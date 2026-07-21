Meta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширди
Meta корпорацияси ўзининг жадал ривожланаётган Threads ижтимоий тармоғида ота-оналар назорати воситаларини жорий этишни бошлади. Ушбу янгилик ўсмирларнинг рақамли хавфсизлигини таъминлаш ва уларнинг экранга боғланиб қолишининг олдини олишга қаратилган муҳим қадам ҳисобланади. Эндиликда ота-оналар фарзандларининг платформада қанча вақт ўтказаётганини кузатиш ва тегишли чекловлар ўрнатиш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги функциялар Meta компаниясининг барча иловалари учун ягона назорат маркази ҳисобланган Фамилй Сентер орқали бошқарилади. TechCrunch нашри хабарига кўра, ота-оналар ўсмирларнинг Threads тармоғидаги кундалик ва ҳафталик фаолиятини таҳлил қилишлари, шунингдек, иловадан фойдаланиш учун қатъий вақт лимитларини белгилашлари мумкин. Агар ўсмир Threads иловасидан бир вақтнинг ўзида ҳам смартфон, ҳам ноутбукда фойдаланса, белгиланган вақт чеклови барча қурилмалар учун умумий ҳисобланади.
Рақамли гигиена ва хавфсизлик чоралариЯнги воситалар тўпламига махсус "уйқу режими" ҳам киритилган. Унга кўра, ота-оналар тунги вақтда иловага киришни бутунлай блоклаб қўйишлари мумкин. Таъкидлаш жоизки, Threads платформасида 10 ёшдан 17 ёшгача бўлган фойдаланувчилар учун тунги соат 22:00 дан тонгги 07:00 гача билдиришномаларни ўчириш ва автоматик жавоб қайтариш функциялари стандарт равишда фаоллаштирилган.
Бундан ташқари, ота-оналар ўсмирларнинг махфийлик созламаларини ҳам назорат қила оладилар. Хусусан, кимлар фарзандини постларда белгилаши (таг қилиши) мумкинлигини чеклаш имконияти пайдо бўлди. Meta вакилларининг сўзларига кўра, 16 ёшга тўлмаган ўсмирлар ота-онасининг рухсатисиз автоматик ўрнатилган хавфсизлик созламаларини юmsҳата олмайдилар.
Ушбу чора-тадбирлар тасодифий эмас. Сўнгги вақтларда Meta ва бошқа технологик гигантлар қонун чиқарувчилар ҳамда тартибга солувчи органлар томонидан кучли босим остида қолмоқда. Болалар хавфсизлиги ва ижтимоий тармоқларнинг ёш авлод руҳиятига салбий таъсири юзасидан ўнлаб суд даъволари кўриб чиқилаётган бир пайтда, Threads каби 500 миллион фойдаланувчига эга платформада назорат ўрнатилиши заруриятга айланган эди.
Глобал миқёсда жорий этиш режалариҲозирда янги назорат воситалари АҚШ ҳудудидаги фойдаланувчилар учун очиқ бўлиб, келаси ҳафтадан тўлиқ ишга тушади. Компания вакилларининг маълум қилишича, Threads тармоғидаги ота-оналар назорати функциялари жорий йил якунига қадар бутун дунё бўйлаб, жумладан Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам тақдим этилиши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Threads тармоғи 2023-йилнинг июль ойида ишга туширилган бўлиб, қисқа вақт ичида Twitter (ҳозирги Х) платформасининг асосий рақобатчисига айланди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам ушбу тармоқ ўзининг соддалиги ва Instagram билан интеграциялашгани сабабли оммалашиб бормоқда, шунинг учун маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам ушбу хавфсизлик янгиланишлари долзарб аҳамиятга эга.
…