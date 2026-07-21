Instagram фойдаланувчиларга эълон қилинган постлардаги мусиқаларни ўзгартириш имконини берди

·22·Техно
Instagram фойдаланувчиларга эълон қилинган постлардаги мусиқаларни ўзгартириш имконини берди

Meta корпорациясига тегишли Instagram ижтимоий тармоғи фойдаланувчилар учун узоқ кутилган ва муҳим функциялардан бирини тақдим этди. Эндиликда платформа аъзолари ўзларининг шахсий саҳифаларига жойланган эски постлар ва карусел кўринишидаги суратлардаги мусиқаларни ўчирмасдан туриб, янгисига алмаштиришлари мумкин. Бу янгилик контент яратувчилар ва оддий фойдаланувчилар учун катта қулайлик яратади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Шу вақтга қадар Instagram фойдаланувчилари постдаги аудиони ўзгартириш учун ўша контентни бутунлай ўчириб ташлашга ва янгидан юклашга мажбур эдилар. Бу эса ўз навбатида пост тўплаган лайклар, шарҳлар ва кўришлар сонининг йўқолишига олиб келарди. Янги жорий этилган “Репласе Audiо” (Audiони алмаштириш) воситаси эса барча статистик маълумотларни сақлаб қолган ҳолда мусиқий фонни янгилаш имконини беради.

Ижодий назорат ва трендларга мослашув

Instagram вакилларининг таъкидлашича, ушбу функция муаллифларга ўз контентлари устидан кўпроқ ижодий назорат ўрнатишга ёрдам беради. Баъзан эски постлардаги мусиқалар вақт ўтиши билан ўз долзарблигини йўқотиши ёки фойдаланувчининг диди ўзгариши мумкин. Шунингдек, брендлар ва блогерлар учун маълум бир постни жорий тренддаги қўшиқлар билан янгилаб туриш, унинг қайта оммалашишига хизмат қилади.

ixbt.com маълумотига кўра, янги функциядан фойдаланиш жуда оддий. Бунинг учун керакли постнинг юқори ўнг бурчагидаги уч нуқтали менюни босиш, сўнгра “Эдит” (Таҳрирлаш) бўлимига ўтиш лозим. Таҳрирлаш ойнасида аудиони алмаштириш тугмаси пайдо бўлади ва фойдаланувчи платформа кутубхонасидан янги композицияни танлаши мумкин бўлади.

Сўнгги йилларда Instagram фойдаланувчилар томонидан унчалик хушланмаган бир қатор функцияларни жорий қилгани учун танқидлар остида қолган эди. Масалан, яқинда сунъий интеллект ёрдамида очиқ профиллардаги суратларни ўзгартириш функцияси кутилган натижани бермагани учун тўхтатилди. Шунингдек, май ойида ишга туширилган “Инстантс” функцияси ҳам кўплаб тушунмовчиликларга сабаб бўлиб, фойдаланувчиларнинг эътирозларини келтириб чиқарган эди.

Ушбу кичик, аммо амалий янгиланиш ижтимоий тармоқнинг ўз аудиторияси талабларига қулоқ тутаётганидан далолат беради. Айниқса, Ўзбекистондаги фаол Instagram фойдаланувчилари ва рақамли маркетинг мутахассислари учун бу восита архивдаги муваффақиятли постларни қайта жонлантиришда қўл келиши шубҳасиз. Ҳозирда янги функция босқичма-босқич барча ҳудудлардаги фойдаланувчилар учун очиқланмоқда.

InstagramMetaИжтимоий ТармоқТехнологияЯнгиланиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Telegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилдиTelegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилдиБугун, 21:59Meta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширдиMeta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширдиБугун, 21:29АҚШ Хитойнинг сунъий интеллект моделларига қарши санкциялар жорий этиши мумкинАҚШ Хитойнинг сунъий интеллект моделларига қарши санкциялар жорий этиши мумкинБугун, 20:55Ҳамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиҲамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиБугун, 20:28Минимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиМинимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиБугун, 20:27Soyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиSoyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиБугун, 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди