Honor ҳамёнбоп ва ихчам 5G портатив роутерини тақдим этди
Honor компанияси мобил интернет фойдаланувчилари учун кутилмаган янгиликни эълон қилди. Бренд ўзининг янги Honor Лифе 5G Портабле ВиФи деб номланган ихчам роутерини расман сотувга чиқарди. Ушбу қурилма нафақат ҳамёнбоп нархи, балки юқори тезликдаги бешинчи авлод тармоқларида ишлаш имконияти билан ҳам эътиборга лойиқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет Хитой бозорида тахминан 30 доллар (199 юан) қийматида баҳоланган. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг ихчамлигида бўлиб, роутер атиги 140 грамм вазнга эга. Бу эса уни кундалик саёҳатлар ёки хизмат сафарлари давомида чўнтакда олиб юриш учун жуда қулай қилади.
Техник жиҳатдан Honor Лифе 5G Портабле ВиФи Huawei компанияси томонидан ишлаб чиқарилган ҲиСиликон чипига асосланган. Қурилма 5G РедКап стандартини қўллаб-қувватлайди. Бу технология бешинчи авлод тармоқларининг соддалаштирилган версияси бўлиб, айнан кичик ҳажмли ва энергия тежамкор қурилмалар учун ишлаб чиқилган. Маълумот узатишнинг максимал тезлиги сониясига 286 Мегабитгача етиши мумкин.
Техник имкониятлар ва уланишЯнги роутер бир вақтнинг ўзида 16 тагача қурилмани интернет билан таъминлаш имкониятига эга. Бу эса нафақат шахсий фойдаланиш, балки кичик жамоалар ёки оилавий саёҳатлар учун ҳам айни муддаодир. Қурилма Wi-Fi 6 стандартида ишлайди ҳамда 2,4 ва 5 ГГс частоталар орасида автоматик равишда алмашиш функциясига эга.
Honor Лифе 5G Портабле ВиФи нафақат 5G, балки 4G тармоқларида ҳам барқарор ишлайди. Бу хусусият 5G қамрови ҳали тўлиқ бўлмаган ҳудудларда, жумладан Ўзбекистоннинг айрим вилоятларида ҳам қурилмадан самарали фойдаланиш имконини беради. Қурилма корпусининг олд қисмида кичик рангли дисплей жойлашган бўлиб, унда жорий тезлик, уланган фойдаланувчилар сони ва қувват даражаси акс этади.
Автономлик масаласига келсак, роутер 5000 мА·ш сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган. Қурилмани қувватлантириш замонавий USB Тйпе-К порти орқали амалга оширилади. Ҳозирча ушбу маҳсулот Хитой ички бозори учун чиқарилган бўлса-да, яқин ойларда глобал бозорга, жумладан, Марказий Осиё мамлакатларига ҳам етиб келиши кутилмоқда.
…