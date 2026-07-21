Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқин
Аргентина терма жамоаси ва Челси клуби ҳужумчиси Алежандро Гарначо Лондон клубидаги муваффақиятсиз давридан сўнг жамоасини ўзгартиришга яқин турибди. Англия Премер-лигасининг яна бир вакили Астон Вилла ёш иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларда сезиларли илгарилашга эришди. Бир пайтлар Манчестер Юнайтеднинг энг умидли вакилларидан бири ҳисобланган вингер учун Бирмингем клуби асосий даъвогарга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC хабарига кўра, Астон Вилла аллақачон Челси раҳбариятига расмий таклиф билан чиққан. Келишувга кўра, 21 ёшли футболчи дастлаб ижара асосида Вилла Паркка кўчиб ўтади, бироқ шартномада уни кейинчалик сотиб олиш мажбурияти ҳам кўзда тутилиши кутилмоқда. Бу трансфер Гарначо учун Стамфорд Бридгедаги "даҳшатли туш"га айланган даврни якунлаш учун ажойиб имконият сифатида кўрилмоқда.
Трансфер тафсилотлари ва нархларЧелси ўтган ойда футболчини тахминан 43 миллион фунт стерлинг (58 миллион доллар) эвазига сотувга қўйган эди. Қизиғи шундаки, ушбу трансфер жараёни клублар ўртасидаги янада йирикроқ келишувнинг бир қисми бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, Лондонликлар Астон Вилла ҳужумчиси Морган Роджерс учун рекорд даражадаги 117 миллион фунт стерлинг тўлашга рози бўлишган. Бу мураккаб трансфер занжири ҳар икки клубга ўз таркибларини оптималлаштириш имконини беради.
Алежандро Гарначо ўтган йилнинг сентябрь ойида Манчестер Юнайтеддан 40 миллион фунт эвазига Челси сафига қўшилган эди. Бироқ пойтахтдаги ҳаёт у кутганидек кечмади. Ўтган мавсум давомида у барча мусобақаларда 43 та ўйинда майдонга тушиб, 8 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Шунга қарамай, унинг Премер-лигадаги умумий самарадорлиги ва ўйин даражаси клуб раҳбарияти ва мухлисларни қониқтирмади.
Манчестердаги можаро ва келажакГарначонинг Манчестер Юнайтеддан кетиши ҳам шов-шувли кечган эди. Жамоа бош мураббийи Рубен Аморим билан юзага келган келишмовчилик футболчининг клубдан ҳайдалишига сабаб бўлган. Хабарларга кўра, португалиялик мутахассис машғулотлар базасида барча футболчилар кўз ўнгида Гарначога янги клуб топиш учун "дуо қилишни" маслаҳат бериб, унинг Манчестердаги фаолиятига нуқта қўйган эди.
Ҳозирда Челси таркиби ҳаддан ташқари кенгайиб кетгани ва янги вингерлар, жумладан Морган Роджерс ҳамда Sporting CP вакили Геованй Қуенда келиши кутилаётгани сабабли, Гарначога асосий таркибда жой қолмаслиги аниқ бўлиб улгурган. Астон Вилла бош мураббийи Унаи Эмерй эса аргентиналик футболчининг потенциалига ишонмоқда ва уни жамоанинг ҳужумкор чизиғини кучайтириш учун асосий номзод деб билади.
Ушбу трансфер яқин кунларда расмийлаштирилиши кутилмоқда. Агар келишув амалга ошса, Гарначо Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашаётган жамоада ўзининг аввалги спорт формасини тиклашга ҳаракат қилиб кўради.
…