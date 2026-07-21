Honor ҳамёнбоп ва ихчам 5G портатив роутерини тақдим этди

·35·Техно
Honor ҳамёнбоп ва ихчам 5G портатив роутерини тақдим этди

Honor компанияси мобил интернет фойдаланувчилари учун кутилмаган янгиликни эълон қилди. Бренд ўзининг янги Honor Лифе 5G Портабле ВиФи деб номланган ихчам роутерини расман сотувга чиқарди. Ушбу қурилма нафақат ҳамёнбоп нархи, балки юқори тезликдаги бешинчи авлод тармоқларида ишлаш имконияти билан ҳам эътиборга лойиқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет Хитой бозорида тахминан 30 доллар (199 юан) қийматида баҳоланган. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг ихчамлигида бўлиб, роутер атиги 140 грамм вазнга эга. Бу эса уни кундалик саёҳатлар ёки хизмат сафарлари давомида чўнтакда олиб юриш учун жуда қулай қилади.

Техник жиҳатдан Honor Лифе 5G Портабле ВиФи Huawei компанияси томонидан ишлаб чиқарилган ҲиСиликон чипига асосланган. Қурилма 5G РедКап стандартини қўллаб-қувватлайди. Бу технология бешинчи авлод тармоқларининг соддалаштирилган версияси бўлиб, айнан кичик ҳажмли ва энергия тежамкор қурилмалар учун ишлаб чиқилган. Маълумот узатишнинг максимал тезлиги сониясига 286 Мегабитгача етиши мумкин.

Техник имкониятлар ва уланиш

Янги роутер бир вақтнинг ўзида 16 тагача қурилмани интернет билан таъминлаш имкониятига эга. Бу эса нафақат шахсий фойдаланиш, балки кичик жамоалар ёки оилавий саёҳатлар учун ҳам айни муддаодир. Қурилма Wi-Fi 6 стандартида ишлайди ҳамда 2,4 ва 5 ГГс частоталар орасида автоматик равишда алмашиш функциясига эга.

Honor Лифе 5G Портабле ВиФи нафақат 5G, балки 4G тармоқларида ҳам барқарор ишлайди. Бу хусусият 5G қамрови ҳали тўлиқ бўлмаган ҳудудларда, жумладан Ўзбекистоннинг айрим вилоятларида ҳам қурилмадан самарали фойдаланиш имконини беради. Қурилма корпусининг олд қисмида кичик рангли дисплей жойлашган бўлиб, унда жорий тезлик, уланган фойдаланувчилар сони ва қувват даражаси акс этади.

Автономлик масаласига келсак, роутер 5000 мА·ш сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган. Қурилмани қувватлантириш замонавий USB Тйпе-К порти орқали амалга оширилади. Ҳозирча ушбу маҳсулот Хитой ички бозори учун чиқарилган бўлса-да, яқин ойларда глобал бозорга, жумладан, Марказий Осиё мамлакатларига ҳам етиб келиши кутилмоқда.

Honor5GРоутерТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект инқилоби: 2035-йилга бориб маълумотлар марказлари энергияга тўймай қоладиСунъий интеллект инқилоби: 2035-йилга бориб маълумотлар марказлари энергияга тўймай қоладиБугун, 23:27Apple ва Кларна ҳамкорлиги: iPhone ва Мак қурилмаларини ижарага олиш тизими йўлга қўйиладиApple ва Кларна ҳамкорлиги: iPhone ва Мак қурилмаларини ижарага олиш тизими йўлга қўйиладиБугун, 23:21Авиация тарихида бурилиш: Гибрид электр самолёти илк бор 9 км баландликка кўтарилдиАвиация тарихида бурилиш: Гибрид электр самолёти илк бор 9 км баландликка кўтарилдиБугун, 22:54Google янги Gemini моделларини тақдим этди: Тезкорлик ва хавфсизликка асосий урғуGoogle янги Gemini моделларини тақдим этди: Тезкорлик ва хавфсизликка асосий урғуБугун, 22:22Telegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилдиTelegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилдиБугун, 21:59Meta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширдиMeta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширдиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди