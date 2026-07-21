Винисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилди

·89·Спорт
Винисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилди

Реал Мадрид ва Бразилия терма жамоаси ҳужумчиси Винисиус Жуниор ўзининг янги қиёфаси билан футбол жамоатчилигини ҳайратда қолдирди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг таътилга чиққан футболчининг ташқи кўринишидаги кескин ўзгаришлар кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган суратлар унинг юз тузилиши сезиларли даражада янгиланганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бразилиянинг "ТМК" нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчи Гоианиа шаҳридаги ихтисослашган клиникалардан бирида жағ қисмини коррекция қилиш бўйича эстетик операцияни ўтказган. Ушбу косметик муолажа натижасида Винисиус Жуниорнинг юз чизгилари янада аниқроқ ва бошқача кўриниш олган. Аввалига мухлислар буни шунчаки суратдаги эффект деб ўйлашган эди, бироқ инсайдерлар жарроҳлик аралашуви бўлганини тасдиқлашди.

Махфийлик ва хавфсизлик чоралари

Мазкур жараён нафақат тиббий жиҳатдан, балки хавфсизлик нуқтаи назаридан ҳам ўзига хос тарзда ташкил этилган. Хабарларга кўра, клиника маъмурияти бразилиялик юлдузнинг ташрифини сир сақлаш учун фавқулодда чоралар кўрган. Хусусан, тиббиёт муассасаси ходимларига футболчини суратга олиш, видео тасвирга тушириш ёки унинг ташрифи ҳақида бирон-бир маълумотни оммага ошкор қилиш қатъиян ман этилган.

Бундай чоралар Винисиус Жуниорнинг шахсий ҳаёти дахлсизлигини таъминлаш ва ОАВ эътиборини имкон қадар кечроқ жалб қилиш мақсадида амалга оширилган. Шунга қарамай, футболчининг ўз саҳифасида яқин инсони билан тушган сурати барча сирни фош қилди. Мухлислар унинг жағ қисми ва умумий юз қиёфаси аввалги ҳолатидан тубдан фарқ қилишини дарҳол пайқашди.

Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг

Ушбу ўзгаришлар Бразилия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги омадсиз иштирокидан сўнг юз берди. Шимолий Америка майдонларида ўтган турнирда "пентакампеонлар" нимчорак финал босқичида Норвегия терма жамоасига 2:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақани эрта тарк этишган эди. Мағлубиятдан сўнг тушкун кайфиятда бўлган футболчи ўз қиёфасини янгилаш орқали янги мавсумга тайёргарлик кўришга қарор қилган кўринади.

Винисиус Жуниор нафақат майдондаги ўйинлари, балки майдон ташқарисидаги ҳаракатлари билан ҳам доимий равишда диққат марказида туради. Реал Мадрид сафида кўплаб совринларни қўлга киритган ҳужумчининг бу галги "трансфери" жарроҳлик столига бўлгани кўпчилик учун кутилмаган ҳол бўлди. Эндиликда мухлислар унинг янги қиёфада майдонга тушишини интизорлик билан кутишмоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам бу янгилик қизиқарли, чунки Винисиус Жуниор юртимизда энг кўп мухлисга эга бўлган хорижий юлдузлардан бири ҳисобланади. Унинг ҳар бир қадами ва ўзгариши ижтимоий тармоқларнинг ўзбек сегментида ҳам қизғин муҳокама қилинмоқда.

Винисиус ЖуниорРеал МадридБразилияПластик ЖарроҳликФутбол Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва эрта тўйинганлик хавфи: Барселона мухлислари нега хавотир олмаслиги керак?Ламине Ямал ва эрта тўйинганлик хавфи: Барселона мухлислари нега хавотир олмаслиги керак?Бугун, 23:11Ламине Ямал ва Леандро Паредес: ЖЧ-2026 финалидан кейинги зиддият Мадрид кўчаларига кўчдиЛамине Ямал ва Леандро Паредес: ЖЧ-2026 финалидан кейинги зиддият Мадрид кўчаларига кўчдиБугун, 23:10Лионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиБугун, 22:50Интер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиИнтер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 22:50Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқинАлежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқинБугун, 22:36Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиБугун, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"