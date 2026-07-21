Винисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилди
Реал Мадрид ва Бразилия терма жамоаси ҳужумчиси Винисиус Жуниор ўзининг янги қиёфаси билан футбол жамоатчилигини ҳайратда қолдирди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг таътилга чиққан футболчининг ташқи кўринишидаги кескин ўзгаришлар кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган суратлар унинг юз тузилиши сезиларли даражада янгиланганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бразилиянинг "ТМК" нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчи Гоианиа шаҳридаги ихтисослашган клиникалардан бирида жағ қисмини коррекция қилиш бўйича эстетик операцияни ўтказган. Ушбу косметик муолажа натижасида Винисиус Жуниорнинг юз чизгилари янада аниқроқ ва бошқача кўриниш олган. Аввалига мухлислар буни шунчаки суратдаги эффект деб ўйлашган эди, бироқ инсайдерлар жарроҳлик аралашуви бўлганини тасдиқлашди.
Махфийлик ва хавфсизлик чоралариМазкур жараён нафақат тиббий жиҳатдан, балки хавфсизлик нуқтаи назаридан ҳам ўзига хос тарзда ташкил этилган. Хабарларга кўра, клиника маъмурияти бразилиялик юлдузнинг ташрифини сир сақлаш учун фавқулодда чоралар кўрган. Хусусан, тиббиёт муассасаси ходимларига футболчини суратга олиш, видео тасвирга тушириш ёки унинг ташрифи ҳақида бирон-бир маълумотни оммага ошкор қилиш қатъиян ман этилган.
Бундай чоралар Винисиус Жуниорнинг шахсий ҳаёти дахлсизлигини таъминлаш ва ОАВ эътиборини имкон қадар кечроқ жалб қилиш мақсадида амалга оширилган. Шунга қарамай, футболчининг ўз саҳифасида яқин инсони билан тушган сурати барча сирни фош қилди. Мухлислар унинг жағ қисми ва умумий юз қиёфаси аввалги ҳолатидан тубдан фарқ қилишини дарҳол пайқашди.
Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнгУшбу ўзгаришлар Бразилия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги омадсиз иштирокидан сўнг юз берди. Шимолий Америка майдонларида ўтган турнирда "пентакампеонлар" нимчорак финал босқичида Норвегия терма жамоасига 2:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақани эрта тарк этишган эди. Мағлубиятдан сўнг тушкун кайфиятда бўлган футболчи ўз қиёфасини янгилаш орқали янги мавсумга тайёргарлик кўришга қарор қилган кўринади.
Винисиус Жуниор нафақат майдондаги ўйинлари, балки майдон ташқарисидаги ҳаракатлари билан ҳам доимий равишда диққат марказида туради. Реал Мадрид сафида кўплаб совринларни қўлга киритган ҳужумчининг бу галги "трансфери" жарроҳлик столига бўлгани кўпчилик учун кутилмаган ҳол бўлди. Эндиликда мухлислар унинг янги қиёфада майдонга тушишини интизорлик билан кутишмоқда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам бу янгилик қизиқарли, чунки Винисиус Жуниор юртимизда энг кўп мухлисга эга бўлган хорижий юлдузлардан бири ҳисобланади. Унинг ҳар бир қадами ва ўзгариши ижтимоий тармоқларнинг ўзбек сегментида ҳам қизғин муҳокама қилинмоқда.
…