Meta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширди

·21·Техно
Meta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширди

Meta корпорацияси ўзининг жадал ривожланаётган Threads ижтимоий тармоғида ота-оналар назорати воситаларини жорий этишни бошлади. Ушбу янгилик ўсмирларнинг рақамли хавфсизлигини таъминлаш ва уларнинг экранга боғланиб қолишининг олдини олишга қаратилган муҳим қадам ҳисобланади. Эндиликда ота-оналар фарзандларининг платформада қанча вақт ўтказаётганини кузатиш ва тегишли чекловлар ўрнатиш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги функциялар Meta компаниясининг барча иловалари учун ягона назорат маркази ҳисобланган Фамилй Сентер орқали бошқарилади. TechCrunch нашри хабарига кўра, ота-оналар ўсмирларнинг Threads тармоғидаги кундалик ва ҳафталик фаолиятини таҳлил қилишлари, шунингдек, иловадан фойдаланиш учун қатъий вақт лимитларини белгилашлари мумкин. Агар ўсмир Threads иловасидан бир вақтнинг ўзида ҳам смартфон, ҳам ноутбукда фойдаланса, белгиланган вақт чеклови барча қурилмалар учун умумий ҳисобланади.

Рақамли гигиена ва хавфсизлик чоралари

Янги воситалар тўпламига махсус "уйқу режими" ҳам киритилган. Унга кўра, ота-оналар тунги вақтда иловага киришни бутунлай блоклаб қўйишлари мумкин. Таъкидлаш жоизки, Threads платформасида 10 ёшдан 17 ёшгача бўлган фойдаланувчилар учун тунги соат 22:00 дан тонгги 07:00 гача билдиришномаларни ўчириш ва автоматик жавоб қайтариш функциялари стандарт равишда фаоллаштирилган.

Бундан ташқари, ота-оналар ўсмирларнинг махфийлик созламаларини ҳам назорат қила оладилар. Хусусан, кимлар фарзандини постларда белгилаши (таг қилиши) мумкинлигини чеклаш имконияти пайдо бўлди. Meta вакилларининг сўзларига кўра, 16 ёшга тўлмаган ўсмирлар ота-онасининг рухсатисиз автоматик ўрнатилган хавфсизлик созламаларини юmsҳата олмайдилар.

Ушбу чора-тадбирлар тасодифий эмас. Сўнгги вақтларда Meta ва бошқа технологик гигантлар қонун чиқарувчилар ҳамда тартибга солувчи органлар томонидан кучли босим остида қолмоқда. Болалар хавфсизлиги ва ижтимоий тармоқларнинг ёш авлод руҳиятига салбий таъсири юзасидан ўнлаб суд даъволари кўриб чиқилаётган бир пайтда, Threads каби 500 миллион фойдаланувчига эга платформада назорат ўрнатилиши заруриятга айланган эди.

Глобал миқёсда жорий этиш режалари

Ҳозирда янги назорат воситалари АҚШ ҳудудидаги фойдаланувчилар учун очиқ бўлиб, келаси ҳафтадан тўлиқ ишга тушади. Компания вакилларининг маълум қилишича, Threads тармоғидаги ота-оналар назорати функциялари жорий йил якунига қадар бутун дунё бўйлаб, жумладан Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам тақдим этилиши режалаштирилган.

Эслатиб ўтамиз, Threads тармоғи 2023-йилнинг июль ойида ишга туширилган бўлиб, қисқа вақт ичида Twitter (ҳозирги Х) платформасининг асосий рақобатчисига айланди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам ушбу тармоқ ўзининг соддалиги ва Instagram билан интеграциялашгани сабабли оммалашиб бормоқда, шунинг учун маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам ушбу хавфсизлик янгиланишлари долзарб аҳамиятга эга.

MetaThreadsИжтимоий ТармоқТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Telegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилдиTelegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилдиБугун, 21:59Instagram фойдаланувчиларга эълон қилинган постлардаги мусиқаларни ўзгартириш имконини бердиInstagram фойдаланувчиларга эълон қилинган постлардаги мусиқаларни ўзгартириш имконини бердиБугун, 21:26АҚШ Хитойнинг сунъий интеллект моделларига қарши санкциялар жорий этиши мумкинАҚШ Хитойнинг сунъий интеллект моделларига қарши санкциялар жорий этиши мумкинБугун, 20:55Ҳамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиҲамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиБугун, 20:28Минимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиМинимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиБугун, 20:27Soyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиSoyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиБугун, 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди