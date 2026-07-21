Тошкентда 16 ёшли ўсмир Бўзсув каналида чўкиб кетди

·0·Жамият
Тошкентда 16 ёшли ўсмир Бўзсув каналида чўкиб кетди

Тошкент шаҳрида яна бир аянчли ҳодиса қайд этилди. Юнусобод туманида чўмилиш учун Бўзсув каналига тушган 16 ёшли ўсмир сувда ҳалок бўлди. Бу ҳақда пойтахт Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси маълум қилди.

Маълумотларга кўра, 21 июль куни соат 14:07 атрофида Тошкент шаҳар ФВББга Юнусобод тумани, Юқори Бўзсув кўчаси ҳудудидан оқиб ўтувчи каналда бир нафар фуқаро сувга тушиб, эҳтиётсизлик оқибатида чўкиб кетгани ҳақида хабар келиб тушган.

Хабар ортидан воқеа жойига Махсус-қутқарув отрядининг ғаввос-қутқарувчилари ҳамда бошқа масъул хизматлар зудлик билан етиб борди. Қутқарувчилар сувда қарийб тўрт соат давомида қидирув ишларини олиб борди.

Олиб борилган қидирув тадбирлари натижасида ўсмирнинг жасади соат 18:35 да, у сувга тушган жойдан тахминан 100 метр узоқликда топилди ва тегишли хизматларга топширилди.

Айни кунларда мамлакатда кузатилаётган жазирама иссиқ туфайли кўплаб фуқаролар салқинлашиш мақсадида канал ва сув ҳавзаларига йўл олмоқда. Бироқ мутахассислар бундай жойларда чўмилиш ҳаёт учун жиддий хавф туғдиришини яна бир бор эслатмоқда.

Шунингдек, жамоатчилик ва шаҳар фаоллари Тошкентда аҳоли учун бепул ва хавфсиз сузиш ҳудудларининг етарли эмаслиги ҳам шундай кўнгилсиз ҳодисаларнинг кўпайишига таъсир қилаётганини таъкидламоқда.

Фавқулодда вазиятлар хизмати фуқароларни фақат махсус жиҳозланган ва рухсат этилган сув ҳавзаларида чўмилишга, айниқса вояга етмаганларни назоратсиз сув бўйига юбормасликка чақирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?Бугун, 21:48Тошкентда курьер BYD машинасини туртиб олгани учун калтак едиТошкентда курьер BYD машинасини туртиб олгани учун калтак едиБугун, 20:55Сурхондарёлик аёл эркакни қўрқитиб пул ундирмоқчи бўлдиСурхондарёлик аёл эркакни қўрқитиб пул ундирмоқчи бўлдиБугун, 14:29Йўл ўртасида тўппонча билан таҳдид қилган ҳайдовчи қамалдиЙўл ўртасида тўппонча билан таҳдид қилган ҳайдовчи қамалдиБугун, 14:23Хоразм вилоятида яшовчи 98 ёшли онахонга ID-карта хонадонида расмийлаштирилдиХоразм вилоятида яшовчи 98 ёшли онахонга ID-карта хонадонида расмийлаштирилдиБугун, 12:02Намангандаги заправкада Nexia-2 газ баллони портлади (видео)Намангандаги заправкада Nexia-2 газ баллони портлади (видео)Бугун, 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди