Сурхондарёлик аёл эркакни қўрқитиб пул ундирмоқчи бўлдиСурхондарёлик аёл эркакни қўрқитиб пул ундирмоқчи бўлдиБугун, 14:29Йўл ўртасида тўппонча билан таҳдид қилган ҳайдовчи қамалдиЙўл ўртасида тўппонча билан таҳдид қилган ҳайдовчи қамалдиБугун, 14:23Хоразм вилоятида яшовчи 98 ёшли онахонга ID-карта хонадонида расмийлаштирилдиХоразм вилоятида яшовчи 98 ёшли онахонга ID-карта хонадонида расмийлаштирилдиБугун, 12:02Намангандаги заправкада Nexia-2 газ баллони портлади (видео)Намангандаги заправкада Nexia-2 газ баллони портлади (видео)Бугун, 12:01Ўзбек сувоқчисининг куйлаган қўшиғи тармоқларда 50 миллионлаб томошабинни жалб қилди (видео)Ўзбек сувоқчисининг куйлаган қўшиғи тармоқларда 50 миллионлаб томошабинни жалб қилди (видео)Бугун, 02:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди