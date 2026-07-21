Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқин

·38·Спорт
Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқин

Аргентина терма жамоаси ва Челси клуби ҳужумчиси Алежандро Гарначо Лондон клубидаги муваффақиятсиз давридан сўнг жамоасини ўзгартиришга яқин турибди. Англия Премер-лигасининг яна бир вакили Астон Вилла ёш иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларда сезиларли илгарилашга эришди. Бир пайтлар Манчестер Юнайтеднинг энг умидли вакилларидан бири ҳисобланган вингер учун Бирмингем клуби асосий даъвогарга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC хабарига кўра, Астон Вилла аллақачон Челси раҳбариятига расмий таклиф билан чиққан. Келишувга кўра, 21 ёшли футболчи дастлаб ижара асосида Вилла Паркка кўчиб ўтади, бироқ шартномада уни кейинчалик сотиб олиш мажбурияти ҳам кўзда тутилиши кутилмоқда. Бу трансфер Гарначо учун Стамфорд Бридгедаги "даҳшатли туш"га айланган даврни якунлаш учун ажойиб имконият сифатида кўрилмоқда.

Трансфер тафсилотлари ва нархлар

Челси ўтган ойда футболчини тахминан 43 миллион фунт стерлинг (58 миллион доллар) эвазига сотувга қўйган эди. Қизиғи шундаки, ушбу трансфер жараёни клублар ўртасидаги янада йирикроқ келишувнинг бир қисми бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, Лондонликлар Астон Вилла ҳужумчиси Морган Роджерс учун рекорд даражадаги 117 миллион фунт стерлинг тўлашга рози бўлишган. Бу мураккаб трансфер занжири ҳар икки клубга ўз таркибларини оптималлаштириш имконини беради.

Алежандро Гарначо ўтган йилнинг сентябрь ойида Манчестер Юнайтеддан 40 миллион фунт эвазига Челси сафига қўшилган эди. Бироқ пойтахтдаги ҳаёт у кутганидек кечмади. Ўтган мавсум давомида у барча мусобақаларда 43 та ўйинда майдонга тушиб, 8 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Шунга қарамай, унинг Премер-лигадаги умумий самарадорлиги ва ўйин даражаси клуб раҳбарияти ва мухлисларни қониқтирмади.

Манчестердаги можаро ва келажак

Гарначонинг Манчестер Юнайтеддан кетиши ҳам шов-шувли кечган эди. Жамоа бош мураббийи Рубен Аморим билан юзага келган келишмовчилик футболчининг клубдан ҳайдалишига сабаб бўлган. Хабарларга кўра, португалиялик мутахассис машғулотлар базасида барча футболчилар кўз ўнгида Гарначога янги клуб топиш учун "дуо қилишни" маслаҳат бериб, унинг Манчестердаги фаолиятига нуқта қўйган эди.

Ҳозирда Челси таркиби ҳаддан ташқари кенгайиб кетгани ва янги вингерлар, жумладан Морган Роджерс ҳамда Sporting CP вакили Геованй Қуенда келиши кутилаётгани сабабли, Гарначога асосий таркибда жой қолмаслиги аниқ бўлиб улгурган. Астон Вилла бош мураббийи Унаи Эмерй эса аргентиналик футболчининг потенциалига ишонмоқда ва уни жамоанинг ҳужумкор чизиғини кучайтириш учун асосий номзод деб билади.

Ушбу трансфер яқин кунларда расмийлаштирилиши кутилмоқда. Агар келишув амалга ошса, Гарначо Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашаётган жамоада ўзининг аввалги спорт формасини тиклашга ҳаракат қилиб кўради.

Алежандро ГарначоЧелсиАстон ВиллаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиБугун, 22:50Интер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиИнтер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 22:50Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиБугун, 22:15Винисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилдиВинисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилдиБугун, 22:11Килиан Мбаппе ЭА СПОРТС ФК 27 ўйинининг бош юзига айландиКилиан Мбаппе ЭА СПОРТС ФК 27 ўйинининг бош юзига айландиБугун, 21:18Лионель Месси Аргентина терма жамоасининг тантанали маросимида иштирок этишдан бош тортдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасининг тантанали маросимида иштирок этишдан бош тортдиБугун, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"