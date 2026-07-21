Telegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилди

·0·Техно
Telegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилди

Telegram асосчиси Павел Дуров мессенжер тарихидаги энг йирик янгиланишлардан бири ҳақида эълон қилди. Шу ёзнинг ўзида платформага ўрнатилган Грам криптовалюта ҳамёни ишга туширилади. Бу лойиҳа бир миллиарддан ортиқ фойдаланувчига рақамли активлар билан тўғридан-тўғри илованинг ўзида ишлаш имконини беради, бу эса глобал молия тизимида сезиларли бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дуровнинг сўзларига кўра, мазкур ҳамён "некастодиал" (нон-кустодиал) шаклда бўлади. Бу шуни англатадики, фойдаланувчилар ўзларининг шахсий калитларини мустақил равишда сақлайдилар ва рақамли активлари устидан тўлиқ назоратга эга бўладилар. Бундай ёндашув хавфсизлик ва марказлашмаган молия тамойилларига тўлиқ мос келади, чунки учинчи томон, ҳатто Telegram маъмурияти ҳам фойдаланувчи маблағларига кириш ҳуқуқига эга бўлмайди.

ixbt.com маълумотига кўра, янги тизимнинг асосий афзаллиги транзакцияларнинг тезкорлиги ва комиссия тўловларининг йўқлигидир. Павел Дуров ўзининг расмий каналида ушбу лойиҳани "тарихдаги энг йирик некастодиал ҳамённинг жорий этилиши" деб атади. Бу қадам Telegram'ни шунчаки хабарлар алмашиш воситасидан йирик молиявий экотизимга айлантириш йўлидаги стратегик ҳаракатдир.

Грам ва TON экотизимининг янги босқичи

Қайд этиш жоизки, Грам — бу аввал Toncoin номи билан машҳур бўлган TON блокчейнининг маҳаллий (натив) криптовалютаси учун янги номдир. Ушбу ребрендинг ва интеграция Telegram'нинг ўз блокчейн технологияларини оммалаштиришга бўлган жиддий интилишини кўрсатади. Ҳозирча аниқ ишга тушириш санаси ва қўллаб-қувватланадиган бошқа валюталар рўйхати очиқланмаган бўлса-да, жараён шу ёзда якунланиши тасдиқланган.

Ҳозирги вақтда Telegram фойдаланувчилари Валлет хизматидан фойдаланиб келмоқдалар. Бироқ, ушбу сервис мессенжерга шартнома асосида интеграция қилинган учинчи томон лойиҳаси ҳисобланади ва бевосита Telegram компаниясига тегишли эмас. Янги Грам ҳамёни эса илованинг ажралмас қисми бўлиб, фойдаланувчи тажрибасини янада соддалаштиради.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик катта аҳамиятга эга. Мамлакатимизда Telegram энг оммабоп платформа эканлигини ҳисобга олсак, криптовалюталарни оддий хабар юбориш каби осонлик билан ўтказиш имконияти рақамли тўловлар маданиятини ўзгартириши мумкин. Бу айниқса, халқаро пул ўтказмалари ва кичик бизнес ҳисоб-китоблари учун янги эшикларни очади.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, амалдаги Валлет сервиси яқинда Буюк Британия санкцияларига тушган етти та криптовалюта биржаси билан транзакцияларни чеклаган эди. Telegram'нинг ўз ҳамёни бундай ташқи чекловлардан қанчалик мустақил бўлиши ва турли мамлакатларнинг қонунчилик талабларига қандай мослашиши ҳозирча мутахассислар томонидан қизғин муҳокама қилинмоқда.

TelegramПавел ДуровКриптовалютаГрамБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширдиMeta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширдиБугун, 21:29Instagram фойдаланувчиларга эълон қилинган постлардаги мусиқаларни ўзгартириш имконини бердиInstagram фойдаланувчиларга эълон қилинган постлардаги мусиқаларни ўзгартириш имконини бердиБугун, 21:26АҚШ Хитойнинг сунъий интеллект моделларига қарши санкциялар жорий этиши мумкинАҚШ Хитойнинг сунъий интеллект моделларига қарши санкциялар жорий этиши мумкинБугун, 20:55Ҳамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиҲамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиБугун, 20:28Минимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиМинимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиБугун, 20:27Soyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиSoyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиБугун, 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди