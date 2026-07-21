Instagram фойдаланувчиларга эълон қилинган постлардаги мусиқаларни ўзгартириш имконини берди
Meta корпорациясига тегишли Instagram ижтимоий тармоғи фойдаланувчилар учун узоқ кутилган ва муҳим функциялардан бирини тақдим этди. Эндиликда платформа аъзолари ўзларининг шахсий саҳифаларига жойланган эски постлар ва карусел кўринишидаги суратлардаги мусиқаларни ўчирмасдан туриб, янгисига алмаштиришлари мумкин. Бу янгилик контент яратувчилар ва оддий фойдаланувчилар учун катта қулайлик яратади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Шу вақтга қадар Instagram фойдаланувчилари постдаги аудиони ўзгартириш учун ўша контентни бутунлай ўчириб ташлашга ва янгидан юклашга мажбур эдилар. Бу эса ўз навбатида пост тўплаган лайклар, шарҳлар ва кўришлар сонининг йўқолишига олиб келарди. Янги жорий этилган “Репласе Audiо” (Audiони алмаштириш) воситаси эса барча статистик маълумотларни сақлаб қолган ҳолда мусиқий фонни янгилаш имконини беради.
Ижодий назорат ва трендларга мослашувInstagram вакилларининг таъкидлашича, ушбу функция муаллифларга ўз контентлари устидан кўпроқ ижодий назорат ўрнатишга ёрдам беради. Баъзан эски постлардаги мусиқалар вақт ўтиши билан ўз долзарблигини йўқотиши ёки фойдаланувчининг диди ўзгариши мумкин. Шунингдек, брендлар ва блогерлар учун маълум бир постни жорий тренддаги қўшиқлар билан янгилаб туриш, унинг қайта оммалашишига хизмат қилади.
ixbt.com маълумотига кўра, янги функциядан фойдаланиш жуда оддий. Бунинг учун керакли постнинг юқори ўнг бурчагидаги уч нуқтали менюни босиш, сўнгра “Эдит” (Таҳрирлаш) бўлимига ўтиш лозим. Таҳрирлаш ойнасида аудиони алмаштириш тугмаси пайдо бўлади ва фойдаланувчи платформа кутубхонасидан янги композицияни танлаши мумкин бўлади.
Сўнгги йилларда Instagram фойдаланувчилар томонидан унчалик хушланмаган бир қатор функцияларни жорий қилгани учун танқидлар остида қолган эди. Масалан, яқинда сунъий интеллект ёрдамида очиқ профиллардаги суратларни ўзгартириш функцияси кутилган натижани бермагани учун тўхтатилди. Шунингдек, май ойида ишга туширилган “Инстантс” функцияси ҳам кўплаб тушунмовчиликларга сабаб бўлиб, фойдаланувчиларнинг эътирозларини келтириб чиқарган эди.
Ушбу кичик, аммо амалий янгиланиш ижтимоий тармоқнинг ўз аудиторияси талабларига қулоқ тутаётганидан далолат беради. Айниқса, Ўзбекистондаги фаол Instagram фойдаланувчилари ва рақамли маркетинг мутахассислари учун бу восита архивдаги муваффақиятли постларни қайта жонлантиришда қўл келиши шубҳасиз. Ҳозирда янги функция босқичма-босқич барча ҳудудлардаги фойдаланувчилар учун очиқланмоқда.
…