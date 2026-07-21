Chery компанияси янгиланган Эхеед Exlantix ЭС моделини тақдим этди

·21·Авто
Chery компанияси янгиланган Эхеед Exlantix ЭС моделини тақдим этди

Хитойнинг Chery концернига тегишли бўлган премиум суббренд ўзининг энг технологик седанларидан бири — 2027-йилги Эхеед Exlantix ЭС моделини расман намойиш этди. Мазкур автомобил нафақат ташқи кўриниши, балки бортига ўрнатилган юқори унумдорликка эга чиплар ва ақлли ҳайдаш тизимлари билан соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Янги моделда хавфсизлик ва автоном бошқарув функциялари стандарт жиҳозлар қаторига киритилгани уни ўз сегментидаги рақобатчилардан ажратиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янгиланган седан Falcon 700 деб номланган илғор ҳайдовчига кўмаклашиш тизими билан жиҳозланган. Ушбу тизимнинг марказида NVIDIA Орин-Й микросхемаси жойлашган бўлиб, у атроф-муҳитни сониялар ичида таҳлил қилиш имконини беради. Автомобилнинг ташқи қисмига жами 26 та сенсор ўрнатилган: 11 та юқори аниқликдаги камера, 12 та ультратовушли радар, 3 та миллиметрли тўлқинли радар ва битта лазерли лидар. Бундай техник арсенал Навигате он Аутопилот тизимининг ҳам шаҳар кўчаларида, ҳам катта магистралларда бенуқсон ишлашини таъминлайди.

Сунъий интеллект ва мультимедиа имкониятлари

Автомобил салонидаги қулайлик ва рақамли бошқарув учун Qualcomm Snapdragon 8295P процессори масъул этиб тайинланган. Chery муҳандислари ушбу платформа негизида ўзларининг Карминд AI деб номланган сунъий интеллект моделини ишга туширишди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги технология овозли ёрдамчининг жавоб қайтариш тезлигини сезиларли даражада оширган ва у ҳайдовчининг мураккаб буйруқларини ҳам осон тушунади.

Эхеед Exlantix ЭС бозорда икки хил техник кўринишда таклиф этилмоқда: тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи (BEV) ва масофани узайтирувчи бензинли двигателга эга гибрид (EREV) версиялар. Гибрид модификациялар орасида EREV Max варианти 305 от кучига эга бўлиб, фақат электрнинг ўзида 303 км масофани босиб ўта олади. Кучлироқ бўлган тўлиқ узатмали EREV Ultra версияси эса 463 от кучини тақдим этади. Ушбу гибридлар умумий ҳисобда (бензин ва электр) 1600 километрдан ортиқ масофани босиб ўтиш имкониятига эга.

Электр версияси ва нархлар сиёсати

Тўлиқ электрли Exlantix ЭС Max версияси 100,2 кВ·соат сиғимга эга аккумулятор билан жиҳозланган. Бир марта қувватланиш орқали автомобил 859 километргача йўл юриши мумкин, бу эса узоқ масофали саёҳатлар учун катта устунлик беради. Ташқи кўриниш масаласида ишлаб чиқарувчи классик фастбек кузов шакли ва роmsиз эшикларни сақлаб қолган. Шунингдек, мижозлар учун Шадов деб номланган спорт пакети ҳам таклиф этилмоқда, у интерактив фаралар ва электр ёрдамида ҳаракатланувчи спойлерни ўз ичига олади.

Янги моделнинг нархлари Хитой бозорида кутилганидан кўра ҳамёнбоп қилиб белгиланган. Эхеед Exlantix ЭС нархи қуйидаги диапазонда шаклланган:

  • Бошланғич комплектация: 179 900 юан (тахминан 26 500 доллар);
  • Юқори комплектация: 209 900 юан (тахминан 30 900 доллар).
Ўзбекистон автомобил бозорида Chery ва Эхеед брендларининг позицияси тобора мустаҳкамланиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу янгиланган седаннинг юртимизга кириб келиши маҳаллий электромобил ишқибозлари учун кутилган воқеликка айланиши мумкин. Айниқса, NVIDIA ва Qualcomm технологиялари билан жиҳозланган премиум седанлар сегментида рақобат янада кучайиши кутилмоқда.

CheryЭхеедExlantix ЭСЭлектромобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota заводида янги давр: Тенет A8 бизнес-седанлари ишлаб чиқарила бошландиToyota заводида янги давр: Тенет A8 бизнес-седанлари ишлаб чиқарила бошландиБугун, 20:58Суперкар конфигураторлари: Автомобил ишқибозлари учун янги давр кўнгилочар машғулотиСуперкар конфигураторлари: Автомобил ишқибозлари учун янги давр кўнгилочар машғулотиБугун, 19:58Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этадиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этадиБугун, 17:52Қирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этдиҚирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этдиБугун, 15:57Электромобиллар кутилганидан чидамлироқ: 100 000 км масофадан сўнг батареялар ҳолатиЭлектромобиллар кутилганидан чидамлироқ: 100 000 км масофадан сўнг батареялар ҳолатиБугун, 15:56Kia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этдиKia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этдиБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан