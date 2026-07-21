Telegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилди
Telegram асосчиси Павел Дуров мессенжер тарихидаги энг йирик янгиланишлардан бири ҳақида эълон қилди. Шу ёзнинг ўзида платформага ўрнатилган Грам криптовалюта ҳамёни ишга туширилади. Бу лойиҳа бир миллиарддан ортиқ фойдаланувчига рақамли активлар билан тўғридан-тўғри илованинг ўзида ишлаш имконини беради, бу эса глобал молия тизимида сезиларли бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дуровнинг сўзларига кўра, мазкур ҳамён "некастодиал" (нон-кустодиал) шаклда бўлади. Бу шуни англатадики, фойдаланувчилар ўзларининг шахсий калитларини мустақил равишда сақлайдилар ва рақамли активлари устидан тўлиқ назоратга эга бўладилар. Бундай ёндашув хавфсизлик ва марказлашмаган молия тамойилларига тўлиқ мос келади, чунки учинчи томон, ҳатто Telegram маъмурияти ҳам фойдаланувчи маблағларига кириш ҳуқуқига эга бўлмайди.
ixbt.com маълумотига кўра, янги тизимнинг асосий афзаллиги транзакцияларнинг тезкорлиги ва комиссия тўловларининг йўқлигидир. Павел Дуров ўзининг расмий каналида ушбу лойиҳани "тарихдаги энг йирик некастодиал ҳамённинг жорий этилиши" деб атади. Бу қадам Telegram'ни шунчаки хабарлар алмашиш воситасидан йирик молиявий экотизимга айлантириш йўлидаги стратегик ҳаракатдир.
Грам ва TON экотизимининг янги босқичиҚайд этиш жоизки, Грам — бу аввал Toncoin номи билан машҳур бўлган TON блокчейнининг маҳаллий (натив) криптовалютаси учун янги номдир. Ушбу ребрендинг ва интеграция Telegram'нинг ўз блокчейн технологияларини оммалаштиришга бўлган жиддий интилишини кўрсатади. Ҳозирча аниқ ишга тушириш санаси ва қўллаб-қувватланадиган бошқа валюталар рўйхати очиқланмаган бўлса-да, жараён шу ёзда якунланиши тасдиқланган.
Ҳозирги вақтда Telegram фойдаланувчилари Валлет хизматидан фойдаланиб келмоқдалар. Бироқ, ушбу сервис мессенжерга шартнома асосида интеграция қилинган учинчи томон лойиҳаси ҳисобланади ва бевосита Telegram компаниясига тегишли эмас. Янги Грам ҳамёни эса илованинг ажралмас қисми бўлиб, фойдаланувчи тажрибасини янада соддалаштиради.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик катта аҳамиятга эга. Мамлакатимизда Telegram энг оммабоп платформа эканлигини ҳисобга олсак, криптовалюталарни оддий хабар юбориш каби осонлик билан ўтказиш имконияти рақамли тўловлар маданиятини ўзгартириши мумкин. Бу айниқса, халқаро пул ўтказмалари ва кичик бизнес ҳисоб-китоблари учун янги эшикларни очади.
Шуни ҳам таъкидлаш керакки, амалдаги Валлет сервиси яқинда Буюк Британия санкцияларига тушган етти та криптовалюта биржаси билан транзакцияларни чеклаган эди. Telegram'нинг ўз ҳамёни бундай ташқи чекловлардан қанчалик мустақил бўлиши ва турли мамлакатларнинг қонунчилик талабларига қандай мослашиши ҳозирча мутахассислар томонидан қизғин муҳокама қилинмоқда.
…