Google янги Gemini моделларини тақдим этди: Тезкорлик ва хавфсизликка асосий урғу
Google компанияси ўзининг сунъий интеллект экотизимини кенгайтиришда давом этиб, DeepMind бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган учта янги моделни — Gemini 3.6 Флаш, 3.5 Флаш-Lite ва 3.5 Флаш Кйбер версияларини расман эълон қилди. Ушбу янгиланишлар асосан тизимнинг самарадорлиги, ишлаш тезлиги ва таннархини пасайтиришга қаратилган бўлиб, дастурчилар ҳамда йирик корпорациялар учун AI агентларини яратишда кенг имкониятлар очади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги авлоднинг асосий вакили бўлган Gemini 3.6 Флаш модели компания томонидан "ишчи кучи" сифатида таърифланмоқда. У кодлаш, матнлар билан ишлаш ва мультимодал вазифаларни бажаришда сезиларли даражада такомиллаштирилган. Энг муҳим жиҳати шундаки, ушбу модел токенлардан фойдаланишни 17 фоизгача камайтиришга муваффақ бўлган, бу эса уни аввалги 3.5 Флаш версиясига қараганда анча арзон ва тежамкор қилади.
Махсус вазифалар учун ихтисослашган моделларТақдимотнинг диққатга сазовор қисмларидан бири Gemini 3.5 Флаш Кйбер моделининг намойиш этилиши бўлди. Бу модел киберхавфсизлик соҳасидаги заифликларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш учун махсус ўқитилган. Google маълумотларига кўра, ушбу восита ҳозирча чекланган доирадаги ҳамкорлар ва ҳукумат ташкилотлари учун пилот дастури доирасида тақдим этилади. Gemini 3.5 Флаш-Lite эса ўз туркумидаги энг арзон модел бўлиб, минимал харажат билан юқори тезликни талаб қилувчи лойиҳалар учун мўлжалланган.
ixbt.com нашрининг ёзишича, Google ушбу релиз орқали асосий эътиборни AI агентларини кенг миқёсда жорий этаётган мижозлар учун ишончлилик ва паст кечикиш вақтини (латенкй) таъминлашга қаратган. Бироқ, технология олами кутган энг муҳим янгилик — флагман ҳисобланган Gemini 3.5 Pro моделининг янгиланиши бу сафар ҳам амалга ошмади. Gemini Pro охирги марта феврал ойида янгиланган эди ва унинг кечикиши рақобат муҳитида яққол кўзга ташланмоқда.
Рақобат ва кутилаётган Gemini 4Google ўзининг энг кучли моделларини янгилашни кечиктираётган бир пайтда, рақобатчилар бўш келишмаяпти. OpenAI аллақачон GPT-5.5 ва GPT-5.6 версияларини тақдим этган бўлса, Anthropic компанияси Claude Опус 4.8 ва Claude Соннет 5 каби кучли моделлари билан бозордаги мавқеини мустаҳкамламоқда. Bloomberg агентлиги хабарига кўра, Google Gemini 3.5 Pro моделини ички унумдорлик мақсадларига эриша олмагани сабабли кечиктиришга мажбур бўлган.
Google DeepMind маҳсулотлар бўйича раҳбари Логан Килпатрикк компания ҳозирда Gemini 3.5 Pro моделини ҳамкорлар билан синовдан ўтказаётганини ва тез орада оммага тақдим этишини билдирди. Шунингдек, у жамоа Gemini 4 моделини яратиш бўйича энг улкан ўқитиш жараёнларини бошлаганини маълум қилди. Бу эса яқин келажакда сунъий интеллект пойгасида янги бурилиш ясаши кутилмоқда.
Ўзбекистондаги дастурчилар ва стартаплар учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Флаш сериясидаги моделларнинг арзонлашиши ва тезлашиши маҳаллий бозор учун мослаштирилган AI хизматларини яратиш харажатларини камайтиради, бу эса технологик ечимларнинг янада оммалашишига хизмат қилади.
…