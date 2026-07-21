Google янги Gemini моделларини тақдим этди: Тезкорлик ва хавфсизликка асосий урғу

·27·Техно
Google янги Gemini моделларини тақдим этди: Тезкорлик ва хавфсизликка асосий урғу

Google компанияси ўзининг сунъий интеллект экотизимини кенгайтиришда давом этиб, DeepMind бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган учта янги моделни — Gemini 3.6 Флаш, 3.5 Флаш-Lite ва 3.5 Флаш Кйбер версияларини расман эълон қилди. Ушбу янгиланишлар асосан тизимнинг самарадорлиги, ишлаш тезлиги ва таннархини пасайтиришга қаратилган бўлиб, дастурчилар ҳамда йирик корпорациялар учун AI агентларини яратишда кенг имкониятлар очади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги авлоднинг асосий вакили бўлган Gemini 3.6 Флаш модели компания томонидан "ишчи кучи" сифатида таърифланмоқда. У кодлаш, матнлар билан ишлаш ва мультимодал вазифаларни бажаришда сезиларли даражада такомиллаштирилган. Энг муҳим жиҳати шундаки, ушбу модел токенлардан фойдаланишни 17 фоизгача камайтиришга муваффақ бўлган, бу эса уни аввалги 3.5 Флаш версиясига қараганда анча арзон ва тежамкор қилади.

Махсус вазифалар учун ихтисослашган моделлар

Тақдимотнинг диққатга сазовор қисмларидан бири Gemini 3.5 Флаш Кйбер моделининг намойиш этилиши бўлди. Бу модел киберхавфсизлик соҳасидаги заифликларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш учун махсус ўқитилган. Google маълумотларига кўра, ушбу восита ҳозирча чекланган доирадаги ҳамкорлар ва ҳукумат ташкилотлари учун пилот дастури доирасида тақдим этилади. Gemini 3.5 Флаш-Lite эса ўз туркумидаги энг арзон модел бўлиб, минимал харажат билан юқори тезликни талаб қилувчи лойиҳалар учун мўлжалланган.

ixbt.com нашрининг ёзишича, Google ушбу релиз орқали асосий эътиборни AI агентларини кенг миқёсда жорий этаётган мижозлар учун ишончлилик ва паст кечикиш вақтини (латенкй) таъминлашга қаратган. Бироқ, технология олами кутган энг муҳим янгилик — флагман ҳисобланган Gemini 3.5 Pro моделининг янгиланиши бу сафар ҳам амалга ошмади. Gemini Pro охирги марта феврал ойида янгиланган эди ва унинг кечикиши рақобат муҳитида яққол кўзга ташланмоқда.

Рақобат ва кутилаётган Gemini 4

Google ўзининг энг кучли моделларини янгилашни кечиктираётган бир пайтда, рақобатчилар бўш келишмаяпти. OpenAI аллақачон GPT-5.5 ва GPT-5.6 версияларини тақдим этган бўлса, Anthropic компанияси Claude Опус 4.8 ва Claude Соннет 5 каби кучли моделлари билан бозордаги мавқеини мустаҳкамламоқда. Bloomberg агентлиги хабарига кўра, Google Gemini 3.5 Pro моделини ички унумдорлик мақсадларига эриша олмагани сабабли кечиктиришга мажбур бўлган.

Google DeepMind маҳсулотлар бўйича раҳбари Логан Килпатрикк компания ҳозирда Gemini 3.5 Pro моделини ҳамкорлар билан синовдан ўтказаётганини ва тез орада оммага тақдим этишини билдирди. Шунингдек, у жамоа Gemini 4 моделини яратиш бўйича энг улкан ўқитиш жараёнларини бошлаганини маълум қилди. Бу эса яқин келажакда сунъий интеллект пойгасида янги бурилиш ясаши кутилмоқда.

Ўзбекистондаги дастурчилар ва стартаплар учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Флаш сериясидаги моделларнинг арзонлашиши ва тезлашиши маҳаллий бозор учун мослаштирилган AI хизматларини яратиш харажатларини камайтиради, бу эса технологик ечимларнинг янада оммалашишига хизмат қилади.

GoogleGeminiСунъий интеллектТехнологияDeepMind
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект инқилоби: 2035-йилга бориб маълумотлар марказлари энергияга тўймай қоладиСунъий интеллект инқилоби: 2035-йилга бориб маълумотлар марказлари энергияга тўймай қоладиБугун, 23:27Apple ва Кларна ҳамкорлиги: iPhone ва Мак қурилмаларини ижарага олиш тизими йўлга қўйиладиApple ва Кларна ҳамкорлиги: iPhone ва Мак қурилмаларини ижарага олиш тизими йўлга қўйиладиБугун, 23:21Авиация тарихида бурилиш: Гибрид электр самолёти илк бор 9 км баландликка кўтарилдиАвиация тарихида бурилиш: Гибрид электр самолёти илк бор 9 км баландликка кўтарилдиБугун, 22:54Honor ҳамёнбоп ва ихчам 5G портатив роутерини тақдим этдиHonor ҳамёнбоп ва ихчам 5G портатив роутерини тақдим этдиБугун, 22:25Telegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилдиTelegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилдиБугун, 21:59Meta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширдиMeta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширдиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди