Chery компанияси янгиланган Эхеед Exlantix ЭС моделини тақдим этди
Хитойнинг Chery концернига тегишли бўлган премиум суббренд ўзининг энг технологик седанларидан бири — 2027-йилги Эхеед Exlantix ЭС моделини расман намойиш этди. Мазкур автомобил нафақат ташқи кўриниши, балки бортига ўрнатилган юқори унумдорликка эга чиплар ва ақлли ҳайдаш тизимлари билан соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Янги моделда хавфсизлик ва автоном бошқарув функциялари стандарт жиҳозлар қаторига киритилгани уни ўз сегментидаги рақобатчилардан ажратиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янгиланган седан Falcon 700 деб номланган илғор ҳайдовчига кўмаклашиш тизими билан жиҳозланган. Ушбу тизимнинг марказида NVIDIA Орин-Й микросхемаси жойлашган бўлиб, у атроф-муҳитни сониялар ичида таҳлил қилиш имконини беради. Автомобилнинг ташқи қисмига жами 26 та сенсор ўрнатилган: 11 та юқори аниқликдаги камера, 12 та ультратовушли радар, 3 та миллиметрли тўлқинли радар ва битта лазерли лидар. Бундай техник арсенал Навигате он Аутопилот тизимининг ҳам шаҳар кўчаларида, ҳам катта магистралларда бенуқсон ишлашини таъминлайди.
Сунъий интеллект ва мультимедиа имкониятлариАвтомобил салонидаги қулайлик ва рақамли бошқарув учун Qualcomm Snapdragon 8295P процессори масъул этиб тайинланган. Chery муҳандислари ушбу платформа негизида ўзларининг Карминд AI деб номланган сунъий интеллект моделини ишга туширишди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги технология овозли ёрдамчининг жавоб қайтариш тезлигини сезиларли даражада оширган ва у ҳайдовчининг мураккаб буйруқларини ҳам осон тушунади.
Эхеед Exlantix ЭС бозорда икки хил техник кўринишда таклиф этилмоқда: тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи (BEV) ва масофани узайтирувчи бензинли двигателга эга гибрид (EREV) версиялар. Гибрид модификациялар орасида EREV Max варианти 305 от кучига эга бўлиб, фақат электрнинг ўзида 303 км масофани босиб ўта олади. Кучлироқ бўлган тўлиқ узатмали EREV Ultra версияси эса 463 от кучини тақдим этади. Ушбу гибридлар умумий ҳисобда (бензин ва электр) 1600 километрдан ортиқ масофани босиб ўтиш имкониятига эга.
Электр версияси ва нархлар сиёсатиТўлиқ электрли Exlantix ЭС Max версияси 100,2 кВ·соат сиғимга эга аккумулятор билан жиҳозланган. Бир марта қувватланиш орқали автомобил 859 километргача йўл юриши мумкин, бу эса узоқ масофали саёҳатлар учун катта устунлик беради. Ташқи кўриниш масаласида ишлаб чиқарувчи классик фастбек кузов шакли ва роmsиз эшикларни сақлаб қолган. Шунингдек, мижозлар учун Шадов деб номланган спорт пакети ҳам таклиф этилмоқда, у интерактив фаралар ва электр ёрдамида ҳаракатланувчи спойлерни ўз ичига олади.
Янги моделнинг нархлари Хитой бозорида кутилганидан кўра ҳамёнбоп қилиб белгиланган. Эхеед Exlantix ЭС нархи қуйидаги диапазонда шаклланган:
- Бошланғич комплектация: 179 900 юан (тахминан 26 500 доллар);
- Юқори комплектация: 209 900 юан (тахминан 30 900 доллар).
…